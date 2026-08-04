Rociar vinagre sobre tenedores y cuchillos: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Aunque para muchos puede sonar extraño o innecesario teniendo a mano los productos tradicionales del mercado, lo cierto es que este líquido económico esconde propiedades químicas ideales para el cuidado y la limpieza de los metales.

El vinagre es muy efectivo en materia de limpieza.

Por qué recomiendan rociar vinagre sobre los cubiertos

El secreto de este truco radica en la acidez natural del vinagre(especialmente el de alcohol o manzana), un compuesto capaz de actuar sobre la superficie del acero inoxidable sin dañarlo. Entre sus funciones principales se destacan: