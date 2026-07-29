Crimen en Mar del Plata: se cansaron del ruido del escape de su moto y lo asesinaron a puñaladas

El crimen ocurrió en Mar del Plata. Imagen de archivo.

La reconstrucción del crimen en Mar del Plata

Según las primeras investigaciones, una mujer de la familia vecina recriminó a la víctima las explosiones generadas por el caño de escape de su moto. Raúl Coliguante respondió al reclamo y se dirigió a la casa lindera, donde se produjo una confrontación violenta. En cuestión de minutos, el hombre recibió múltiples heridas de arma blanca -entre 4 y 10- que le provocaron la muerte en el lugar.

Tres hombres, todos con lazos de parentesco con la víctima, fueron detenidos por el crimen. Se trata de Jonatan David Coliguante (39) y Elio Maximiliano Coliguante (28), quienes son hermanos entre sí y primos del fallecido. Además fue capturado Rodrigo Alejandro Illanes (24), otro familiar. Los dos primeros fueron aprehendidos en el lugar del hecho, mientras que el joven de 24 años escapó inicialmente pero fue localizado y detenido poco después en la vía pública.

De acuerdo con la hipótesis de los investigadores, este último habría sido el autor material de las puñaladas, aunque la Justicia busca determinar con precisión el grado de participación de cada uno de los imputados en el crimen.

Las familias involucradas en el crimen vivían en propiedades linderas y mantenían conflictos previos, agravados por el parentesco que las unía. Este trasfondo de disputas vecinales habría contribuido a que una queja aparentemente menor derivara en un desenlace fatal. Los investigadores consideran que el ruido de la moto fue el detonante inmediato, pero no el único factor.