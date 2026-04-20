Cómo fue el accidente doméstico que sufrió Luis Brandoni y que terminó provocándole la muerte

Según trascendió desde su círculo más íntimo, Luis Brandoni sufrió una fuerte caída que le provocó un violento golpe en la cabeza. Tras ser asistido y trasladado de urgencia al Sanatorio Güemes en el barrio porteño de Villa Crespo, los estudios médicos arrojaron un diagnóstico preocupante: el impacto le había causado un hematoma subdural, una acumulación de sangre entre el cerebro y su cubierta externa.

Esta afección, especialmente delicada en pacientes de edad avanzada, obligó a su inmediata internación en el centro de salud para intentar controlar el cuadro y lograr la absorción del hematoma, descartando de plano las primeras versiones que hablaban de un accidente cerebrovascular (ACV).

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Accidente doméstico de Luis Brandoni: una evolución que se tornó irreversible

Durante los primeros días de hospitalización tras el accidente doméstico, el panorama arrojó un leve optimismo. El actor permanecía bajo estricto control médico y sus allegados aguardaban una respuesta favorable al tratamiento. De hecho, el productor teatral Carlos Rottemberg, íntimo amigo del intérprete, había transmitido cautela en un principio, explicando que la intención era estabilizar la zona afectada por el golpe.

Sin embargo, con el correr de los días, la situación clínica de Luis Brandoni comenzó a deteriorarse. El cuadro neurológico se fue complejizando y el cuerpo médico no logró revertir los daños provocados por el derrame. Según confirmó su entorno, en las últimas 48 horas previas a su fallecimiento, el estado del actor empeoró de manera significativa, haciendo que el triste desenlace fuera, lamentablemente, previsible.

Luis Brandoni, quien llegó a cumplir sus 86 años el pasado 18 de abril mientras se encontraba internado, falleció en la madrugada de este lunes, dejando un vacío inmenso en el teatro, el cine y la televisión.

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Despedida a un grande: Luis Brandoni dejó su huella

La noticia de la muerte de Luis Brandoni fue confirmada a primera hora por Rottemberg y a través de la cuenta oficial del Multiteatro, desde donde expresaron: "Con Beto se va el último primer actor de una generación inolvidable".

Mientras se multiplican los mensajes de dolor de colegas, dirigentes políticos y personalidades del arte, se confirmó que los restos del histórico actor de Esperando la carroza y La tregua serán velados en la Legislatura porteña, para luego ser trasladados al Panteón de Actores del Cementerio de la Chacarita.