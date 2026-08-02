"No nos tomaron declaración, no hicieron nada": el reclamo de la familia de Juana Mailén Antonich

Punta Mogotes, Mar del Plata.

Al perder contacto con la joven, la familia decidió radicar una denuncia por averiguación de paradero. María se dirigió a la Comisaría 16, pero no les recibieron la denuncia y les indicaron que debían esperar. "No nos tomaron declaración, no hicieron nada. Estuvimos tres días esperando", expresó la madre.

Los familias de Juana Mailén decidieron iniciar ellos su propia búsqueda. Una amiga logró acceder a su cuenta de Facebook y encontró la última conversación mantenida con la persona que la había citado para la entrevista laboral. "A partir de ahí investigamos nosotros: la familia, los hermanos, la mamá y una amiga. Sin ayuda de la policía", dijo su madre.

La búsqueda los llevó hasta una playa de la zona sur, donde había cámaras de seguridad y testigos que observaron movimientos sospechosos. El cuerpo de la joven estaba envuelto en una sábana debajo de un contenedor.

María también cuestionó el procedimiento posterior al hallazgo del cuerpo de su hija. Viajó de urgencia desde Buenos Aires, donde reside, pero que no le permitieron acercarse al cuerpo de su hija: "Mi hijo ya la había reconocido y yo solo quería verla. No me dejaron", reclamó.

Juana Mailén Antonich, joven asesinada en Mar del Plata.

"Quiero que las chicas sepan que ese supuesto balneario no existe. Si las citan para una propuesta de trabajo en ese lugar o las pasa a buscar un remisero como parte del trabajo, desconfíen. Es todo una mentira", advirtió la madre de Juana Mailén.