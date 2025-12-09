La fábrica más grande del planeta Tierra: una construcción donde nacen los aviones más grandes del mundo

Si alguien intentara llenar a esta fábrica con nubes, literalmente, podría lograrlo. Su interior es tan inmenso que la atmósfera interna se comporta como un pequeño ecosistema. Durante sus primeros años, se formaba niebla adentro. La solución fue instalar un sistema climático completo, como si se tratara de una ciudad bajo techo.

Everett, Estados Unidos, y es la enorme planta de ensamblaje de Boeing. (2)

Construcciones: ¿Cómo es la fábrica más grande del planeta Tierra?

La fábrica de Everett nació en 1968 con un único propósito, dar espacio a la revolución aérea que estaba por llegar. En aquel momento, su volumen era solo una fracción del actual. Las sucesivas expansiones fueron acompañando el tamaño creciente de las aeronaves y la sofisticación del proceso industrial.

Pero el volumen no es el único récord digno de asombro de esta construcción, esta se destaca por: