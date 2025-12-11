El país de América Latina con la fábrica automatizada más grande del mundo: 50 robots

La planta embotelladora de Grupo Modelo en Piedras Negras, ubicada cerca de la frontera con México, es la más grande del mundo. Esta fábrica tuvo su arranque de producción hacia 2010 costó un total de $520 millones y alcanzó su capacidad de producción completa en 2011.

Esta planta única de América Latina cuenta con robots que circulan dentro del recinto carritos automatizados guiados por láser (LGV), almacenes automáticos de alta densidad, y un cerebro digital que coordina todo. Se trata del sistema PLAS (Production & Logistic Automated System), responsable de conectar la producción, almacenamiento, logística interna y el sistema ERP de la fábrica.

Planta (1)

¿Cómo es la fábrica automatizada más grande del mundo?

Las cifras de esta fábrica son elocuentes: