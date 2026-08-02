Un brutal femicidio planificado minuciosamente a través de redes sociales terminó con la vida de Juana Mailén Antonich, una joven de 25 años y madre de dos niñas pequeñas, cuyo cuerpo fue hallado sin vida y envuelto en una sábana debajo de una estructura de contenedores en una playa de Mar del Plata.
Horror en Mar del Plata: salió a una falsa entrevista de trabajo y su familia la encontró muerta
La familia de la víctima había hecho la denuncia, pero la Policía la ignoró y fue su hermano quien terminó encontrándola
Juana Antonich se encontraba en una búsqueda activa de empleo para cubrir las necesidades básicas de sus hijas de 1 y 6 años. Según se desprende del expediente judicial, la víctima fue contactada mediante la plataforma Facebook con una propuesta de trabajo que parecía legítima.
El engaño que derivó en el brutal femicidio
Antonich había sido contactada a través de Facebook por una propuesta de trabajo. Le indicaron que debía presentarse en un supuesto balneario de la zona de Punta Mogotes para realizar una entrevista y le pidieron una foto para gestionar un carnet.
Para asegurarse de no levantar sospechas, los malvivientes enviaron a la mujer en un remis hasta la playa que, según pudo averiguar su madre, no existía por su nombre.
En el lugar no había una entrevista de trabajo. A la joven la aguardaba una emboscada integrada por al menos tres hombres.
Al perder contacto con la joven, la familia intentó radicar una denuncia por averiguación de paradero. Sin embargo, en la Comisaría 16 no les recibieron la denuncia y les indicaron que debían esperar. "No nos tomaron declaración, no hicieron nada. Estuvimos tres días esperando", afirmó la madre de la víctima.
Una amiga logró acceder a su cuenta de Facebook y encontró la última conversación mantenida con la persona que la había citado para la entrevista laboral. "A partir de ahí investigamos nosotros: la familia, los hermanos, la mamá y una amiga. Sin ayuda de la policía", sostuvieron.
Un desenlace devastador
"Mi hijo encontró a su hermana. Debajo de uno de esos contenedores estaba envuelta en una sábana. La policía no hizo absolutamente nada", expresó entre lágrimas la mujer, en diálogo con el medio 0223.
Como si todo fuese poco, la mujer contó que viajó a Buenos Aires a reconocer el cuerpo de su hija, y que nunca la dejaron verla. Se esperan más detalles para esclarecer el crimen y determinar las responsabilidades.
En pocas palabras
- Brutal femicidio: joven de 25 años fue encontrada muerta tras una falsa entrevista de trabajo.
- Engaño viral: la víctima fue citada por redes sociales para una entrevista laboral inexistente.
- Investigación familiar: la familia y una amiga debieron investigar ante la inacción policial.