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El futuro del egipcio

Mohamed Salah dejó el Liverpool con el pase en su poder y eligió un destino impensado

Después de 9 años en el conjunto inglés y forjándose como una de sus figuras indiscutidas, Mohamed Salah decidió salir del equipo

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Mohamed Salah fue recibido como un faraón en Turquía.

Mohamed Salah fue recibido como un faraón en Turquía.

El 22 de junio de 2017 Mohamed Salah dejó la Roma para firmar con el Liverpool, equipo que pagó 42 millones de euros en una compra que le sirvió para dar el gran salto de calidad que tanto necesitaba. Hoy, 9 años después, su vínculo con el club inglés llegó a su fin.

El capitán de Egipto tiene en Turquía a su próximo destino, aunque llamó la atención que no se trate de uno de los "Tres Grandes" porque no eligió ni al Galatasaray, ni el Fenerbahçe ni el Beikta.

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Mohamed Salah se convirtió en ídolo en el Liverpool.

El próximo destino de Mohamed Salah

El delantero de 34 años decidió que el Trabzonspor de Turquía sea su nuevo equipo; un conjunto que - si bien no es parte de los "Tres Grandes" - tiene 32 títulos en su haber, ganando su última Superliga en la temporada 2021-22, la Supercopa en 2022 y la Copa nacional en 2025-26.

Después de haber tenido un buen desempeño en el Mundial donde quedó eliminado por la Selección argentina en los octavos de final, todo indicaba que si Salah no continuaba en el Liverpool su futuro estaría ligado a los grandes equipos europeos tradicionales, pero decidió dar un golpe de timón y ser recibido como un faraón en el Trabzonspor.

El contrato indica que firmó por dos temporadas, hasta los 36 años, y que recibirá 17 millones de euros por año convirtiéndose en el jugador mejor pago de la Super Lig. El jugador egipcio al llegar a Turquía se mostró con el 61 en la espalda, un número cargado de un valor simbólico.

Es el código de área de la región y está ligado al corazón del Trabzonspor ya que si el equipo convierte en el minuto 61 se despliega una celebración con fuegos artificiales, luces y canciones; aunque no se confirmó que utilizará ese número cuando comience la temporada.

Salah se mostr&oacute; feliz con el recibimiento de los hinchas.

Salah se mostró feliz con el recibimiento de los hinchas.

Todos los títulos de Salah

Títulos nacionales:

  • En Basilea (Suiza):
    • Superliga de Suiza - 2013.
    • Superliga de Suiza - 2014.
  • En Liverpool (Inglaterra):
    • Premier League - 2020.
    • Copa de la Liga - 2022.
    • Fa Cup - 2022.
    • Community Shield - 2022.
    • Copa de la Liga - 2024.
    • Premier League - 2025.

Títulos internacionales:

  • En Liverpool:
    • Champions League - 2019.
    • Supercopa de la UEFa - 2019.
    • Mundial de Clubes - 2019.

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