Por qué visitar Versalles será más caro para turistas de EE. UU., China y Latinoamérica

Si bien el incremento puede parecer pequeño, para familias o grupos grandes que planean recorrer varias atracciones culturales en Francia, el impacto se nota. Además, este ajuste se da en un contexto de inflación global y fluctuación del tipo de cambio, por lo que los viajeros deberán planificar con antelación y contemplar este gasto adicional en su itinerario.

Por qué sube el precio: contexto de ajustes en Europa

El incremento no ocurre de manera aislada: varios destinos culturales europeos han decidido ajustar tarifas para visitantes extracomunitarios con el fin de equilibrar costos operativos y financiar la conservación de patrimonio histórico. Por ejemplo, el Museo del Louvre recientemente aumentó en 45% el precio de la entrada para turistas fuera del EEE, reflejando la misma tendencia.

Este tipo de medidas se justifican por la necesidad de mantener los espacios históricos en condiciones óptimas, ofrecer mejores servicios y adaptarse al incremento de visitantes internacionales que ha experimentado Francia en los últimos años. Así, los ajustes buscan sostener un equilibrio entre la experiencia turística y la preservación de monumentos históricos, frente a una demanda cada vez más creciente.

Versalles, símbolo del poder de Luis XIV, destaca por su arquitectura clásica y sus jardines diseñados por André Le Nôtre

Qué tener en cuenta si planificás viajar en 2026

Si tenés planes de visitar Versalles el próximo año, es importante considerar estos puntos: