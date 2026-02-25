Godoy Cruz y dos incorporaciones para la Primera Nacional: uno jugó en Independiente Rivadavia

Godoy Cruz no logró sumar de a tres en las dos primeras fechas de la Primera Nacional. Sin embargo, las expectativas de los hinchas son altas y el objetivo en el horizonte es claro: volver a la Liga Profesional. Para eso, presentaron la llegada de un mediocampista defensivo con pasado en Independiente Rivadavia y un arquero está al caer.
Es que, más allá de que el equipo de Mariano Toedtli todavía no conoce la victoria, continúa trabajando para recuperar la confianza de los fanáticos del Tomba. Hablamos de confianza en el plantel porque es lo que está faltando ya que el hincha de Godoy Cruz demostró que la pasión no se negocia y que el fútbol no sabe de categorías.
Godoy Cruz tiene a un arquero en la mira
Todo indica que el arquero Juan Strumia, de 26 años, está por llegar a Godoy Cruz. Las negociaciones están muy avanzadas mientras que las referencias del guardameta son muy positivas; de esta manera se postula como alternativa para sumarse al plantel del Tomba que cuenta con Roberto Ramírez y Nicolás Cláa.
Tiene basta experiencia en la Primera Nacional ya que debutó defendiendo la camiseta de Belgrano cuando el Pirata se consagró en la categoría en la temporada 2021/22, aunque solo disputó dos partidos. Sin embargo, luego llegó a préstamo a Estudiantes de Río Cuarto, donde jugó 14 partidos.
Ahora llegaría a Godoy Cruz tras su paso por Chacarita, uno de los rivales directos que tiene el Expreso, aunque pertenece a la Zona B y podría ser rival en un enfrentamiento en los playoffs de la Primera Nacional. Su arribo a Mendoza sería a préstamo, con opción de compra por el 100%.
Godoy Cruz incorporó a Gastón Gil Romero
Gastón Gil Romero es un mediocampista defensivo que nació hace 32 años en General Roca, Río Negro. Las inferiores las realizó en Estudiantes de La Plata, donde debutó profesionalmente en 2012.
Su experiencia profesional lo llevó a defender las camisetas de Rosario Central, Patronato, Belgrano, Aldosivi, Atlético Tucumán y de Independiente Rivadavia. Además, en el plano internacional, jugó en Guaraní en Paraguay y en dos equipos chilenos: Universidad Católica y Audax Italiano. Justamente llega a Godoy Cruz luego de su salida de este último equipo de Chile.
Gastón Gil Romero convirtió por primera vez en casi 11 años. Es el segundo grito de su carrera: el anterior había sido el 7 de agosto de 2013, con la camiseta de Estudiantes, frente a All Boys. Así firmó el 0-1 de Independiente Rivadavia vs. Sarmiento.pic.twitter.com/uS218303W8