El femicidio de Juana Mailén Antonich, de 25 años y madre de dos niñas de 1 y 6 años, está conmocionando no solo a Mar del Plata, sino también a toda la Argentina.
"No nos tomaron declaración, no hicieron nada": el reclamo de la familia de Juana Mailén Antonich
Su cuerpo sin vida fue encontrado por su familia en una playa de la zona sur de Mar del Plata, oculto debajo de un contenedor y envuelto en una sábana.
La joven salió de su casa el viernes por la tarde para asistir a una supuesta entrevista laboral y nunca regresó. Su familia intentó radicar una denuncia policial, pero no se la aceptaron.
¿Por qué no aceptaron la denuncia?
María, madre de Juana Mailén, dialogó con el medio 0223, a quienes les aseguró que todo se trató de un engaño. "A ella la contactaron porque estaba buscando trabajo. Tiene dos hijas y necesitaba trabajar. Le dijeron que fuera a un balneario que no existe, el 'Balneario Punta Mogotes Cero'. La pasó a buscar un remisero y la llevaron engañada. Ahí la estaban esperando tres hombres más", dijo la madre.
Al perder contacto con la joven, la familia decidió radicar una denuncia por averiguación de paradero. María se dirigió a la Comisaría 16, pero no les recibieron la denuncia y les indicaron que debían esperar. "No nos tomaron declaración, no hicieron nada. Estuvimos tres días esperando", expresó la madre.
Los familias de Juana Mailén decidieron iniciar ellos su propia búsqueda. Una amiga logró acceder a su cuenta de Facebook y encontró la última conversación mantenida con la persona que la había citado para la entrevista laboral. "A partir de ahí investigamos nosotros: la familia, los hermanos, la mamá y una amiga. Sin ayuda de la policía", dijo su madre.
La búsqueda los llevó hasta una playa de la zona sur, donde había cámaras de seguridad y testigos que observaron movimientos sospechosos. El cuerpo de la joven estaba envuelto en una sábana debajo de un contenedor.
María también cuestionó el procedimiento posterior al hallazgo del cuerpo de su hija. Viajó de urgencia desde Buenos Aires, donde reside, pero que no le permitieron acercarse al cuerpo de su hija: "Mi hijo ya la había reconocido y yo solo quería verla. No me dejaron", reclamó.
"Quiero que las chicas sepan que ese supuesto balneario no existe. Si las citan para una propuesta de trabajo en ese lugar o las pasa a buscar un remisero como parte del trabajo, desconfíen. Es todo una mentira", advirtió la madre de Juana Mailén.