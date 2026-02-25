Godoy Cruz y dos incorporaciones para la Primera Nacional: uno jugó en Independiente Rivadavia

Juan Strumia Godoy Cruz sumará una alternativa en el arco.

Tiene basta experiencia en la Primera Nacional ya que debutó defendiendo la camiseta de Belgrano cuando el Pirata se consagró en la categoría en la temporada 2021/22, aunque solo disputó dos partidos. Sin embargo, luego llegó a préstamo a Estudiantes de Río Cuarto, donde jugó 14 partidos.

Ahora llegaría a Godoy Cruz tras su paso por Chacarita, uno de los rivales directos que tiene el Expreso, aunque pertenece a la Zona B y podría ser rival en un enfrentamiento en los playoffs de la Primera Nacional. Su arribo a Mendoza sería a préstamo, con opción de compra por el 100%.

Godoy Cruz incorporó a Gastón Gil Romero

Gastón Gil Romero es un mediocampista defensivo que nació hace 32 años en General Roca, Río Negro. Las inferiores las realizó en Estudiantes de La Plata, donde debutó profesionalmente en 2012.

Gastón Gil Romero El ex Estudiantes e Independiente Rivadavia fue presentado en Godoy Cruz.

Su experiencia profesional lo llevó a defender las camisetas de Rosario Central, Patronato, Belgrano, Aldosivi, Atlético Tucumán y de Independiente Rivadavia. Además, en el plano internacional, jugó en Guaraní en Paraguay y en dos equipos chilenos: Universidad Católica y Audax Italiano. Justamente llega a Godoy Cruz luego de su salida de este último equipo de Chile.

Embed Gastón Gil Romero convirtió por primera vez en casi 11 años. Es el segundo grito de su carrera: el anterior había sido el 7 de agosto de 2013, con la camiseta de Estudiantes, frente a All Boys. Así firmó el 0-1 de Independiente Rivadavia vs. Sarmiento.pic.twitter.com/uS218303W8 — VSports Team (@VSportsTM) May 26, 2024

El rol del mediocampista defensivo es recuperar la posesión de la pelota para iniciar la contra de manera ordenada, combinando un estilo equilibrado entre marca y distribución de juego.