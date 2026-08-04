Los dos delanteros que Juan Román Riquelme confía en poder contratar como refuerzos de Boca

Para poder concretar la llegada de futbolistas que no fueron anotados antes del cierre del libro de pases, la institución necesitaba transferir al exterior antes del 2 de septiembre para obtener los cupos AFA reglamentarios, objetivo que quedó destrabado en las últimas horas debido a las transferencias del uruguayo Marcelo Saracchi y del lateral izquierdo Santiago Zampieri.

Enner Valencia está cerca de Boca.

El primero de ellos irá al Dynamo Houston de la MLS a cambio de 1,3 millones de dólares mas una plusvalía del 40% de una futura venta. El 30% del pase pertenece al Alavés, por lo que Boca no percibirá la totalidad del monto.

Zampieri, por su parte, es un lateral izquierdo categoría 2007 de destacado nivel en Reserva y pasará a préstamo al Montevideo City Torque de Uruguay.

También Iker Zufiaurre, delantero categoría 2005, continuará su carrera a préstamo en el Albion del fútbol uruguayo.

Boca avanza por Ávila y Valencia

Por este motivo, Boca inició gestiones con Ávila, de 32 años, que tiene el pase en su poder tras finalizar su vínculo con el Real Betis de España —donde disputó 30 partidos y convirtió 3 goles—por lo que el atacante rosarino está muy cerca de concretar su retorno al fútbol argentino.

Formado en las inferiores de Boca junto a Leandro Paredes, tuvo su debut profesional en Tiro Federal y dio el salto a la Primera División en San Lorenzo. Posteriormente emigró a Europa, donde brilló dos temporadas a préstamo en el Huesca y se transformó en referente del Osasuna y posteriormente en el Real Betis.

Boca también inició conversaciones con Enner Valencia (36 años), histórico delantero ecuatoriano que viene de rescindir su contrato con Pachuca de México y de disputar la Copa del Mundo con la selección conducida por Sebastián Beccacece.

Aunque Valencia tenía un acuerdo de palabra para sumarse a Talleres de Córdoba —y reencontrarse con Jorge Sampaoli—, le comunicó a la directiva cordobesa su decisión de no concretar la llegada para priorizar otras propuestas. Descartada también una vuelta a Emelec, la opción de vestir la camiseta de Boca tomó un fuerte impulso.

Valencia es el máximo goleador histórico de la selección de Ecuador con 49 goles en 102 presentaciones y ostenta un récord de seis tantos marcados en Copas del Mundo (tres en Brasil 2014 y tres en Qatar 2022).