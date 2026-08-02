Por qué es peligroso tener moho en las paredes de la casa y cómo se pueden eliminar

Teniendo en cuenta lo anterior, podemos pensar que el moho se forma por exceso de humedad ambiental o en las paredes, una mala o inexistente ventilación del interior, por la condensación ambiental y la porosidad de las superficies.

La humedad y el encierro favorecen la aparición de moho.

Por todo lo anterior, es más frecuente que el moho se forme en las paredes de la casa durante los meses de mayor humedad, cuando tenemos la calefacción encendida, ventilamos menos y el agua chorrea por las ventanas.

Para evitar las manchas de moho, lo ideal es controlar la humedad usando los extractores y deshumidificadores correspondientes, ventilar a diario y arreglar filtraciones de agua que a la larga puedan volverse un problema.

También hay que mantener una buena limpieza y mantenimiento de la casa, arreglar siempre las goteras de techos, tuberías o canillas y separar los muebles pegados en las paredes para que el aire circule.

¿Por qué el moho es peligroso y cómo puedo eliminarlo?

Pocos saben lo peligroso que puede ser el moho en la casa, sobre todo en las habitaciones donde dormimos o pasamos mucho tiempo. Los hongos liberan esporas tóxicas que causan problemas respiratorios, alergias, irritación, enrojecimiento en los ojos, congestión y tos.

Cuando el moho se forma por la humedad ambiental o por condensación, eliminarlo es más sencillo. Si el problema viene del interior de las paredes, los arreglos son un poco más complejos.

Con vinagre se pueden eliminar las manchas.

Con una mezcla de vinagre blanco y un poco de agua es posible retirar las manchas de moho de la casa. El ácido acético del vinagre altera el pH del moho y destruye la estructura de la especie.

Corre los muebles, limpia la humedad de la zona, revisa las filtraciones y coloca la mezcla de vinagre sobre el moho, asegurándote de abrir la ventana para ventilar bien. Realiza este proceso durante varios días hasta que el moho desaparezca.