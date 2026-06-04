Qué puedo hacer si la puerta de madera de mi casa está seca y carcomida

¿Por qué una puerta se puede secar o pudrir?

Existen varias razones por las que una puerta se puede gastar o carcomer. La madera es un material vivo que responde o reacciona a los factores externos.

La humedad genera hinchazón y deformación en la puerta. Cuando esto pasa, la puerta se traba, no cierra y se rompe.

El desgaste por un uso diario, por golpes o por la sequedad, genera grietas y astillas en la madera. Aunque una puerta también puede tener daños en la bisagra, la pintura y los acabados.

Los factores externos que más pueden dañar la estructura general de la puerta son los biológicos, como hongos por humedad o termitas que comen el material.

puerta despintada Las puertas se dañan por la humedad, plagas biológicas y golpes.

Para evitar estos problemas en las puertas de la casa, se pueden tomar algunas medidas preventivas.

Si limpiamos la puerta regularmente, si aplicamos selladores o barnices para cuidar la cubierta, si lubricamos las bisagras y controlamos la humedad, podemos alargar la vida de la puerta.

Si la puerta está muy rota, muy húmeda, gastada o comida por alguna plaga, por seguridad conviene cambiarla o buscar ayuda de un carpintero profesional.

Para tratar la humedad del ambiente, se pueden colocar deshumidificadores en la casa para controlar y absorber en los días de lluvia. Si el problema es que la puerta está en contacto con el sol todo el día y se seca, se puede poner una pintura protectora.

Paso a paso: cómo recuperar una puerta de madera vieja o gastada

Dependiendo de la zona de la puerta que esté gastada, puedes realizar este truco o procedimiento en los lugares dañados y no necesariamente en la puerta completa. Si puedes retirar la puerta, mucho mejor.

pintar puerta Restaurar la puerta a tiempo le puede dar una nueva oportunidad.