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Operativo de bomberos

Un incendio de gran magnitud destruye una fábrica de chizitos en Coquimbito, Maipú

Bomberos del Cuartel Central y voluntarios sofocaron las llamas en Coquimbito. El fuego destruyó un galpón, la cocina y varias oficinas

Renata Manuchi
Por Renata Manuchi [email protected]
Ardió una fábrica en Coquimbito y trabajan para determinar las causas del fuego

Ardió una fábrica en Coquimbito y trabajan para determinar las causas del fuego

Un importante incendio provocó severos daños materiales durante los primeros minutos de este domingo en una fábrica de chizitos ubicada en la zona de Coquimbito, Maipú. El siniestro requirió un intenso operativo desplegado por Bomberos del Cuartel Central y dotaciones voluntarias para evitar la propagación del fuego a predios colindantes.

Dotaciones del Cuartel Central y bomberos voluntarios trabajaron en conjunto para sofocar las llamas en Coquimbito.

Dotaciones del Cuartel Central y bomberos voluntarios trabajaron en conjunto para sofocar las llamas en Coquimbito.

El hecho se registró cerca de las 0.46 en la intersección de calle Roca y canal Pescara, lugar donde se emplaza el establecimiento productivo. Tras un llamado al 911 efectuado por personas que advirtieron las llamas, el Centro Estratégico de Operaciones (CEO) movilizó a personal policial y de bomberos hasta la zona.

El fuego destruy&oacute; por completo la estructura principal del galp&oacute;n, adem&aacute;s de sectores de cocina y oficinas.

El fuego destruyó por completo la estructura principal del galpón, además de sectores de cocina y oficinas.

Operativo conjunto y pérdidas totales

Al arribar al predio, los efectivos constataron que el foco ígneo presentaba un estado avanzado en el interior del galpón principal. Dada la magnitud del fuego, los bomberos solicitaron el apoyo inmediato de brigadas de Bomberos Voluntarios y del servicio de emergencias de la empresa Edemsa para proceder al corte del suministro eléctrico en la zona.

Tras intensos minutos de combate contra las llamas, los equipos lograron sofocar el siniestro e iniciaron las correspondientes tareas de enfriamiento. A pesar del despliegue, la afectación fue total sobre la estructura principal del galpón, además de alcanzar sectores destinados a cocina y oficinas administrativas.

El siniestro ocurrió durante los primeros minutos del domingo en la intersección de calle Roca y canal Pescara.

El siniestro ocurrió durante los primeros minutos del domingo en la intersección de calle Roca y canal Pescara.

Pericias para determinar las causas

En el lugar se encontraban el propietario de la firma y el sereno del predio, quienes resultaron ilesos tras la llegada de las dotaciones.

La Oficina Fiscal orden&oacute; realizar pericias t&eacute;cnicas para determinar qu&eacute; origin&oacute; el fuego en el establecimiento.

La Oficina Fiscal ordenó realizar pericias técnicas para determinar qué originó el fuego en el establecimiento.

Por disposición de la Oficina Fiscal actuante, se ordenó la realización pericial a cargo del cuerpo especializado de Bomberos. Los informes técnicos buscarán determinar con precisión si el origen del fuego obedeció a un desperfecto eléctrico o a un factor desencadenante externo.

En pocas palabras

  • Incendio en Maipú: un galpón, cocina y oficinas de una fábrica de chizitos fueron destruidos por un voraz incendio en Coquimbito.
  • Operativo de Bomberos: Bomberos del Cuartel Central y voluntarios trabajaron intensamente para sofocar las llamas y evitar la propagación.
  • Pericias en curso: se investigan las causas del siniestro para determinar si se debió a un desperfecto eléctrico o un factor externo.
Resumen generado por Thinkindot AI

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