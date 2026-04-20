Más de 650 personas transformaron la mañana del domingo en un récord de solidaridad para Mendoza. En esta 4ta edición de la Donatón, el Parque General San Martín fue el escenario donde el compromiso con las infancias superó incluso a las bajas temperaturas de la jornada.
Con récord de solidaridad más de 650 personas participaron de la Donatón y duplicaron la convocatoria del año anterior
Con el impulso de la Fundación Grupo América, la 4ta edición del evento de Aldeas Infantiles SOS superó todas las expectativas en el Parque General San Martín
Gracias al trabajo conjunto entre la Fundación Grupo América y Aldeas Infantiles SOS Argentina, el balance de la jornada fue muy positivo, al alcanzarse un récord de más de 650 inscriptos. Esta cifra, que duplica la convocatoria del año anterior, muestra el crecimiento del evento y el apoyo de los mendocinos a los proyectos que ambas instituciones impulsan en conjunto.
Gabriela Alé, directora ejecutiva de la Fundación Grupo América, destacó la importancia de la alianza: “Para nosotros es fundamental trabajar junto a Aldeas Infantiles. Hace cuatro años, cuando nos invitaron a sumarnos en Mendoza, aceptamos de inmediato porque conocemos de su labor, que abarca países de todo el mundo, con las infancias y es un compromiso para nosotros seguir acompañándolos en esta cuarta edición”.
Alejandra Perinetti, directora nacional de Aldeas Infantiles SOS, resaltó el impacto de la jornada: “Es una alegría volver a Mendoza y ver la solidaridad de su gente. Gracias a este acompañamiento, este año podremos ampliar nuestra acción en la provincia y sumar a otros municipios para trabajar en conjunto”.
Ignacio Haudet, director de Biodiversidad y Ecoparque de la provincia, señaló: “Para nosotros es importante decir presente, porque el Parque es justamente eso, un espacio para las familias y para las infancias. Poner este lugar a disposición de eventos solidarios completa su significado”.
Deporte y compromiso
En el plano deportivo, la categoría de 10K tuvo como ganador a Michael Giménez. El cantante y compositor mendocino, quien obtuvo el primer puesto por segundo año consecutivo, también participó activamente en la animación con su carisma. Además de los circuitos competitivos, más de 160 niños y niñas formaron parte de la categoría Kids, desafiando el frío con entusiasmo.
Lo recaudado en esta edición se destinará a ampliar y sostener los programas de cuidado infantil y fortalecimiento familiar que se desarrollan en Mendoza. Tras haber concretado obras como el espacio “Manitos de Arcoiris” y el Centro de Innovación Tecnológica, el objetivo actual es garantizar la continuidad y expansión de esta red de contención en la provincia.
La Donatón 2026 cerró con la satisfacción de haber cumplido su meta, reafirmando que el trabajo conjunto entre instituciones y comunidad permite seguir transformando la realidad de muchas familias mendocinas.
CUADRO DE HONOR
10K Masculino: 1° Michael Giménez, 2° Ivan Daniel Ortiz y 3° Jorge Leandro Leguizamón.
10K Femenino: 1° Lucía Viciana, 2° Yésica Noelia Rivas y 3° Micaela Aranda.
5K Masculino: 1° Erwin Roy, 2° Facundo Quintero y 3° Tomas Fernández.
5K Femenino: 1° Chiara Allegretti, 2° Marcela Bottari y 3° Paula Lombardo.