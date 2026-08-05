En dónde está ubicada la primera cabina de peaje de Mendoza

Tramo: Las Catitas (Santa Rosa) – Monte Comán (San Rafael)

Las Catitas (Santa Rosa) – Monte Comán (San Rafael) Extensión: 150 kilómetros totalmente repavimentados

150 kilómetros totalmente repavimentados Financiamiento: Fondos del Resarcimiento (ex Promoción Industrial)

Fondos del Resarcimiento (ex Promoción Industrial) Obras complementarias: Demolición y reconstrucción de 2 puentes aluvionales, señalización y servicios

Demolición y reconstrucción de 2 puentes aluvionales, señalización y servicios Ubicación estratégica: Circunda la Reserva de Biósfera Ñacuñán

Cruce de posturas: la sustentabilidad de la ruta frente al reclamo de doble imposición

El despliegue de peajes reabrió la discusión sobre el financiamiento de la infraestructura pública en Mendoza. Por un lado, la gestión del gobernador Alfredo Cornejo defiende el esquema argumentando que una tarifa "razonable" —con categorías diferenciales y beneficios para usuarios frecuentes— permitirá amortizar los costos de conservación sin recargar el Tesoro provincial.

Por otro lado, sectores de la oposición manifestaron un firme rechazo. La intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis, encabeza los reclamos al señalar que la ciudadanía termina pagando varias veces por la misma obra:

"El impuesto a los combustibles líquidos ya representa un 20% del valor de la nafta y debería ir a rutas. El Gobierno destina los ahorros de los mendocinos a estas obras y encima nos van a cobrar peaje: las rutas las terminamos pagando cuatro veces."

Corredor productivo y valor ecoturístico: el impacto en la comunidad

Más allá de la controversia tarifaria, la renovación de la RP 153 consolida una arteria logística indispensable entre los oasis productivos del Este y del Sur mendocino.

La obra no solo mejora la seguridad vial tras la reconstrucción de puentes sobre cauces secos que solían colapsar durante tormentas, sino que además revaloriza un entorno natural privilegiado.

El trazado atraviesa el corazón de la Reserva de Biósfera Ñacuñán, la primera área protegida de la provincia. Con más de 12.000 hectáreas reservadas para la conservación del algarrobal y más de 150 especies de aves, la mejora en la ruta abre nuevas oportunidades para el senderismo, la investigación científica y el desarrollo del turismo sustentable en los poblados vecinos.