Perforaron más profundo que nunca en la Antártida: descubrieron algo interesante

El hallazgo es de gran relevancia debido al volumen de agua almacenado en esta zona. Los investigadores estiman que la capa de hielo posee el potencial suficiente para elevar el nivel del mar global entre cuatro y cinco metros. Mediante la recuperación de rocas y lodo antiguo, el grupo de 29 especialistas obtuvo registros que describen las condiciones ambientales de hace 23 millones de años. El propósito principal radica en comprender cómo ocurrió el derretimiento en el pasado para anticipar el comportamiento futuro ante el calentamiento global.

El análisis del hielo y los sedimentos antiguos

metros hielo Los científicos perforaron 500 metros de hielo en la Antártida.

La operación técnica consistió en atravesar 523 metros de hielo sólido y continuar la excavación por otros 228 metros dentro de la roca y el lodo en Crary Ice Rise. Este punto geográfico se sitúa en la barrera de hielo de Ross y la misión contó con el liderazgo de instituciones de Nueva Zelanda y Estados Unidos. Los fragmentos obtenidos funcionan como un archivo climático que documenta periodos donde las temperaturas globales superaron por mucho los niveles actuales.