El secuestro donde pedían "fierros y cogollos" y que tiene detenido al asesino del "hombre más fuerte del país"

Una de las pruebas que hacía el strongman asesinado en Las Heras.

El secuestro en Las Heras

La investigación reconstruyó que Fernando Pesetti, Enrique Riofrio y otras 3 personas decidieron vengar un robo que había sufrido uno de ellos donde les sustrajeron armas de fuego y marihuana. En la madrugada del 7 de abril fueron hasta la casa de un hombre llamado Lucas, quien habría sido el autor de ese hecho, con intenciones de recuperar los elementos.

Lucas no estaba en esa propiedad ubicada en Panquehua. Pero sí su familia y un amigo. Los amenazaron con armas de fuego y los golpearon. Al hombre lo maniataron y lo subieron a una camioneta Ford Ranger. Lo llevaron hasta la casa de Fernando Pesetti, ubicada a pocas cuadras, y continuaron agrediéndolo mientras le pedían que Lucas devolviera "los fierros y los cogollos".

Luego de las 5 horas que duró el secuestro, lo dejaron abandonado en las inmediaciones del barrio Minetti y le efectuaron un disparo en un pie, mientras continuaba las amenazas contra su amigo Lucas.

Los antecedentes del presunto secuestrador

Fernando Pesetti ya era conocido por los investigadores ya que fue el asesino de un strongman conocido como el hombre más fuera del país. Alan Garay era un atleta de una disciplina que exige demostraciones de fuerza extremas tales como arrastrar camiones o levantar elementos de gran kilaje. En una competición en Salta ganó el premio al hombre más fuerte de la Argentina y había practicado este deporte en distintos países, como España. Si bien ya se encontraba retirado de la actividad, todavía estaba ligado ya que era juez en los torneos.

Alan Garay, el strongman que fue asesinado en Las Heras.

El mediodía del sábado 2 de mayo de 2014, la víctima se encontraba dentro de una ferretería. En el lugar fue increpado por Fernando Pesetti y salieron a la vereda del lugar, sobre calle San Martín al 2.953 de Las Heras. Tras una discusión -creen que se originó porque Pesetti generaba destrozos en las inmediaciones del barrio- Alan Garay lo golpeó en el rostro y le pidió que se fuera del lugar. Por el contrario, el hombre de menor porte tomó un cuchillo de 25 centímetros y comenzó a corretearlo. La víctima tropezó y cayó al suelo. Ese fue el momento en el cual recibió la puñalada en el tórax que le terminó causando la muerte a los pocos minutos.

El 20 de marzo de 2017, tras un juicio donde intentó demostrar sin éxito una legítima defensa, Fernando Pesetti fue condenado a 8 años de prisión bajo la calificación de homicidio simple. Tres años después, en contexto de pandemia, obtuvo la prisión domiciliaria debido a que tiene una patología cardíaca.

Pero lejos de estar tranquilo en su domicilio de Las Heras, el 28 de septiembre pasado fue denunciado por su propia pareja, una mujer de 54 años, quien aseguró que mantuvieron una discusión en el interior del domicilio donde la terminó amenazando. En detalle, la víctima relató que se pelearon por un tema de dinero y el hombre le dijo en forma intimidante: "Te voy a prender fuego la casa, culiada".

Fernando Pesetti fue condenado por ese hecho y terminó cumpliendo la condena total en noviembre de 2023. Desde entonces se encontraba en libertad, hasta quedar envuelto en la investigación por el secuestro en Las Heras.