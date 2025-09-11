La UNCuyo reclamó a los legisladores que rechacen el veto a la ley de financiamiento universitario

pamela verasay lisandro nieri Los diputados nacionales radicales Pamela Verasay y Lisandro Nieri. ¿Qué postura tomarán tras el nuevo veto a la ley de financiamiento universitario? Foto: X Lisandro Nieri

El pedido de Sanchez y Fidel y las dudas por Nieri y Verasay

La rectora y el vicerrector de la UNCuyo coincidieron en pedirles a los 10 diputados y a los 3 senadores nacionales por Mendoza que refrenden la ley de financiamiento universitario.

En ese sentido ya comenzaron las especulaciones respecto a qué posición tomarán los legisladores, teniendo en cuenta los antecedentes. Cuando se aprobó la ley, de los 10 diputados mendocinos, la mitad votó a favor, 3 los hicieron en contra y 2 se abstuvieron.

Los que dieron el sí fueron los peronistas Martín Aveiro, Adolfo Bermejo y Liliana Paponet; el radical Julio Cobos y Lorudes Arrieta, del bloque Coherencia. El voto negativo fue de los libertarios Álvaro Martínez, Facundo Correa Llano y Mercedes Llano.

Se ausentaron a la hora de votar los radicales Lisandro Nieri y Pamela Verasay, lo que se entendió como un guiño a Javier Milei tras consumarse la alianza entre La Libertad Avanza y Cambia Mendoza.

Marcha universitaria - UNCuyo La imagen aérea que mostró la gran multitud que participó de la manifestación por la educación pública en octubre del 2024.

En Senadores, los tres de Mendoza -los radicales Rodolfo Suarez y Mariana Juri- y la kirchnerista Anabel Fernández Sagasti avalaron la ley.

Se estima que estas posturas se repetirán en la nueva instancia aunque desde distintos sectores, incluso desde el radicalismo, ya están presionando a Nieri y Verasay para que rechacen el veto.

La rectora convocó a la marcha por la "universidad pública siempre"

La rectora de la UNCuyo señaló este jueves: "La educación en Argentina es una prioridad innegociable. Solicitamos a nuestros legisladores nacionales que refrenden la ley de financiamiento universitario y a toda la comunidad que nos acompañe a las calles una vez más. ¡Universidad pública siempre!". Recordó la rectora que la mayoría de los legisladores, egresó de la UNCuyo.

El vice Gabriel Fidel dijo que "el veto a la ley de financiamiento universitario, en vísperas del Día del Maestro (la noticia se conoció el miércoles a la noche), es un gran error que priva a las universidades de contar con un financiamiento adecuado y previsible. Solicitamos a los legisladores nacionales el rechazo del veto. Sin educación no hay futuro".

Marcha universitaria Ya lanzaron la convocatoria a una nueva marcha universitaria. Sería el miércoles próximo. Martín Pravata

Otras voces en contra del veto

Entre los primeros que salieron a manifestarse en contra del veto a la ley de financiamiento universitario estuvieron el intendente radical de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, y la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti. Con el correr de las horas se fueron sumando otros dirigentes, entre ellos algunos de los legisladores nacionales.

Julio Cobos (diputado nacional por la UCR): "Lamentablemente el presidente insiste con darle la espalda a reclamos legítimos de diferentes sectores de la sociedad, en este caso de las universidades. Trabajaremos en el Congreso para rechazar el veto y revertir el desfinanciamiento del sistema universitario".

Adolfo Bermejo (diputado nacional peronista): "Otra vez el gobierno de Milei toma una decisión totalmente desacertada. Este veto demuestra claramente el verdadero sentido de su plan: destrucción de la educación pública universitaria. Nuevamente desde el Congreso le pondremos freno de mano a este atropello. Lamentable".

Martín Aveiro (diputado nacional peronista): "Quedó claro que el presidente Milei no escuchó el mensaje de las urnas. Vetar el financiamiento universitario, la emergencia pediátrica y seguir desfinanciando la obra pública y las jubilaciones, muestra lo peor de este gobierno".

Paro de docentes universitarios

Los docentes universitarios convocaron a un paro nacional este viernes.

El Frente Sindical Universitario, que agrupa a las federaciones gremiales de los trabajadores universitarios de todo el país, anunció un paro de actividades para este viernes en todas las casas de estudios, públicas y privadas. Convocó también a la realización de la III Marcha Federal para el mismo día que se trate el decreto en el Congreso.

La rectora de la UNCuyo, Esther Sanchez, le dijo este jueves a Canal 7, que "seguramente será alto el acatamiento de los docentes al paro. Hay mucho enojo por el nuevo veto".

Otra medida de protesta está programada para el martes por el Movimiento de Unidad Secundaria (MUS) que ha convocado a reunirse el martes a las 17 en la Peatonal. Este colectivo agrupa a estudiantes de toda la provincia y en la consigna de la marcha que preparan figuran "más presupuesto para educación y boleto estudiantil". Además homenajearán a los estudiantes platenses de La Noche de los Lápices al cumplirse 49 años de su secuestro y desaparición.