Por qué es peligroso tener moho en las paredes de la casa y cómo se pueden eliminar

El moho parece inofensivo y seguro. Algunos creen que solo ocasiona daños estructurales en la casa o malos olores, pero realmente es peligroso y puede generar problemas de salud determinados.
Razones por las que aparece moho en la casa y cómo evitarlo
Pero, ¿por qué se forma moho? Hay varios motivos o razones combinadas que resultan ideales para el desarrollo de estos organismos. El moho es una especie de hongo microscópico que se manifiesta en forma de mancha negra, verde o gris. Requiere de espacios oscuros, húmedos y poca ventilación.
Teniendo en cuenta lo anterior, podemos pensar que el moho se forma por exceso de humedad ambiental o en las paredes, una mala o inexistente ventilación del interior, por la condensación ambiental y la porosidad de las superficies.
Por todo lo anterior, es más frecuente que el moho se forme en las paredes de la casa durante los meses de mayor humedad, cuando tenemos la calefacción encendida, ventilamos menos y el agua chorrea por las ventanas.
Para evitar las manchas de moho, lo ideal es controlar la humedad usando los extractores y deshumidificadores correspondientes, ventilar a diario y arreglar filtraciones de agua que a la larga puedan volverse un problema.
También hay que mantener una buena limpieza y mantenimiento de la casa, arreglar siempre las goteras de techos, tuberías o canillas y separar los muebles pegados en las paredes para que el aire circule.
¿Por qué el moho es peligroso y cómo puedo eliminarlo?
Pocos saben lo peligroso que puede ser el moho en la casa, sobre todo en las habitaciones donde dormimos o pasamos mucho tiempo. Los hongos liberan esporas tóxicas que causan problemas respiratorios, alergias, irritación, enrojecimiento en los ojos, congestión y tos.
Cuando el moho se forma por la humedad ambiental o por condensación, eliminarlo es más sencillo. Si el problema viene del interior de las paredes, los arreglos son un poco más complejos.
Con una mezcla de vinagre blanco y un poco de agua es posible retirar las manchas de moho de la casa. El ácido acético del vinagre altera el pH del moho y destruye la estructura de la especie.
Corre los muebles, limpia la humedad de la zona, revisa las filtraciones y coloca la mezcla de vinagre sobre el moho, asegurándote de abrir la ventana para ventilar bien. Realiza este proceso durante varios días hasta que el moho desaparezca.
En pocas palabras
- Peligro del moho: Los hongos y el moho en casa son peligrosos y pueden generar problemas de salud.
- Causas de aparición: La humedad, la falta de ventilación y la condensación favorecen el desarrollo del moho.
- Eliminación casera: Una mezcla de vinagre blanco y agua ayuda a retirar manchas de moho en las paredes.