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Copa del Mundo 2026

Doblegó a la Selección argentina y fue despedido a 55 días del Mundial

Una figura importante en la historia de la Selección argentina campeona del Mundo en Qatar 2022 fue destituida de su cargo antes del inicio de la Copa del Mundo 2026

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
El verdugo de la Selección argentina que la vaticinó como campeona de Qatar fue despedido antes del Mundial 2026.

El verdugo de la Selección argentina que la vaticinó como campeona de Qatar fue despedido antes del Mundial 2026.

Hervé Renard, entrenador de Arabia Saudita, fue destituido de su cargo a 55 días del inicio de la Copa del Mundo 2026. El DT francés que dio el batacazo ante la Selección argentina en Qatar 2022 no estará presente en la cita mundialista a disputarse en México, Estados Unidos y Canadá.

La Federación Saudí de Fútbol decidió remover a Renard de su cargo de entrenador luego de una ola de críticas tras sendas derrotas en amistosos internacionales en la ventana FIFA de marzo (ante Egipto 4 a 0 y ante Serbia 2 a 1).

herve renard
Herv&eacute; Renard fue despedido como entrenador de Arabia Saudita.&nbsp;

Hervé Renard fue despedido como entrenador de Arabia Saudita.

El entrenador que supo vencer a la Selección argentina campeona del Mundo

Hervé Renard iba a conducir a Arabia Saudita por tercera vez en una Copa del Mundo. El DT de 57 años asumió en la cita de Rusia 2018 y tuvo picos destacados en su proceso como la clasificación al Mundial de Qatar 2022 donde venció a la Selección argentina en fase de grupos por 2 a 1.

En aquel encuentro fue viral y recordada la arenga que le dio a sus dirigidos donde les indicó presionar intensamente al mejor jugador del mundo, Lionel Messi, y ser incisivos para poder quedarse con el partido que finalmente fue victoria para el combinado saudí.

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Luego de aquella gesta en la que también Hervé Renard vaticinó que la Selección argentina sería campeona del mundo, el entrenador francés continúo su ciclo que comenzó a no conformar en la última etapa. En las eliminatorias asiáticas, Arabia Saudita debió disputar la cuarta ronda para conseguir la plaza adicional rumbo a la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá.

Además, a fines del año pasado, Arabia Saudita quedó eliminado en semifinales de la Copa Árabe en manos de Jordania. Todos estos episodios sentenciaron el final de Hervé Renard al frente de Los Halcones Verdes. En todo su ciclo en Arabia Saudita (que tuvo un impass entre 2023 y 2024 donde condujo a la selección femenina de Francia), Renard dirigió 73 partidos, ganó 31, empató 17 y perdió 25.

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