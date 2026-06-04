Si tenés cierres rotos, tenés un tesoro en casa: para qué sirven y cómo darles un uso nuevo

Hoy en día el reciclaje es un gran aliado para convertir y darle un nuevo uso a esos elementos y materiales que abundan en casa y generalmente están guardados para que no molesten o terminan siendo desechados. Tal como los cierres rotos.

Los cierres tienen un periodo de vida hasta que se rompen sean de pantalón, mochila, campera, etc. En ese caso, cuando su vida útil llega a su fin lo mejor es reutilizarlos convirtiéndolos en un tesoro. ¿Qué hacer con ellos?

Su diseño sustentable permite crear estuches y neceseres con tan solo unir cierres de diferentes longitudes; se convierte en un contenedor ideal para guardar lápices, herramientas pequeñas o cables.

cierre roto convertido en decoración Decora tu hogar o crea estas hermosas flores tan solo usando un cierre roto. Foto: YouTube Laly Martin

Si querés aprovechar el cierre en algo más estético también es posible, pues los dientes metálicos podés darle vida a broches, pulseras o apliques decorativos de bajo costo, ya que dan textura y un carácter artesanal a cualquier objeto.

Crear un organizador portátil cosiendo un cierre corto sobre un fragmento de tela firme permite crear un sujetador que evita el enredo de auriculares y cargadores dentro de los bolsos.

Por último, gracias al reciclaje también podés usarlos como decoración para el hogar o marroquinería. Tan solo aplicando filas de cierres sin uso sobre superficies lisas de fundas de almohadones o carteras transforma piezas básicas en objetos con un diseño elegante y original.