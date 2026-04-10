La Donatón 2026 vuelve a poner en movimiento la solidaridad por las infancias mendocinas

DONATON 1 (4) Fundación Grupo América y Aldeas Infantiles SOS consolidan una alianza estratégica orientada a promover el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes. Foto: Diario UNO

Porque en Donatón, cada paso cuenta: cada inscripción es una forma concreta de acompañar y fortalecer estos espacios de cuidado.

Desde su primera edición en 2020, la carrera no solo creció en convocatoria, sino también en impacto. Gracias al compromiso de quienes participan, fue posible impulsar proyectos como el Espacio de Cuidado Diario “Manitos de Arcoíris” y un Centro de Innovación Tecnológica en el barrio Soberanía Nacional.

Las inscripciones ya están abiertas y pueden realizarse a través del siguiente enlace:

https://inscripciones.mlteventossport.com.ar/eventos/maraton-solidaria-2025/

DONATON 1 (2) En esta cuarta edición la Donaton 2026 contará con circuitos de 10K y 5K, una instancia participativa de 2K y propuestas pensadas especialmente para niños, niñas y familias que deseen sumarse a esta carrera solidaria.

Una alianza con propósito

Fundación Grupo América y Aldeas Infantiles SOS Argentina sostienen desde hace años una alianza basada en la empatía y el compromiso con las infancias.

A través de un trabajo articulado, ambas instituciones impulsan iniciativas que fortalecen a las familias y promueven entornos protectores, con un enfoque integral y sostenido en el tiempo.

En este camino, la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza cumple un rol clave como aliado estratégico, haciendo posible que cada acción llegue de manera efectiva a quienes más lo necesitan.