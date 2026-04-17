Doblegó a la Selección argentina y fue despedido a 55 días del Mundial

En aquel encuentro fue viral y recordada la arenga que le dio a sus dirigidos donde les indicó presionar intensamente al mejor jugador del mundo, Lionel Messi, y ser incisivos para poder quedarse con el partido que finalmente fue victoria para el combinado saudí.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sudanalytics_/status/2045142222429942148?s=46&partner=&hide_thread=false Recordemos el discurso de Hervé Renard en el entretiempo de aquel partido ante Argentina.



“SAQUEN EL TELÉFONO Y SE PUEDEN SACAR UNA FOTO CON MESSI SI QUIEREN, ELLOS ESTÁN JUGANDO RELAJADOS”.



Lo dieron vuelta en 8 minutos, inolvidable. pic.twitter.com/BlWutcMSh7 https://t.co/IB29hY06W3 — Sudanalytics (@sudanalytics_) April 17, 2026

Luego de aquella gesta en la que también Hervé Renard vaticinó que la Selección argentina sería campeona del mundo, el entrenador francés continúo su ciclo que comenzó a no conformar en la última etapa. En las eliminatorias asiáticas, Arabia Saudita debió disputar la cuarta ronda para conseguir la plaza adicional rumbo a la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá.

Además, a fines del año pasado, Arabia Saudita quedó eliminado en semifinales de la Copa Árabe en manos de Jordania. Todos estos episodios sentenciaron el final de Hervé Renard al frente de Los Halcones Verdes. En todo su ciclo en Arabia Saudita (que tuvo un impass entre 2023 y 2024 donde condujo a la selección femenina de Francia), Renard dirigió 73 partidos, ganó 31, empató 17 y perdió 25.