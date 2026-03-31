Ley de Financiamiento a las Universidades: le ordenaron al Gobierno que la aplique y que recomponga salarios

uncuyo marcha financiamiento universitario El fallo pone fin a la discrecionalidad con la que el Ministerio de Capital Humano venía manejando las partidas presupuestarias. Foto: Axel Lloret/Diario UNO

La semana pasada un informe del CEPA sobre universidades advirtió que los salarios perdieron 43% desde 2023.

Se espera que el Gobierno apele la medida ante la Cámara Federal, buscando dilatar los tiempos de ejecución. No obstante, la contundencia de los fallos de primera instancia conocidos hoy deja poco margen de maniobra legal para seguir postergando la aplicación de una ley que ya cuenta con el respaldo del Poder Legislativo y, ahora, del Judicial.

Esta cautelar fue dictada el año pasado por el juez federal Enrique Cormick, en el marco de una acción de amparo promovida por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y otras entidades del sistema universitario. La presentación contaba con el respaldo de más de 40 universidades públicas.

Fallo Juzgado

Los puntos centrales del fallo judicial

Actualización salarial: El tribunal ordenó que los sueldos del sector deben ajustarse conforme a la inflación acumulada, tal como lo estipula la ley sancionada por el Congreso.

El tribunal ordenó que los sueldos del sector deben ajustarse conforme a la inflación acumulada, tal como lo estipula la ley sancionada por el Congreso. Plazo de cumplimiento: La Justicia Federal otorgó un margen de tiempo limitado para que el Gobierno presente un cronograma de desembolsos que salde la deuda acumulada con las universidades.

La otorgó un margen de tiempo limitado para que el Gobierno presente un cronograma de desembolsos que salde la deuda acumulada con las universidades. Carácter de la Ley: La sentencia subraya que una ley vigente no puede ser suspendida de hecho por decisiones administrativas o decretos que aleguen la "falta de fondos", reafirmando la jerarquía legislativa sobre el presupuesto.

Javier Milei promulgó la ley de financiamiento a las universidades, pero suspendió su aplicación La presentación cautelar contaba con el respaldo de más de 40 universidades públicas.

El argumento del Gobierno vs. La realidad judicial

Hasta el momento, el Ejecutivo había sostenido que el financiamiento estaba supeditado a la meta de "Déficit Cero". Sin embargo, los magistrados fueron tajantes al señalar que el cumplimiento de las leyes de financiamiento educativo no es optativo para el Ejecutivo.

"La educación universitaria es un servicio público esencial y su desfinanciamiento pone en riesgo derechos constitucionales básicos", destaca uno de los párrafos más fuertes de la resolución.

¿Qué significa esto para las universidades?

Este dictamen llega en un momento de máxima tensión, tras meses de paros, clases públicas y movilizaciones masivas en todo el país. Para los rectores, el fallo representa un oxígeno financiero vital que permitiría:

Frenar la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores universitarios (estimada en más de un 30% en términos reales).

(estimada en más de un 30% en términos reales). Garantizar el pago de servicios básicos y el mantenimiento de laboratorios y edificios.

Asegurar la continuidad de las becas estudiantiles.