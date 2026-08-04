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Independiente Rivadavia y Gimnasia ya conocen a sus árbitros para la cuarta fecha del Clausura

Independiente Rivadavia, que recibirá a Estudiantes de Río Cuarto, y Gimnasia, que visitará a Instituto, conocen a los árbitros que dirigirán sus partidos

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Sebastián Zunino será el árbitro en la visita de Gimnasia y Esgrima a Instituto.

Sebastián Zunino será el árbitro en la visita de Gimnasia y Esgrima a Instituto.

El partido entre Rosario Central y Aldosivi, programado para el viernes a las 19.30, será el que le de el puntapié inicial a un nueva jornada del Torneo Clausura de la Liga Profesional. Independiente Rivadavia, de local, y Gimnasia y Esgrima, como visitante, afrontarán la cuarta fecha en sus respectivas zonas.

En este contexto, desde la organización del certamen definieron los equipos arbitrales que se harán cargo de cada uno de los 15 partidos programados para el fin de semana en el ámbito local.

Gonzalo Pereira dirigir&aacute; en Mendoza a Independiente Rivadavia ante Estudiantes de R&iacute;o Cuarto.

Gonzalo Pereira dirigirá en Mendoza a Independiente Rivadavia ante Estudiantes de Río Cuarto.

El Azul será el primero de los equipos mendocinos en ver acción. El viernes, desde las 21.45, la Lepra recibirá a Estudiantes de Río Cuarto en el Bautista Gargantini. El árbitro de dicho partido será Gonzalo Pereira.

El sábado, en condición de visitante, será el turno de Gimnasia y Esgrima. A partir de las 21.30, el Blanquinegro se verá las caras con Instituto de Córdoba con el arbitraje de Sebastián Zunino.

Las designaciones para la Fecha 4 del Torneo Clausura de la LPF

Desde la Liga Profesional confirmaron los árbitros para la cuarta fecha del Torneo Clausura:

Viernes 7 de agosto

19.30hs Rosario Central vs. Aldosivi

  • Árbitro: Pablo Echavarría
  • Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
  • Árbitro asistente 2: Ernesto Callegari
  • Cuarto árbitro: Facundo Rojo Casal
  • VAR: Fernando Espinoza
  • AVAR: Mauro Ramos Errasti

21.45hs Independiente Rivadavia vs. Estudiantes de Río Cuarto

  • Árbitro: Gonzalo Pereira
  • Árbitro asistente 1: Erik Grunmann
  • Árbitro asistente 2: Ramón Ortiz
  • Cuarto árbitro: Jerónimo Ulises
  • VAR: Germán Delfino
  • AVAR: Diego Verlotta

Sábado 8 de agosto

14.45hs Deportivo Riestra vs. Estudiantes

  • Árbitro: Andrés Merlos
  • Árbitro asistente 1: Juan Del Fueyo
  • Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti
  • Cuarto árbitro: Agustín Vegetti
  • VAR: Silvio Trucco
  • AVAR: Lucas Cavallero

14.45hs Atlético Tucumán vs. Sarmiento

  • Árbitro: Leandro Rey Hilfer
  • Árbitro asistente 1: Ariel Scime
  • Árbitro asistente 2: Marcelo Errante
  • Cuarto árbitro: Maximiliano Silcán Jerez
  • VAR: Hector Paletta
  • AVAR: Manuel Sánchez
Independiente Rivadavia le gan&oacute; a Estudiantes de R&iacute;o Cuarto, por 1-0, en la cuarta fecha del Torneo Apertura.

Independiente Rivadavia le ganó a Estudiantes de Río Cuarto, por 1-0, en la cuarta fecha del Torneo Apertura.

17hs Tigre vs. River

  • Árbitro: Andrés Gariano
  • Árbitro asistente 1: José Savorani
  • Árbitro asistente 2: Federico Cano
  • Cuarto árbitro: Valentín Bocaccia
  • VAR: Yamil Possi
  • AVAR: Lucas Germanotta

19.15hs Boca vs. Vélez

  • Árbitro: Yael Falcón Pérez
  • Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
  • Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli
  • Cuarto árbitro: Fernando Echenique
  • VAR: Jorge Baliño
  • AVAR: Mariana De Almeida

21.30hs Independiente vs. Platense

  • Árbitro: Nicolás Ramírez
  • Árbitro asistente 1: Diego Bonfa
  • Árbitro asistente 2: Walter Ferreyra
  • Cuarto árbitro: Gastón Iglesias
  • VAR: Gastón Monsón Brizuela
  • AVAR: Nahuel Viñas

21.30hs Instituto vs. Gimnasia y Esgrima de Mendoza

  • Árbitro: Sebastián Zunino
  • Árbitro asistente 1: Juan Mamani
  • Árbitro asistente 2: Lucas Pardo
  • Cuarto árbitro: Alejandro Scionti
  • VAR: Adrián Franklin
  • AVAR: Gisela Boso
Gimnasia y Esgrima le gan&oacute; 1-0 a Instituto, como local, por la cuarta fecha del Torneo Apertura.

Gimnasia y Esgrima le ganó 1-0 a Instituto, como local, por la cuarta fecha del Torneo Apertura.

Domingo 9 de agosto

15hs San Lorenzo vs. Huracán (Interzonal)

  • Árbitro: Darío Herrera
  • Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
  • Árbitro asistente 2: Pablo González
  • Cuarto árbitro: Yamil Possi
  • VAR: Lucas Novelli
  • AVAR: Javier Uziga

17.45hs Defensa y Justicia vs. Newell’s

  • Árbitro: Álvaro Carranza
  • Árbitro asistente 1: José Castelli
  • Árbitro asistente 2: Belén Bevilacqua
  • Cuarto árbitro: Iván Castelu Coca
  • VAR: José Carreras
  • AVAR: Gerardo Lencina

17.45hs Gimnasia LP vs. Barracas Central

  • Árbitro: Nicolás Lamolina
  • Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
  • Árbitro asistente 2: Agustín Méndez
  • Cuarto árbitro: Cristian Cernadas
  • VAR: Fernando Echenique
  • AVAR: Diego Romero

20.15hs Argentinos vs. Racing

  • Árbitro: Pablo Dóvalo
  • Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri
  • Árbitro asistente 2: Carla López
  • Cuarto árbitro: Lucas Comesaña
  • VAR: Diego Ceballos
  • AVAR: Laura Fortunato

Lunes 10 de agosto

19hs Banfield vs. Belgrano

  • Árbitro: Sebastián Martinez
  • Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri
  • Árbitro asistente 2: Juan Ricciardi
  • Cuarto árbitro: Agustín Flores
  • VAR: Sebastián Habib
  • AVAR: Sebastián Bresba

21.15hs Unión vs. Central Córdoba

  • Árbitro: Nazareno Arasa
  • Árbitro asistente 1: Marcos Horticolou
  • Árbitro asistente 2: Joaquín Badano
  • Cuarto árbitro: Leandro Billanueva
  • VAR: Hernán Mastrángelo
  • AVAR: Nelson Sosa

Martes 11 de agosto

21hs Talleres vs. Lanús

  • Árbitro: Luis Lobo Medina
  • Árbitro asistente 1: Diego Martin
  • Árbitro asistente 2: Carlos Viglietti
  • Cuarto árbitro: Franco Morón
  • VAR: Salomé Di Iorio
  • AVAR: Gastón Suárez

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