Horror en Mar del Plata: salió a una falsa entrevista de trabajo y su familia la encontró muerta

Para asegurarse de no levantar sospechas, los malvivientes enviaron a la mujer en un remis hasta la playa que, según pudo averiguar su madre, no existía por su nombre.

En el lugar no había una entrevista de trabajo. A la joven la aguardaba una emboscada integrada por al menos tres hombres.

URGENTE. Brutal desaparición seguida de femicidio en Mar del Plata: salió de su casa por una falsa entrevista laboral y encontraron su cuerpo en una playa del sur



Juana Mailén Antonich tiene 25 años. Los asesinos están prófugos. Denuncian irregularidades.https://t.co/iv5y9D0xFh pic.twitter.com/8wCUC3X118 — Alan Xavier Cáceres (@alancaceres057) August 2, 2026

Al perder contacto con la joven, la familia intentó radicar una denuncia por averiguación de paradero. Sin embargo, en la Comisaría 16 no les recibieron la denuncia y les indicaron que debían esperar. "No nos tomaron declaración, no hicieron nada. Estuvimos tres días esperando", afirmó la madre de la víctima.

Una amiga logró acceder a su cuenta de Facebook y encontró la última conversación mantenida con la persona que la había citado para la entrevista laboral. "A partir de ahí investigamos nosotros: la familia, los hermanos, la mamá y una amiga. Sin ayuda de la policía", sostuvieron.

Un desenlace devastador

"Mi hijo encontró a su hermana. Debajo de uno de esos contenedores estaba envuelta en una sábana. La policía no hizo absolutamente nada", expresó entre lágrimas la mujer, en diálogo con el medio 0223.

Como si todo fuese poco, la mujer contó que viajó a Buenos Aires a reconocer el cuerpo de su hija, y que nunca la dejaron verla. Se esperan más detalles para esclarecer el crimen y determinar las responsabilidades.