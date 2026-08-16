Un incendio de gran magnitud destruye una fábrica de chizitos en Coquimbito, Maipú

Dotaciones del Cuartel Central y bomberos voluntarios trabajaron en conjunto para sofocar las llamas en Coquimbito.

El hecho se registró cerca de las 0.46 en la intersección de calle Roca y canal Pescara, lugar donde se emplaza el establecimiento productivo. Tras un llamado al 911 efectuado por personas que advirtieron las llamas, el Centro Estratégico de Operaciones (CEO) movilizó a personal policial y de bomberos hasta la zona.

El fuego destruyó por completo la estructura principal del galpón, además de sectores de cocina y oficinas.

Operativo conjunto y pérdidas totales

Al arribar al predio, los efectivos constataron que el foco ígneo presentaba un estado avanzado en el interior del galpón principal. Dada la magnitud del fuego, los bomberos solicitaron el apoyo inmediato de brigadas de Bomberos Voluntarios y del servicio de emergencias de la empresa Edemsa para proceder al corte del suministro eléctrico en la zona.