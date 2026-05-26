Misterio resuelto: por qué la Torre de Pisa se construyó inclinada y cómo es posible que no se derrumbe

La Torre de Pisa es uno de los monumentos más representativos de la arquitectura romántica y sobre todo, famosa por su inclinación característica. Esta construcción sin duda fue una pesadilla para los ingenieros y hasta el día de hoy la pregunta suele ser la misma: ¿cómo es posible que una torre tan inclinada no se hallaa caído, pese a haber sufrido grandes terremotos desde que se construyó?

Una de las tantas investigaciones que estudio datos sísmicos, geotécnicos y estructurales, concluyó que lo que mantiene erguida a la Torre de Pisa es un proceso conocido como interacción dinámica suelo-estructura y básicamente es la relación entre cimientos y suelo cuando se mueve el suelo.

En este sentido, pese a pesar miles de toneladas, jamás se ha derrumbado en un terremoto por las siguientes razones: primero por la altura y rigidez de la torre y segundo porque se combina con la blandura del suelo. Ambos tienen la capacidad de modificar la forma que tiene la Torre de Pisa responde a las vibraciones.

torrer de pisa, edificio, inclinacion (2) La Torre Inclinada de Pisa comenzó a inclinarse cada vez más, hasta que tuvo que ser enderezada para garantizar su seguridad. Fuente Canva

Gracias a esos dos aspectos, se evita que este edificio entre en resonancia con el suelo, es decir, su balanceo no coincide con el periodo de las vibraciones mecánicas de los temblores, lo que evita que su movimiento sea mayor.

Algunas curiosidades de este edificio con construcción inclinada