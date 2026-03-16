Un informe del CEPA sobre universidades advirtió que los salarios perdieron 43% desde 2023

Y en cuanto a los salarios, reza el documento, que tanto los del personal docente como los del no docente se redujeron 43,2% en términos reales producto del ajuste aplicado desde fines del 2023.

Paro universitario en Mendoza

La convocatoria al paro nacional universitario se dio en dos tramos: del 16 al 21 de marzo y del 23 al 30. En principio la medida es de alcance nacional, aunque en Mendoza el acatamiento depende exclusivamente de cada docente y, al menos en el turno mañana, fue casi nulo.

Según informaron desde la UNCuyo a Diario UNO en un primer reporte, el promedio de adhesión al paro en las 6 secundarias dependientes de la universidad fue del 1,66%.

"No se registró acatamiento a la medida de fuerza en la Escuela de Agricultura de General Alvear, ni en el Colegio Universitario Central (CUC), ni en el Martín Zapata ni en el Magisterio, ni en el Departamento de Aplicación Docente (DAD). En tanto que en el Liceo Agrícola el acatamiento fue del 10%", dijeron oficialmente.

colegios de la uncuyo Las clases en los colegios de la Universidad Nacional de Cuyo no se vieron alteradas por el paro nacional universitario.

En las clases de las distintas facultades, el impacto se conocerá avanzada la tarde, dado que la mayoría del cursado se da en ese horario.

El ajuste en las universidades vs. la Ley de Financiamiento Universitario

El informe del CEPA concluye que existe una brecha drástica entre el nivel de financiamiento que habría garantizado la Ley 27.795 y el ajuste que se aplicó desde 2023, el cual quedaría ratificado con el nuevo proyecto de ley presentado a mediados de febrero en el Congreso.

El documento señala que las universidades, incluida la Universidad Nacional de Cuyo ( UNCUYO), ya sufrieron un recorte real del 28,7% entre 2023 y 2025; y que, considerando la proyección para este año, el ajuste total sería del 45,6%.

Los que mayormente se ven afectados en este ajuste son los salarios universitarios que perdieron 43,2% en ese período.

El CEPA compara esa situación actual con el qué hubiese ocurrido de haberse aplicado la Ley de Financiamiento Universitario. Según indica el informe, el presupuesto universitario habría experimentado este año un crecimiento real del 35,1% respecto a 2025, quedando apenas un 3,6% por debajo de los valores previos al ajuste del gobierno de Javier Milei.

En el ámbito salarial, por ejemplo, con la ley se hubiese recompuesto el poder adquisitivo perdido, dejando los sueldos solo un 1,3% por debajo de noviembre de 2023.

marcha en mendoza por el financiamiento universitario La rectora de la UNCuyo, Esther Sánchez, en una de las marchas por el financiamiento para las universidades. Foto: Axel Lloret/Diario UNO

Qué dice el nuevo proyecto de financiamiento universitario del gobierno nacional

El CEPA concluye que la propuesta del gobierno nacional busca "cristalizar y consolidar el ajuste". De ahí el rechazo de los gremios y de legisladores opositores al proyecto de ley.

El informe publicado asegura que, aunque nominalmente parece un aumento, en términos reales el proyecto representaría una caída del presupuesto universitario del 14,2% respecto a 2025 y del 38,8% comparado con 2023.

Entonces, el presupuesto resultante sería un 36,5% inferior al que correspondería bajo la Ley de Financiamiento Universitario por la que se insistió en el Congreso y en la Justicia.

sesion veto financiamiento universitario congreso diputados El presidente Javier Milei envió un nuevo proyecto sobre financiamiento universitario para dejar atrás la ley que se sancionó en 2025.

En cuanto a los salarios específicamente, el nuevo proyecto sobre financiamiento de universidades ofrece una recomposición salarial del 12,3% en tres aumentos trimestrales no acumulativos de 4,1%. Tanto el CEPA como los gremios consideran que esa propuesta es insuficiente, ya que se diluiría frente a la inflación que se proyecta para 2026 (que ya se posa sobre el 20% según los datos del Relevamiento de Expectativas de Mercado).