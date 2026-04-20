Arabia Saudita refuerza la construcción de su oleoducto para evitar el Estrecho de Ormuz y transportar millones de barriles diarios

Fue construido originalmente en la década de 1980 para evitar el Estrecho de Ormuz en contextos de conflicto regional. En los últimos años, Arabia Saudita ha trabajado en su modernización y ampliación, con el objetivo de alcanzar una capacidad cercana a los 7 millones de barriles por día.

Oleo ducto (2)

Arabia Saudita activa su red petrolera al máximo y evita el Estrecho de Ormuz en medio de tensiones regionales

En 2026, el oleoducto saudí llegó a su punto más alto de operación en años. No hubo nuevas obras ni grandes anuncios de expansión: lo que ocurrió fue más silencioso, pero igual de significativo. En medio de tensiones en el Golfo y el constante riesgo en el Estrecho de Ormuz, Arabia Saudita activó al máximo su sistema existente, llevando su infraestructura petrolera a un uso intensivo por necesidad estratégica.

La importancia de este movimiento radica en la vulnerabilidad del Estrecho de Ormuz, por donde transita aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial. Cualquier escalada de tensiones, especialmente con Irán, que controla parte de su acceso, podría interrumpir el flujo energético global. En ese contexto, disponer de una ruta alternativa no solo asegura la continuidad de las exportaciones saudíes, sino que también refuerza su posición estratégica frente a eventuales crisis.

Más que una simple obra de ingeniería, el fortalecimiento de este oleoducto refleja una lógica de anticipación. Arabia Saudita busca reducir riesgos, diversificar rutas y garantizar estabilidad en un mercado altamente sensible a los conflictos.