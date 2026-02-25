Fuerte debate por la "rediscusión" del financiamiento de las universidades

Para el gremio decente la estrategia del Gobierno es "para no cumplir" con las leyes de financiamiento vigentes.

Javier Milei promulgó la ley de financiamiento a las universidades, pero suspendió su aplicación

Rechazo de los gremios a una nueva ley de financiamiento de la Universidades

El proyecto recién comienza su camino en comisiones. Mientras el oficialismo busca establecer un nuevo piso de gastos acorde a su plan fiscal, los bloques opositores y las federaciones docentes advierten que no aceptarán un presupuesto que implique un ajuste real sobre el funcionamiento operativo de las universidades y los salarios.

Ante la presentación del proyecto, legisladores y representantes de la comunidad universitaria rechazaron, durante una reunión en el Congreso. El rector de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Rubén Soro, sostuvo que la situación es “muy grave” y advirtió que el proyecto del Ejecutivo “persigue un solo objetivo que es la destrucción total de la universidad pública”.

También participaron representantes de las federaciones de trabajadores docentes y no docentes y federaciones estudiantiles. El secretario general de FATUN, Walter Merkis, llamó a sostener la unidad del sector para garantizar el financiamiento y el rol social de la universidad pública.

“Tenemos que seguir trabajando para llevar adelante lo que está necesitando nuestro país y nuestra sociedad, que es sostener esa vía del ascenso social que nuestros jóvenes pueden ver y transitar a través de su paso por la universidad”

Pamela Verasay dijo que es una forma de "salir de la puja judicial"

En contraste con el rechazo total de los gremios, algunos sectores de la oposición dialoguista mantienen una mirada de cautela pero apertura al debate. La diputada Pamela Verasay (UCR), en una entrevista para El Cronista, destacó la importancia de normalizar la situación tras meses de conflicto.

pamela verasay

"Celebro que haya una nueva ley. Lo que espero es que pueda haber un acuerdo entre el gobierno nacional y los rectores. Me parece que ese va a ser el mejor camino... esta puja no la ganó nadie", afirmó la legisladora mendocina Pamela Verasay.

Verasay reconoció que existe un "retraso respecto de la evolución de la inflación" en los salarios universitarios que es innegable. No obstante, marcó una clara distinción entre el reclamo de las autoridades universitarias y la dirigencia gremial: "Si me encuentro a sindicatos que se cuelan detrás de un reclamo honesto y noble de los rectores, la universidad termina encerrada tras el aparato sindical".

Fuentes: El Cronista, Noticias Argentinas, Conadu y Archivo Diario UNO.