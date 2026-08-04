Independiente Rivadavia y Gimnasia ya conocen a sus árbitros para la cuarta fecha del Clausura

El sábado, en condición de visitante, será el turno de Gimnasia y Esgrima. A partir de las 21.30, el Blanquinegro se verá las caras con Instituto de Córdoba con el arbitraje de Sebastián Zunino.
Las designaciones para la Fecha 4 del Torneo Clausura de la LPF
Desde la Liga Profesional confirmaron los árbitros para la cuarta fecha del Torneo Clausura:
Viernes 7 de agosto
19.30hs Rosario Central vs. Aldosivi
- Árbitro: Pablo Echavarría
- Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
- Árbitro asistente 2: Ernesto Callegari
- Cuarto árbitro: Facundo Rojo Casal
- VAR: Fernando Espinoza
- AVAR: Mauro Ramos Errasti
21.45hs Independiente Rivadavia vs. Estudiantes de Río Cuarto
- Árbitro: Gonzalo Pereira
- Árbitro asistente 1: Erik Grunmann
- Árbitro asistente 2: Ramón Ortiz
- Cuarto árbitro: Jerónimo Ulises
- VAR: Germán Delfino
- AVAR: Diego Verlotta
Sábado 8 de agosto
14.45hs Deportivo Riestra vs. Estudiantes
- Árbitro: Andrés Merlos
- Árbitro asistente 1: Juan Del Fueyo
- Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti
- Cuarto árbitro: Agustín Vegetti
- VAR: Silvio Trucco
- AVAR: Lucas Cavallero
14.45hs Atlético Tucumán vs. Sarmiento
- Árbitro: Leandro Rey Hilfer
- Árbitro asistente 1: Ariel Scime
- Árbitro asistente 2: Marcelo Errante
- Cuarto árbitro: Maximiliano Silcán Jerez
- VAR: Hector Paletta
- AVAR: Manuel Sánchez
Independiente Rivadavia le ganó a Estudiantes de Río Cuarto, por 1-0, en la cuarta fecha del Torneo Apertura.
17hs Tigre vs. River
- Árbitro: Andrés Gariano
- Árbitro asistente 1: José Savorani
- Árbitro asistente 2: Federico Cano
- Cuarto árbitro: Valentín Bocaccia
- VAR: Yamil Possi
- AVAR: Lucas Germanotta
19.15hs Boca vs. Vélez
- Árbitro: Yael Falcón Pérez
- Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
- Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli
- Cuarto árbitro: Fernando Echenique
- VAR: Jorge Baliño
- AVAR: Mariana De Almeida
21.30hs Independiente vs. Platense
- Árbitro: Nicolás Ramírez
- Árbitro asistente 1: Diego Bonfa
- Árbitro asistente 2: Walter Ferreyra
- Cuarto árbitro: Gastón Iglesias
- VAR: Gastón Monsón Brizuela
- AVAR: Nahuel Viñas
21.30hs Instituto vs. Gimnasia y Esgrima de Mendoza
- Árbitro: Sebastián Zunino
- Árbitro asistente 1: Juan Mamani
- Árbitro asistente 2: Lucas Pardo
- Cuarto árbitro: Alejandro Scionti
- VAR: Adrián Franklin
- AVAR: Gisela Boso
Gimnasia y Esgrima le ganó 1-0 a Instituto, como local, por la cuarta fecha del Torneo Apertura.
Domingo 9 de agosto
15hs San Lorenzo vs. Huracán (Interzonal)
- Árbitro: Darío Herrera
- Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
- Árbitro asistente 2: Pablo González
- Cuarto árbitro: Yamil Possi
- VAR: Lucas Novelli
- AVAR: Javier Uziga
17.45hs Defensa y Justicia vs. Newell’s
- Árbitro: Álvaro Carranza
- Árbitro asistente 1: José Castelli
- Árbitro asistente 2: Belén Bevilacqua
- Cuarto árbitro: Iván Castelu Coca
- VAR: José Carreras
- AVAR: Gerardo Lencina
17.45hs Gimnasia LP vs. Barracas Central
- Árbitro: Nicolás Lamolina
- Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
- Árbitro asistente 2: Agustín Méndez
- Cuarto árbitro: Cristian Cernadas
- VAR: Fernando Echenique
- AVAR: Diego Romero
20.15hs Argentinos vs. Racing
- Árbitro: Pablo Dóvalo
- Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri
- Árbitro asistente 2: Carla López
- Cuarto árbitro: Lucas Comesaña
- VAR: Diego Ceballos
- AVAR: Laura Fortunato
Lunes 10 de agosto
19hs Banfield vs. Belgrano
- Árbitro: Sebastián Martinez
- Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri
- Árbitro asistente 2: Juan Ricciardi
- Cuarto árbitro: Agustín Flores
- VAR: Sebastián Habib
- AVAR: Sebastián Bresba
21.15hs Unión vs. Central Córdoba
- Árbitro: Nazareno Arasa
- Árbitro asistente 1: Marcos Horticolou
- Árbitro asistente 2: Joaquín Badano
- Cuarto árbitro: Leandro Billanueva
- VAR: Hernán Mastrángelo
- AVAR: Nelson Sosa
Martes 11 de agosto
21hs Talleres vs. Lanús
- Árbitro: Luis Lobo Medina
- Árbitro asistente 1: Diego Martin
- Árbitro asistente 2: Carlos Viglietti
- Cuarto árbitro: Franco Morón
- VAR: Salomé Di Iorio
- AVAR: Gastón Suárez