En la región América Latina, un edificio se destaca por ser el primero del mundo construido en una zona sísmica con éxito. Esta construcción combina oficinas, residencias y espacios comerciales, atrayendo diariamente a miles de personas que pueden disfrutar de vistas panorámicas desde sus niveles superiores.
El edificio de América Latina que es el primero del mundo construido con fachada de cristal en una zona sísmica
En los 50 este edificio sorprendió al mundo por romper varios record únicos. Sesenta años más tarde es un icono para un país de América Latina
Esta construcción representó un gran desafío arquitectónico y de ingeniería. Se utilizó concreto reforzado y acero estructural, con un diseño que garantiza estabilidad y seguridad frente a sismos y vientos fuertes. Gracias a su solidez, se ha consolidado como un edificio único en América Latina y en el mundo.
El edificio de América Latina que es el primer rascacielos del mundo construido con fachada de cristal y en una zona sísmica
La Torre Latinoamericana es un edificio fundamental para América Latina por ser un ícono de la ingeniería y la arquitectura en una zona sísmica, pionera en construcción antisísmica.
Fue el edificio más alto de América Latina durante años, un símbolo de modernidad y progreso en la Ciudad de México, y un gran atractivo turístico con su mirador panorámico. Su innovador sistema de cimentación y estructura de acero la hizo resistente a grandes terremotos, demostrando la viabilidad de construir en suelo lacustre. Pero ¿Cómo es que lograr resistir a los sismo?
¿Cómo es este edificio único de América Latina?
El secreto de la resistencia de este edificio radica en tres factores
- una cimentación con apoyo directo que consiste en 361 pilotes de concreto colocados a 33 metros de profundidad donde se encontró que hay una buena capacidad de carga,
- el principio de flotación donde el cajón consiste en 3 pisos de sótano que fungen como cajones hidráulicos, una característica que le permite “flotar” como el casco de un barco pues se aprovecha el agua del subsuelo para que cargué parte del peso del edificio
- el principio de compensación, aplicado a través de la sustitución de masas pues para construir el cajón de cimentación se tuvo que retirar tierra y esa masa se compensa con parte del peso del edificio
Esta monumental construcción se caracteriza por:
- fue el edificio más alto de la ciudad de México desde su construcción en 1956 hasta 1972, obtuvo el record del rascacielos más alto del mundo fuera de Estados Unidos y por lo tanto de América Latina.
- su mirador público, ubicado en el piso 44 ofrece a la gente la mejor vista de la ciudad.
- se inauguró como el primer y más grande edificio con fachada de cristal y aluminio