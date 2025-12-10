Por qué visitar Versalles será más caro para turistas de EE. UU., China y Latinoamérica

A partir del 14 de enero de 2026, el Palacio de Versalles aplicará un incremento en el precio de la entrada para todos los visitantes que no pertenezcan al Espacio Económico Europeo (EEE). Esto significa que turistas provenientes de América Latina, Estados Unidos, China y otros países fuera de Europa pagarán más para acceder al emblemático palacio. La nueva tarifa será de €35 (aproximadamente US$41), frente a los €32 (≈US$37) actuales, representando un aumento cercano al 9,4%.
Las autoridades del Palacio explicaron que este ajuste tiene como objetivo generar ingresos adicionales que permitan mantener la conservación del sitio, mejorar la experiencia del visitante y financiar obras de restauración. Se estima que, con este aumento, se podrían recaudar hasta €9,3 millones más al año, fondos que se destinarán íntegramente a mantenimiento y servicios del palacio.
Qué significa para quienes planean viajar desde Latinoamérica, EE.UU. o China
El aumento afecta directamente a casi la mitad de los turistas internacionales que visitan Versalles cada año. Para los viajeros de América Latina, EE.UU. y China, esto implica que deberán sumar un costo extra a su presupuesto de viaje, tanto para la entrada como para posibles paquetes turísticos que incluyan traslados o guías.
Si bien el incremento puede parecer pequeño, para familias o grupos grandes que planean recorrer varias atracciones culturales en Francia, el impacto se nota. Además, este ajuste se da en un contexto de inflación global y fluctuación del tipo de cambio, por lo que los viajeros deberán planificar con antelación y contemplar este gasto adicional en su itinerario.
Por qué sube el precio: contexto de ajustes en Europa
El incremento no ocurre de manera aislada: varios destinos culturales europeos han decidido ajustar tarifas para visitantes extracomunitarios con el fin de equilibrar costos operativos y financiar la conservación de patrimonio histórico. Por ejemplo, el Museo del Louvre recientemente aumentó en 45% el precio de la entrada para turistas fuera del EEE, reflejando la misma tendencia.
Este tipo de medidas se justifican por la necesidad de mantener los espacios históricos en condiciones óptimas, ofrecer mejores servicios y adaptarse al incremento de visitantes internacionales que ha experimentado Francia en los últimos años. Así, los ajustes buscan sostener un equilibrio entre la experiencia turística y la preservación de monumentos históricos, frente a una demanda cada vez más creciente.
Qué tener en cuenta si planificás viajar en 2026
Si tenés planes de visitar Versalles el próximo año, es importante considerar estos puntos:
- Verificar siempre precios actualizados, ya que pueden variar según temporada, tipo de entrada (solo palacio o palacio + jardines) y nacionalidad del visitante.
- Evaluar visitar en días de menor afluencia o adquirir paquetes turísticos que puedan incluir descuentos o beneficios adicionales.
- Planificar el presupuesto total de viaje incluyendo el incremento de entrada, transporte, alojamiento y otras atracciones, especialmente si viajas desde fuera de Europa.
- Tener en cuenta que Francia y otros países europeos están implementando aumentos similares en museos y palacios, por lo que planificar con anticipación permitirá evitar sorpresas y ajustar el itinerario de manera más cómoda.