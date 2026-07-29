"Lo maté por laucha". Esa fue una de las últimas frases que dijo Iván Matías Maidana (27) antes de apuñalar a un chico de 19 años y quitarle la vida en Las Heras. Ahora, casi un año después, fue condenado por el crimen que cometió contra uno de los presuntos ladrones que le había robado a su novia el día anterior.
Pena de 14 años por cometer el crimen del supuesto ladrón que le robó a su novia: "Lo maté por laucha"
Un sushiman de 27 años admitió haber cometido el crimen ocurrido en agosto pasado en el barrio Aeroparque de Las Heras
Iván Maidana nació en Corrientes pero desde hace varios años vivía en el barrio Aeroparque de Las Heras. Tiene una pareja, dos hijos y trabajaba como sushiman en un reconocido comercio. Pero ahora se convirtió, formalmente, en un asesino.
Este miércoles se realizó una audiencia donde el joven admitió haber cometido el crimen de Giovanny Levi Anzorena, un chico de 19 años que fue apuñalado el 2 de agosto de 2025 y perdió la vida. El asesino llegó a un acuerdo con la fiscal Andrea Lazo y los abogados querellante, por lo que terminó condenado a 14 años de prisión por el delito de homicidio simple.
El crimen en venganza
Cerca de las 16.30 del 2 de agosto pasado, Iván Maidana caminaba con su pareja por las inmediaciones de calles 9 de Julio y Avellaneda, en Las Heras. Llevaba una mochila donde adentro tenía sus cuchillos para cocinar sushi, ya que se estaba yendo a su lugar de trabajo.
En ese camino se toparon con dos jóvenes que, según declaró la pareja del sushiman, le habían robado el día anterior. La chica los señaló como los ladrones que una noche atrás la habían amenazado con cuchillos y le sustrajeron su teléfono celular.
Iván Maidana extrajo uno de sus cuchillos, de 27 centímetros, y comenzó a perseguir a los jóvenes. Todo ocurrió a la vista no sólo de testigos que caminaban por el lugar sino que también fue filmado por una cámara de seguridad. El cocinero alcanzó a uno de ellos y casi sin mediar palabras le asestó una certera puñalada que le generó un daño fatal en una arteria. Luego regresó a donde estaba su novia gritando "ya está, ya lo apuñalé".
El autor del crimen se quedó en lugar mientras le explicaba a los testigos: "Lo maté por laucha". Cuando escuchó las sirenas de la Policía intentó escapar corriendo pero fue atrapado a los pocos metros, con el cuchillo sangrando en su poder.
En pocas palabras
- Crimen en Las Heras: un sushiman de 27 años fue condenado a 14 años de prisión por homicidio simple.
- Venganza por robo: el hombre admitió haber matado a un joven de 19 años que, supuestamente, había robado a su novia el día anterior.
- Juicio y condena: el acuerdo se logró tras la admisión del hecho y la presentación de pruebas, incluyendo un video de seguridad.