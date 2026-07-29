Pena de 14 años por cometer el crimen del supuesto ladrón que le robó a su novia: "Lo maté por laucha"

La víctima del crimen en Las Heras.

El crimen en venganza

Cerca de las 16.30 del 2 de agosto pasado, Iván Maidana caminaba con su pareja por las inmediaciones de calles 9 de Julio y Avellaneda, en Las Heras. Llevaba una mochila donde adentro tenía sus cuchillos para cocinar sushi, ya que se estaba yendo a su lugar de trabajo.

En ese camino se toparon con dos jóvenes que, según declaró la pareja del sushiman, le habían robado el día anterior. La chica los señaló como los ladrones que una noche atrás la habían amenazado con cuchillos y le sustrajeron su teléfono celular.

La esquina donde ocurrió el crimen en Las Heras.

Iván Maidana extrajo uno de sus cuchillos, de 27 centímetros, y comenzó a perseguir a los jóvenes. Todo ocurrió a la vista no sólo de testigos que caminaban por el lugar sino que también fue filmado por una cámara de seguridad. El cocinero alcanzó a uno de ellos y casi sin mediar palabras le asestó una certera puñalada que le generó un daño fatal en una arteria. Luego regresó a donde estaba su novia gritando "ya está, ya lo apuñalé".

El autor del crimen se quedó en lugar mientras le explicaba a los testigos: "Lo maté por laucha". Cuando escuchó las sirenas de la Policía intentó escapar corriendo pero fue atrapado a los pocos metros, con el cuchillo sangrando en su poder.