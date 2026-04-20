Con récord de solidaridad más de 650 personas participaron de la Donatón y duplicaron la convocatoria del año anterior

DONATON NIÑOS Una de las postales más coloridas de la jornada fue la categoría "Kids" que reunió a más de 160 pequeños participantes que desafiaron el frío y lo hicieron por quienes más lo necesitan. Fotos: Diario UNO/ Cristian Lozano

Alejandra Perinetti, directora nacional de Aldeas Infantiles SOS, resaltó el impacto de la jornada: “Es una alegría volver a Mendoza y ver la solidaridad de su gente. Gracias a este acompañamiento, este año podremos ampliar nuestra acción en la provincia y sumar a otros municipios para trabajar en conjunto”.

CIRCUITO PARA TODA LA FLIA A lo largo de los circuitos diseñados, de 5K, 10K, 2K y Kids corrieron famiias completas por las infancias mendocinas que disfrutaron del deporte en una jornada marcada por la solidaridad y el encuentro. Fotos: Diario UNO/ Cristian Lozano

Ignacio Haudet, director de Biodiversidad y Ecoparque de la provincia, señaló: “Para nosotros es importante decir presente, porque el Parque es justamente eso, un espacio para las familias y para las infancias. Poner este lugar a disposición de eventos solidarios completa su significado”.

Deporte y compromiso

En el plano deportivo, la categoría de 10K tuvo como ganador a Michael Giménez. El cantante y compositor mendocino, quien obtuvo el primer puesto por segundo año consecutivo, también participó activamente en la animación con su carisma. Además de los circuitos competitivos, más de 160 niños y niñas formaron parte de la categoría Kids, desafiando el frío con entusiasmo.

DONATON BAILE Michael Giménez, cantante y deportista, no sólo fue el ganador de la Donatón 2026, sino también el encargado de animar y poner a bailar a todos al ritmo de un nutrido repertorio musical en el Parque General San Martín. Fotos: Diario UNO/ Cristian Lozano

Lo recaudado en esta edición se destinará a ampliar y sostener los programas de cuidado infantil y fortalecimiento familiar que se desarrollan en Mendoza. Tras haber concretado obras como el espacio “Manitos de Arcoiris” y el Centro de Innovación Tecnológica, el objetivo actual es garantizar la continuidad y expansión de esta red de contención en la provincia.

La Donatón 2026 cerró con la satisfacción de haber cumplido su meta, reafirmando que el trabajo conjunto entre instituciones y comunidad permite seguir transformando la realidad de muchas familias mendocinas.

CUADRO DE HONOR

10K Masculino: 1° Michael Giménez, 2° Ivan Daniel Ortiz y 3° Jorge Leandro Leguizamón.

10K Femenino: 1° Lucía Viciana, 2° Yésica Noelia Rivas y 3° Micaela Aranda.

5K Masculino: 1° Erwin Roy, 2° Facundo Quintero y 3° Tomas Fernández.

5K Femenino: 1° Chiara Allegretti, 2° Marcela Bottari y 3° Paula Lombardo.