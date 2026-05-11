La UNCuyo dio a conocer recorrido, horario y motivos por los que convocó a la marcha

Se espera que la convocatoria sea masiva en Mendoza y en el resto del país. La tercera marcha universitaria, que se desarrolló en septiembre de 2025, reunió a 20.000 mendocinos. Desde el sector universitario explicaron que esperan un número mayor. La manifestación se da, además, en un clima electoral intenso adentro de la casa de altos estudios con las elecciones del próximo 9 de junio. A pedido de la rectora Sanchez la marcha será encabezada por las 4 listas que se presentaron. Detrás se encolumnarán el Consejo Superior, los profesores, los gremios, organizaciones y los estudiantes.

El reclamo de la UNCuyo y la postura del gobierno

A través de un comunicado, la UNCuyo explicó que el foco central de la manifestación es el pedido de cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Esta norma fue aprobada por el Congreso, vetada por el presidente Javier Milei y ratificada nuevamente por la casa de las leyes.

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el costo total de la ley equivale al 0,14% del PBI, equivalente a unos $740.000 millones. De ese total, poco más de $441.000 millones (0,8% del Producto) corresponde a la recomposición de salarios docentes y no docentes.

Para el gobierno, la ley pone en riesgo el déficit fiscal, según lo que informaron junto al veto de la norma: "Es manifiestamente violatorio del marco jurídico vigente, en tanto no contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento”.

javier milei El presidente Javier Milei. Foto: Crónica

“El presupuesto en ejecución de la Secretaría de Educación dependiente del Ministerio de Capital Humano no incluye los créditos necesarios para atender el gasto asociado al proyecto de ley sancionado, motivo por el que su implementación demandaría aportes adicionales del Tesoro Nacional”, justificó el Ejecutivo. Y continuó advirtiendo que la eventual aplicación de las prescripciones del referido proyecto de ley implicaría “un gasto adicional de aproximadamente $811.569.000.000″.

Además, el gobierno de Milei consideró que “la medida sancionada establecería un privilegio para el personal de las universidades nacionales (87% de incremento entre diciembre 2023 y agosto 2024) respecto del resto del personal de la Administración Pública Nacional (78% en el mismo período), por lo que los incrementos salariales deben tener lugar a través de la negociación colectiva de trabajo”.

Los principales puntos de la Ley de Financiamiento Universitario

La ley en discusión tiene como objetivo garantizar el financiamiento sostenido de las universidades públicas nacionales y una recomposición salarial para docentes y no docentes.

Así, dispone una asignación fija del presupuesto universitario, con 85% destinado a salarios y el 15% restante a gastos generales y de funcionamiento.

Con relación a estos últimos, incorpora un sistema de actualización bimestral basado en una fórmula que combina el índice de precios (50%), la variación del tipo de cambio (25%) y el aumento de las tarifas de servicios públicos (25%).

marcha universidad publica uncuyo La tercera marcha federal universitaria reunió a 20.000 mendocinos. Foto: archivo

Asimismo, plantea una recomposición salarial para el personal docente y no docente acorde con la inflación, como complemento de las negociaciones paritarias.

También faculta al Poder Ejecutivo a efectuar adecuaciones presupuestarias para actualizar los fondos universitarios al 1 de enero de 2024, tomando como referencia la inflación anual de 2023 (211,4%).

Por último, modifica el artículo 58 de la Ley de Educación Superior e introduce nuevos criterios para distribuir el presupuesto entre universidades, considerando variables como la cantidad de estudiantes, los tipos de carreras, el número de egresados y las actividades de investigación y extensión.

Un ejemplo tangible del recorte universitario

En la UBA y en la UNCuyo encendieron las alarmas después de pasar 4 meses sin que la Nación mande las partidas para los 7 hospitales que dependen de esas universidades.

En Mendoza, la UNCuyo ya destinó más de $120 millones para sostener la atención. "No sólo no hemos recibido ni un peso de las partidas especiales que deberían llegar para el hospital, sino que ni siquiera tenemos diálogo con el gobierno como para saber cuándo podrían mandar los fondos", confirmó Estefanía Villarruel, secretaria general del Rectorado.

Desde el último año de la gestión de Alberto Fernández, hasta el año pasado, la UNCuyo recibió de la Nación una partida anual de $350 millones para el funcionamiento del hospital universitario. Como no hubo presupuesto nacional desde 2023, esa cifra quedó congelada, pese a que la inflación golpeó de lleno en los gastos, tanto en los servicios como en los insumos.

Hospital Universitario de la UNCuyo 2 El Hospital Universitario. Foto: Hospital Universitario

Esa realidad no cambió, ni siquiera luego de que el Congreso le aprobara al Ejecutivo el Presupuesto para este 2026.

Es claro que si el gobierno nacional cumpliera con la Ley de Financiamiento Universitario esas partidas estarían garantizadas, pero como la gestión de Javier Milei judicializó esa norma, nunca liberó los fondos.

"La falta de esas partidas empujó al hospital a tener que generar fondos propios, para lo que se hicieron convenios con distintas obras sociales y consejos profesionales y se aumentaron las prestaciones, pero con eso no alcanza. Por eso la UNCuyo ya destinó más de $120 millones de su propio presupuesto para sostener la atención del hospital al que asisten 12.000 personas al mes", marcó Villarruel.

Los sindicatos se suman a la marcha

La Confederación General del Trabajo (CGT) anunció que también será parte de la marcha universitaria para acompañar y reclamarle al gobierno “por la educación, por la universidad pública y la ciencia nacional”.

La movilización tendrá lugar en todo el país “para cuidar el futuro de nuestros hijos e hijas”, afirmaron desde la CGT desde donde aseguraron que “marchamos junto a los estudiantes en defensa de la educación pública”.

A través de un video la CGT argumentó que se movilizará para “defender la educación y la ciencia nacional” porque “es proteger el trabajo, la producción y el porvenir de millones de argentinos y argentinas”.

"Igual que siempre, nos vemos en la calle”, dijeron “porque un país, sin ciencia, sin educación pública, es un país sin desarrollo, sin soberanía y mucho menos un futuro”.

Los famosos que convocaron a la marcha

Músicos, actores y distintas figuras de la cultura argentina reafirmaron su apoyo a la cuarta Marcha Federal Universitaria convocada para este martes mediante un video grabado en el Departamento de Artes del Movimiento de la Universidad Nacional de las Artes.

musicos y actores que apoyan la universidad publica Músicos y artistas convocan a la cuarta marcha federal universitaria.

Entre quienes participaron se encuentran Paco Amoroso, Griselda Siciliani, Pablo Echarri, Mercedes Morán, Laura Oliva, Lorena Vega, Lizy Tagliani, Ariel Staltari, Pilar Gamboa, Marina Bellati, Malena Pichot, Celeste Cid, Joaquín Levinton, Julieta Zylberberg, Susana Pampín, Dolores Fonzi, Juan Falú, Inés Estévez y Teresa Parodi, entre otros referentes que expresaron su respaldo a la comunidad educativa y convocaron a estudiantes y trabajadores a sumarse a la movilización.

Embed - Artes del Movimiento UNA on Instagram: " ¡Contundente apoyo a las universidades públicas! Nos vemos el próximo 12 de mayo desde las 14 h en Av. de Mayo y Salta. Por la educación, la cultura y la ciencia nacional. Artistas, referentes culturales y educadores expresan su apoyo a las Universidades Públicas ante la falta de cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Es importante que te sumes. Está en juego el futuro de nuesto país @horacioroca_ @aleflechner @analiacouceyro @andreagarrote @ariel_staltari @cabezoncamara @mcelestia @claudiapineiroescritora @lolafonca @dorabarrancos @esmeraldamitreok felix.bruzzone @griseldasiciliani @inesestevezin @germanelpala @ivos.hochman @joaquinlevinton @soyjuanfalu @_lopez_julian_ @juli_zylberberg @lilianaherrero_ @lizytagliani @lola.berthet @lorevegaok marcelafeudale @marcelosubiottook @marianfariasgomez @mercedesmoranok @pacoamoroso @pilargamboaa @marbellati @malepichot @spregelburd @saboridopeter @solevillamilok @susana.pampin @teresaparodiok" View this post on Instagram

En la pieza audiovisual, las figuras destacaron el reclamo docente y remarcaron la necesidad de sostener una educación pública de calidad.