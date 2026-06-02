El rosarino Marcelo Bielsa no esperaba este martes tener una tan mala noticia en la práctica realizada en el Complejo Uruguay Celeste. A pocos días de emprender el viaje al enclave de Playa del Carmen, México, donde establecerá su concentración previa al Mundial la Selección de Uruguay.
Malas noticias para Marcelo Bielsa: se lesionó Giorgian de Arrascaeta y se perdería el Mundial 2026
La Selección de Uruguay perdió a un jugador fundamental: Giorgian de Arrascaeta, lesionado antes de viajar al Mundial y creó un dolor de cabeza a Marcelo Bielsa
El volante Giorgian De Arrascaeta sufrió una lesión muscular durante el entrenamiento y los diagnósticos son agoreros e indican que el volante ofensivo del Flamengo de Brasil se perderá la Copa Mundial de Fútbol 2026, que se disputará desde el 11 de este mes en Estados Unidos, México y Canadá.
La lesión de Giorgian de Arrascaeta que complicó a Marcelo Bielsa
Este martes De Arrascaeta sintió un fuerte dolor en el gemelo de una de sus piernas mientras trabajaba junto al plantel dirigido por Marcelo Bielsa, y aunque inicialmente se aguardaban los estudios médicos para determinar el alcance de la lesión, distintas informaciones señalaron que se trata de un desgarro, una dolencia que lo dejaría fuera de la lista definitiva.
La baja representa un duro golpe para la Selección de Uruguay, ya que De Arrascaeta era una de las piezas fundamental del equipo y el esquema ideado por Bielsa por su capacidad para generar juego y aportar desequilibrio ofensivo.
Una de las posibles soluciones de Bielsa para reemplazar al volante de 32 años sería Tiago Palacios, jugar de Estudiantes de La Plata, quien habría integrado la lista preliminar de 55 futbolistas confeccionada por el cuerpo técnico uruguayo.
Uruguay debutará el 15 de junio frente a Arabia Saudita y, según el reglamento de la FIFA, podrá reemplazar a un jugador lesionado hasta 24 horas antes de ese encuentro.
De Arrascaeta acumula 59 partidos, 13 goles y siete asistencias con la Celeste y es uno de los dos únicos convocados que marcaron goles en una Copa del Mundo, junto a José María Giménez.