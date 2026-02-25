Así funcionan los tótems que instaló Godoy Cruz para realizar denuncias penales

alejandro gulle y diego costarelli El procurador de la Corte, Alejandro Gullé, y el intendente de Godoy Cruz, Diego Costarelli, se reunieron en el Polo Judicial. Foto: Municipalidad de Godoy Cruz

Acuerdo entre Godoy Cruz y el Ministerio Público Fiscal

El intendente de Godoy Cruz, Diego Costarelli y el procurador general de la Suprema Corte de Justicia, Alejandro Gullé, establecieron el acuerdo para implementar los Centros de Denuncias Web (CEDEW) en instalaciones municipales.

Durante la reunión, que se llevó a cabo en el Polo Judicial Penal, los funcionarios acordaron varios puntos.

Diego Costarelli explicó "la importancia de acercar a la gente una forma de hacer las denuncias más rápido. En este caso, en Godoy Cruz instalamos tres tótems en distintos lugares. Uno estará en el CAU, ubicado frente a la plaza departamental; otro hacia el este, en la Casa del Futuro y el tercero en el Hiper Libertad".

Alejandro Gullé detalló la funcionalidad de estos aparatos: "Nuestro Departamento de Informática ha desarrollado un software dinámico por medio del cual podemos ver un mapa de georreferenciación del delito en todo Mendoza".

"Es un mapa -agregó- que se actualiza a medida que van entrando las denuncias. Así, marca el lugar exacto desde donde se denuncia y sirve, por ejemplo, para determinar en qué zonas hay más robos, cuál es el horario en el que más se producen, en qué lugares hay mayor cantidad de tenencias de armas, o denuncias de violencia de género. Entonces, realmente es muy útil y sirve para las políticas de prevención que aplica este Municipio".

Dónde denunciar en instalaciones municipales

Oficinas del Ala Norte del Hipermercado Libertad, Arias y Joaquín V. González

CAU I, ubicado en Perito Moreno 72 (frente a la plaza departamental)

Casa del Futuro, Sarmiento 2291

Otros sitios con tótem para denunciar en Godoy Cruz