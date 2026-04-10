La Donatón 2026 vuelve a poner en movimiento la solidaridad por las infancias mendocinas

El domingo 19 de abril, desde las 8, el Parque General San Martín será escenario de una jornada que combina deporte, solidaridad y encuentro en familia. Llega la cuarta edición de Donatón, la carrera solidaria organizada por Aldeas Infantiles SOS Argentina, Fundación Grupo América y la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, que ya se consolidó como un clásico en la agenda mendocina.
Con circuitos de 10K y 5K, una instancia participativa de 2K y propuestas pensadas especialmente para niños y niñas, la iniciativa invita a toda la comunidad a sumarse y ser parte de una causa que transforma realidades.
Este año, con las inscripciones ya abiertas, el desafío es redoblar el compromiso y convocar a más personas a acompañar los programas de cuidado infantil y fortalecimiento familiar que se desarrollan en Mendoza. En ese camino, el trabajo conjunto entre Fundación Grupo América y Aldeas Infantiles SOS Argentina se consolida como una alianza estratégica que permite estar presentes donde más se necesita, generando oportunidades reales para niñas, niños y adolescentes.
Porque en Donatón, cada paso cuenta: cada inscripción es una forma concreta de acompañar y fortalecer estos espacios de cuidado.
Desde su primera edición en 2020, la carrera no solo creció en convocatoria, sino también en impacto. Gracias al compromiso de quienes participan, fue posible impulsar proyectos como el Espacio de Cuidado Diario “Manitos de Arcoíris” y un Centro de Innovación Tecnológica en el barrio Soberanía Nacional.
Las inscripciones ya están abiertas y pueden realizarse a través del siguiente enlace:
https://inscripciones.mlteventossport.com.ar/eventos/maraton-solidaria-2025/
Una alianza con propósito
Fundación Grupo América y Aldeas Infantiles SOS Argentina sostienen desde hace años una alianza basada en la empatía y el compromiso con las infancias.
A través de un trabajo articulado, ambas instituciones impulsan iniciativas que fortalecen a las familias y promueven entornos protectores, con un enfoque integral y sostenido en el tiempo.
En este camino, la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza cumple un rol clave como aliado estratégico, haciendo posible que cada acción llegue de manera efectiva a quienes más lo necesitan.