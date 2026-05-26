Muchos son los misterios de la humanidad y hay edificios que se llevan gran parte del crédito. Uno de ellos es la Torre de Pisa, una construcción inclinada que ha sobrevivido a terremotos y jamás pudo caerse. ¿Cómo es posible?
Misterio resuelto: por qué la Torre de Pisa se construyó inclinada y cómo es posible que no se derrumbe
Hay diversos edificios emblemáticos de la construcción que se han hecho inclinados. Pero ¿por qué? ¿Y por qué no necesariamente van a caerse?
Hay miles de edificios inclinados al rededor del mundo, es una estructura que caracteriza a la Torre de Pisa, y que, de acuerdo con la ciencia hay varias razones que explican su extraña forma.
Misterio resuelto: por qué la Torre de Pisa se construyó inclinada
La Torre de Pisa es uno de los monumentos más representativos de la arquitectura romántica y sobre todo, famosa por su inclinación característica. Esta construcción sin duda fue una pesadilla para los ingenieros y hasta el día de hoy la pregunta suele ser la misma: ¿cómo es posible que una torre tan inclinada no se hallaa caído, pese a haber sufrido grandes terremotos desde que se construyó?
Una de las tantas investigaciones que estudio datos sísmicos, geotécnicos y estructurales, concluyó que lo que mantiene erguida a la Torre de Pisa es un proceso conocido como interacción dinámica suelo-estructura y básicamente es la relación entre cimientos y suelo cuando se mueve el suelo.
En este sentido, pese a pesar miles de toneladas, jamás se ha derrumbado en un terremoto por las siguientes razones: primero por la altura y rigidez de la torre y segundo porque se combina con la blandura del suelo. Ambos tienen la capacidad de modificar la forma que tiene la Torre de Pisa responde a las vibraciones.
Gracias a esos dos aspectos, se evita que este edificio entre en resonancia con el suelo, es decir, su balanceo no coincide con el periodo de las vibraciones mecánicas de los temblores, lo que evita que su movimiento sea mayor.
Algunas curiosidades de este edificio con construcción inclinada
- Tiene 58 metros de alto.
- La Torre de Pisa tiene una inclinación de cuatro grados, es decir, cuatro metros de la parte superior de no están colocados sobre la base.
- Tiene 14.700 toneladas de peso.
- Desde el año 1280 este edificio sobrevivió cuatro terremotos.
- Entre 1990 y 2001 se llevó a cabo trabajos para disminuir la inclinación con contrapeso, nitrógeno líquido y sacando parte del subsuelo.
- Cuando la construcción iba por el segundo piso, el edificio comenzó a inclinarse.