En las inmediaciones del Parque Camet, en el barrio San Martín de Mar del Plata, un conflicto vecinal escaló de manera trágica y terminó con el crimen de un hombre de 40 años. El episodio violento tuvo una génesis insólita: los molestos ruidos del escape de una moto.
Crimen en Mar del Plata: se cansaron del ruido del escape de su moto y lo asesinaron a puñaladas
La investigación por el crimen avanzó rápidamente y ya tiene a 3 sospechosos detenidos a disposición de la Justicia marplatense
El hecho ocurrió el lunes pasado por la tarde en una vivienda donde Raúl Diego Coliguante fue asesinado a puñaladas tras una discusión originada por el ruido del escape de su moto.
La investigación por el crimen avanzó rápidamente y ya tiene a 3 sospechosos detenidos a disposición de la Justicia marplatense.
La reconstrucción del crimen en Mar del Plata
Según las primeras investigaciones, una mujer de la familia vecina recriminó a la víctima las explosiones generadas por el caño de escape de su moto. Raúl Coliguante respondió al reclamo y se dirigió a la casa lindera, donde se produjo una confrontación violenta. En cuestión de minutos, el hombre recibió múltiples heridas de arma blanca -entre 4 y 10- que le provocaron la muerte en el lugar.
Tres hombres, todos con lazos de parentesco con la víctima, fueron detenidos por el crimen. Se trata de Jonatan David Coliguante (39) y Elio Maximiliano Coliguante (28), quienes son hermanos entre sí y primos del fallecido. Además fue capturado Rodrigo Alejandro Illanes (24), otro familiar. Los dos primeros fueron aprehendidos en el lugar del hecho, mientras que el joven de 24 años escapó inicialmente pero fue localizado y detenido poco después en la vía pública.
De acuerdo con la hipótesis de los investigadores, este último habría sido el autor material de las puñaladas, aunque la Justicia busca determinar con precisión el grado de participación de cada uno de los imputados en el crimen.
Las familias involucradas en el crimen vivían en propiedades linderas y mantenían conflictos previos, agravados por el parentesco que las unía. Este trasfondo de disputas vecinales habría contribuido a que una queja aparentemente menor derivara en un desenlace fatal. Los investigadores consideran que el ruido de la moto fue el detonante inmediato, pero no el único factor.
En pocas palabras
- Crimen en Mar del Plata: Un hombre de 40 años fue asesinado a puñaladas tras una discusión por el ruido de su moto.
- Tres detenidos: Familiares de la víctima, incluyendo hermanos y primos, fueron arrestados como sospechosos del homicidio.
- Conflicto vecinal: El incidente se originó por una recriminación sobre el escape de la moto, escalando a violencia fatal.