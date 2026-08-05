En dónde está ubicada la primera cabina de peaje de Mendoza

Transitar de forma gratuita por los 150 kilómetros que separan Las Catitas (Santa Rosa) de Monte Comán (San Rafael) tiene los días contados. Aunque el tránsito fluye por ahora sin interrupciones, la infraestructura para el cobro manual de peaje está completamente montada a la altura del ingreso por la Ruta Provincial 153, a la espera de la inauguración oficial por parte del Poder Ejecutivo de Mendoza.
El inicio de operaciones se prevé para las próximas semanas. En la zona de las casillas de peaje ya se acondicionó un entorno operativo que incluye baños públicos y servicios cercanos para transportistas y particulares que recorren el trazado diariamente.
Claves de la obra y del nuevo sistema de peajes
La repavimentación integral de la RP 153 marca un hito: es el primer corredor intervenido mediante el uso de los 1.023 millones de dólares del Resarcimiento, originalmente asignados al megaproyecto Portezuelo del Viento y reconvertidos para obras de infraestructura estratégica.
- Tramo: Las Catitas (Santa Rosa) – Monte Comán (San Rafael)
- Extensión: 150 kilómetros totalmente repavimentados
- Financiamiento: Fondos del Resarcimiento (ex Promoción Industrial)
- Obras complementarias: Demolición y reconstrucción de 2 puentes aluvionales, señalización y servicios
- Ubicación estratégica: Circunda la Reserva de Biósfera Ñacuñán
Cruce de posturas: la sustentabilidad de la ruta frente al reclamo de doble imposición
El despliegue de peajes reabrió la discusión sobre el financiamiento de la infraestructura pública en Mendoza. Por un lado, la gestión del gobernador Alfredo Cornejo defiende el esquema argumentando que una tarifa "razonable" —con categorías diferenciales y beneficios para usuarios frecuentes— permitirá amortizar los costos de conservación sin recargar el Tesoro provincial.
Por otro lado, sectores de la oposición manifestaron un firme rechazo. La intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis, encabeza los reclamos al señalar que la ciudadanía termina pagando varias veces por la misma obra:
"El impuesto a los combustibles líquidos ya representa un 20% del valor de la nafta y debería ir a rutas. El Gobierno destina los ahorros de los mendocinos a estas obras y encima nos van a cobrar peaje: las rutas las terminamos pagando cuatro veces."
Corredor productivo y valor ecoturístico: el impacto en la comunidad
Más allá de la controversia tarifaria, la renovación de la RP 153 consolida una arteria logística indispensable entre los oasis productivos del Este y del Sur mendocino.
La obra no solo mejora la seguridad vial tras la reconstrucción de puentes sobre cauces secos que solían colapsar durante tormentas, sino que además revaloriza un entorno natural privilegiado.
El trazado atraviesa el corazón de la Reserva de Biósfera Ñacuñán, la primera área protegida de la provincia. Con más de 12.000 hectáreas reservadas para la conservación del algarrobal y más de 150 especies de aves, la mejora en la ruta abre nuevas oportunidades para el senderismo, la investigación científica y el desarrollo del turismo sustentable en los poblados vecinos.
En pocas palabras
- Peaje en Ruta 153: Se instalaron las primeras cabinas de peaje en la ruta que une Las Catitas y Monte Comán.
- Financiamiento controversial: La obra, financiada con fondos del Resarcimiento, genera debate por doble imposición.
- Impacto vial y ecoturístico: La repavimentación mejora la logística y valoriza la Reserva de Biósfera Ñacuñán.