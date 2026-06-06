Para recibir el invierno: cómo puedo coser unos guantes calientes con ayuda de un DIY

Paso a paso: cómo coser unos guantes de invierno con un DIY

Antes de coser guantes, hay que pensar bien en las telas que usamos. No conviene usar telas que transpiren mucho o telas que agarren olor a transpiración. Pueden ser tejidos elásticos para mayor movimiento o telas térmicas para proteger las manos del frío.

En esta ocasión te voy a compartir un DIY para coser unos guantes de peluchito o tela de peluche. Esta tela es linda, abrigada y deja que el aire circule.

Para poder hacer unos guantes a medida, yo recomiendo hacer moldes de papel previamente con silueta de tus manos o usar unos guantes que te queden bien como molde.

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Elige la tela de peluche que más te guste. Los colores más oscuros con más curtidos y se ensucian menos. Con un elástico, toma la medida de tu muñeca. Corta las telas usando los moldes de guantes, tal como se ve en el DIY. Muchos modelos de guantes se hacen separados por dedos, como se muestra en el video. Esto se hace para que tengan mayor movilidad. Une las piezas de tela del DIY enfrentando los derechos de tela. Voltea los guantes y coloca un elástico en la muñeca para que ajusten bien. Quedan dos piezas muy lindas, a medida y perfectas para soportar el frío del invierno.

Cómo lavar tus guantes cuando están muy mugrientos

Al ser una prenda de ropa en constante contacto con los objetos, las puertas, manijas, mesas y todo lo que toquemos con ellos, los guantes de invierno se ensucian muy rápido.

Particularmente, para lavar la tela de peluche y que no pierda esa textura suave que la caracteriza, lo mejor es usar jabones blancos suaves y lavarlos a mano. El lavarropas puede dañarlos.

DIY guantes Lava los guantes, medias y prendas de invierno semanalmente.

No laves esta tela con productos abrasivos o fuertes como lavandina o jabones más fuertes. Para eliminar el olor a transpiración o humedad, conviene ventilar siempre los guantes del lado del revés.