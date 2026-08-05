Mohamed Salah dejó el Liverpool con el pase en su poder y eligió un destino impensado

Después de haber tenido un buen desempeño en el Mundial donde quedó eliminado por la Selección argentina en los octavos de final, todo indicaba que si Salah no continuaba en el Liverpool su futuro estaría ligado a los grandes equipos europeos tradicionales, pero decidió dar un golpe de timón y ser recibido como un faraón en el Trabzonspor.

El contrato indica que firmó por dos temporadas, hasta los 36 años, y que recibirá 17 millones de euros por año convirtiéndose en el jugador mejor pago de la Super Lig. El jugador egipcio al llegar a Turquía se mostró con el 61 en la espalda, un número cargado de un valor simbólico.

Es el código de área de la región y está ligado al corazón del Trabzonspor ya que si el equipo convierte en el minuto 61 se despliega una celebración con fuegos artificiales, luces y canciones; aunque no se confirmó que utilizará ese número cuando comience la temporada.

Salah se mostró feliz con el recibimiento de los hinchas.

Todos los títulos de Salah

Títulos nacionales:

En Basilea (Suiza): Superliga de Suiza - 2013. Superliga de Suiza - 2014.

En Liverpool (Inglaterra): Premier League - 2020. Copa de la Liga - 2022. Fa Cup - 2022. Community Shield - 2022. Copa de la Liga - 2024. Premier League - 2025.

(Inglaterra):

Títulos internacionales: