Godoy Cruz se convirtió esta semana en el primer municipio que cuenta en sus oficinas con tótems de denuncias judiciales penales.
Así funcionan los tótems que instaló Godoy Cruz para realizar denuncias penales
Los tótems son centros de denuncias web. Godoy Cruz es el primer departamento de la provincia que cuenta con ellos
La novedosa tecnología, que ya se utiliza en diferentes fiscalías de la provincia, permitirá además la georeferenciación de los delitos.
Desde la comuna explicaron que los dispositivos constituyen una herramienta ágil, segura y accesible para los vecinos que necesitan realizar una denuncia penal. Y les posibilita herramientas a las instituciones para que actúen con datos instantáneos, veraces y fidedignos.
Acuerdo entre Godoy Cruz y el Ministerio Público Fiscal
El intendente de Godoy Cruz, Diego Costarelli y el procurador general de la Suprema Corte de Justicia, Alejandro Gullé, establecieron el acuerdo para implementar los Centros de Denuncias Web (CEDEW) en instalaciones municipales.
Durante la reunión, que se llevó a cabo en el Polo Judicial Penal, los funcionarios acordaron varios puntos.
Diego Costarelli explicó "la importancia de acercar a la gente una forma de hacer las denuncias más rápido. En este caso, en Godoy Cruz instalamos tres tótems en distintos lugares. Uno estará en el CAU, ubicado frente a la plaza departamental; otro hacia el este, en la Casa del Futuro y el tercero en el Hiper Libertad".
Alejandro Gullé detalló la funcionalidad de estos aparatos: "Nuestro Departamento de Informática ha desarrollado un software dinámico por medio del cual podemos ver un mapa de georreferenciación del delito en todo Mendoza".
"Es un mapa -agregó- que se actualiza a medida que van entrando las denuncias. Así, marca el lugar exacto desde donde se denuncia y sirve, por ejemplo, para determinar en qué zonas hay más robos, cuál es el horario en el que más se producen, en qué lugares hay mayor cantidad de tenencias de armas, o denuncias de violencia de género. Entonces, realmente es muy útil y sirve para las políticas de prevención que aplica este Municipio".
Dónde denunciar en instalaciones municipales
- Oficinas del Ala Norte del Hipermercado Libertad, Arias y Joaquín V. González
- CAU I, ubicado en Perito Moreno 72 (frente a la plaza departamental)
- Casa del Futuro, Sarmiento 2291
Otros sitios con tótem para denunciar en Godoy Cruz
- Alvear 1515 (Comisaría N°27)
- Italia y Nihuil (Comisaría N°7)
- B° La Estanzuela, M-12, C-01 (Comisaría N°40)