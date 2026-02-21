Perforaron más profundo que nunca en la Antártida: descubrieron algo interesante

Un equipo internacional de científicos completó una misión sin precedentes en la Antártida, tras perforar a una profundidad jamás alcanzada bajo la capa de hielo de la región occidental. Durante las labores de campo, los expertos lograron extraer muestras de sedimentos que permiten retroceder millones de años en la historia geológica del continente blanco. Este estudio permitió identificar indicios de que esta vasta extensión congelada fue, en algún momento, un océano abierto.
El hallazgo es de gran relevancia debido al volumen de agua almacenado en esta zona. Los investigadores estiman que la capa de hielo posee el potencial suficiente para elevar el nivel del mar global entre cuatro y cinco metros. Mediante la recuperación de rocas y lodo antiguo, el grupo de 29 especialistas obtuvo registros que describen las condiciones ambientales de hace 23 millones de años. El propósito principal radica en comprender cómo ocurrió el derretimiento en el pasado para anticipar el comportamiento futuro ante el calentamiento global.
El análisis del hielo y los sedimentos antiguos
La operación técnica consistió en atravesar 523 metros de hielo sólido y continuar la excavación por otros 228 metros dentro de la roca y el lodo en Crary Ice Rise. Este punto geográfico se sitúa en la barrera de hielo de Ross y la misión contó con el liderazgo de instituciones de Nueva Zelanda y Estados Unidos. Los fragmentos obtenidos funcionan como un archivo climático que documenta periodos donde las temperaturas globales superaron por mucho los niveles actuales.
A diferencia de modelos previos que utilizaban registros geológicos lejanos, este estudio ofrece datos directos del sitio. Las observaciones satelitales indicaron que la masa blanca pierde densidad a un ritmo acelerado, pero existían dudas sobre el límite de temperatura que iniciaría un colapso irreversible. La información recolectada en la Antártida busca resolver estas incógnitas mediante la observación de las eras pasadas.
Un descubrimiento sobre el ecosistema marino
Durante el proceso de inspección, aparecieron restos de organismos marinos y fragmentos de conchas que requieren luz solar para sobrevivir. Molly Patterson, científica de la Universidad de Binghamton, señaló que este material resulta típico de un océano abierto o de una plataforma de hielo flotante. La presencia de estos elementos confirma que la región experimentó un retiro masivo de la superficie congelada en épocas remotas.
Los restos encontrados bajo el hielo representan una prueba directa de la sensibilidad del ecosistema ante cambios térmicos. El equipo concluyó las tareas de perforación en enero y trasladó las muestras a través de más de 1.100 kilómetros para su posterior análisis en laboratorios especializados.