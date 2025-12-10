El edificio de América Latina que es el primero del mundo construido con fachada de cristal en una zona sísmica

Esta construcción representó un gran desafío arquitectónico y de ingeniería. Se utilizó concreto reforzado y acero estructural, con un diseño que garantiza estabilidad y seguridad frente a sismos y vientos fuertes. Gracias a su solidez, se ha consolidado como un edificio único en América Latina y en el mundo.

Edificio

El edificio de América Latina que es el primer rascacielos del mundo construido con fachada de cristal y en una zona sísmica

La Torre Latinoamericana es un edificio fundamental para América Latina por ser un ícono de la ingeniería y la arquitectura en una zona sísmica, pionera en construcción antisísmica.