Convocaron a Diputados para tratar el miércoles los vetos de Milei a universidades y pediatría

La convocatoria incluye entre los temas a tratar un pedido de informes para la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y al ministro de Salud, Mario Lugones, para que respondan sobre los audios difundidos en diversos medios de comunicación “que los vinculan con presuntos cobros de coimas en el ámbito de la ANDIS”.

También se incluye el tratamiento de un proyecto de ley en revisión por el cual “se modifica la ley 26.122 de Régimen Legal de los decretos de necesidad y urgencia DNU, de delegación legislativa y de promulgación parcial de leyes”.

Asimismo, la Cámara baja está habilitada para tratar la creación en el ámbito de Diputados de una “Comision Especial Investigadora sobre los hechos relacionados con la comercialización y utilización en el sistema de salud del fentanilo contaminado y sus consecuencias” que causó hasta ahora 96 muertes en distintos puntos del país.

Además, Diputados debatirá proyectos que introducen modificaciones en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), y un Programa Nacional de prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia, entre otras iniciativas.