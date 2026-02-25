Estudio marca que un cambio en el océano puede empeorar El Niño para este año

huracan El estudio intenta explicar un fenómeno climático que afecta a buena parte del mundo.

Durante la primavera, este fenómeno en el océano actúa como un impulso inicial que refuerza el ciclo de retroalimentación entre el calor marino y los vientos. Al desplazarse el agua cálida hacia el centro y el este del Pacífico, se consolidan las condiciones necesarias para que El Niño se manifieste con mayor rigor. La capacidad de detectar estas señales con antelación ofrece una ventana de tiempo valiosa para las autoridades encargadas de la gestión de emergencias y la agricultura.

Riesgos de un evento de El Niño extremo

Las simulaciones computacionales realizadas por los expertos demostraron que la presencia de este patrón de salinidad incrementa la fuerza de los eventos climáticos en un 20%. De acuerdo con los datos obtenidos, las probabilidades de que ocurra un episodio extremo prácticamente se duplican bajo estas condiciones específicas. Los modelos utilizados permitieron aislar la variable de la salinidad para confirmar que no se trata de una simple coincidencia, sino de un factor determinante en la evolución del sistema.

Un fenómeno de El Niño de gran magnitud suele acarrear consecuencias severas, tales como inundaciones destructivas en ciertas regiones y sequías prolongadas en otras. El estudio menciona que estas alteraciones impactan directamente en la seguridad alimentaria debido a las pérdidas de cultivos. Además, la falta de mediciones precisas sobre la salinidad en los modelos climáticos actuales representa un desafío, ya que muchos sistemas todavía consideran este factor como algo secundario frente a la temperatura o el viento.

La vigilancia desde el espacio mediante satélites especializados surge como una herramienta fundamental para monitorear el océano de manera constante. Si bien el calor acumulado y los cambios en los vientos alisios son componentes esenciales, la salinidad funciona como un potenciador crítico que define la magnitud final del proceso. Comprender esta dinámica resulta vital para mejorar las alertas tempranas y mitigar los efectos de El Niño en un entorno global que enfrenta constantes desafíos ambientales.