Malas noticias para Marcelo Bielsa: se lesionó Giorgian de Arrascaeta y se perdería el Mundial 2026

La lesión de Giorgian de Arrascaeta que complicó a Marcelo Bielsa

Este martes De Arrascaeta sintió un fuerte dolor en el gemelo de una de sus piernas mientras trabajaba junto al plantel dirigido por Marcelo Bielsa, y aunque inicialmente se aguardaban los estudios médicos para determinar el alcance de la lesión, distintas informaciones señalaron que se trata de un desgarro, una dolencia que lo dejaría fuera de la lista definitiva.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/2061915044397387969&partner=&hide_thread=false GIORGIAN DE ARRASCAETA SE REALIZARÁ UNA RESONANCIA



@solesejas informó sobre la situación del jugador de Uruguay, quien sufrió un desgarro en la previa del #MundialEnDSPORTS.#DSPORTSNoticiasLite pic.twitter.com/ay8rZYhRWu — DSPORTS (@DSports) June 2, 2026

La baja representa un duro golpe para la Selección de Uruguay, ya que De Arrascaeta era una de las piezas fundamental del equipo y el esquema ideado por Bielsa por su capacidad para generar juego y aportar desequilibrio ofensivo.

Una de las posibles soluciones de Bielsa para reemplazar al volante de 32 años sería Tiago Palacios, jugar de Estudiantes de La Plata, quien habría integrado la lista preliminar de 55 futbolistas confeccionada por el cuerpo técnico uruguayo.

Uruguay debutará el 15 de junio frente a Arabia Saudita y, según el reglamento de la FIFA, podrá reemplazar a un jugador lesionado hasta 24 horas antes de ese encuentro.

De Arrascaeta acumula 59 partidos, 13 goles y siete asistencias con la Celeste y es uno de los dos únicos convocados que marcaron goles en una Copa del Mundo, junto a José María Giménez.