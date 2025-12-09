En el mundo hay construcciones que no solo existen, imponen. En especial esta fábrica es tan vasta que desafía la noción misma de estar “adentro”. Rompe todo los esquemas y es la más grande del planeta Tierra.
La fábrica más grande del planeta Tierra: una construcción donde nacen los aviones más grandes del mundo
Se trata de un coloso industrial tan enorme que, desde 1968, sostiene un récord mundial: el más grande del planeta Tierra
El Guinness World Records reconoce oficialmente como el edificio más espacioso del planeta Tierra. Esta construcción no está en una capital futurista ni en un parque industrial escondido. Te contamos de que se trata.
La fábrica más grande del planeta Tierra: una construcción donde nacen los aviones más grandes del mundo
La fábrica se levanta en Everett, Estados Unidos, y es la enorme planta de ensamblaje de aviones Boeing. Para entender la escala de esta construcción, hay que afinar la imaginación. El edificio principal cuenta con un volumen total que supera los 13,4 millones de metros cúbicos, una cifra difícil de asimilar.
Si alguien intentara llenar a esta fábrica con nubes, literalmente, podría lograrlo. Su interior es tan inmenso que la atmósfera interna se comporta como un pequeño ecosistema. Durante sus primeros años, se formaba niebla adentro. La solución fue instalar un sistema climático completo, como si se tratara de una ciudad bajo techo.
Construcciones: ¿Cómo es la fábrica más grande del planeta Tierra?
La fábrica de Everett nació en 1968 con un único propósito, dar espacio a la revolución aérea que estaba por llegar. En aquel momento, su volumen era solo una fracción del actual. Las sucesivas expansiones fueron acompañando el tamaño creciente de las aeronaves y la sofisticación del proceso industrial.
Pero el volumen no es el único récord digno de asombro de esta construcción, esta se destaca por:
- La superficie cubierta de esta fábrica roza las 40 hectáreas, mientras que el sitio completo se extiende por más de 400 hectáreas. Para ubicarlo en coordenadas cotidianas, hablamos de un predio tan grande como mil manzanas urbanas.
- En esas dimensiones casi abstractas cobran vida algunos de los aviones más emblemáticos del planeta Tierra: el 747, el 767, el 777. Máquinas que parecen gigante, hasta que uno ve el edificio que las alberga.
- Quizás lo más fascinante del récord no es el número, sino lo que cuenta sobre nuestra era. Se realizó la construcción un edificio donde caben ciudades enteras para fabricar máquinas que acortan continentes. Y lo hizo con la naturalidad de quien levanta un galpón un poco grande.