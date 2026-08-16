Un importante incendio provocó severos daños materiales durante los primeros minutos de este domingo en una fábrica de chizitos ubicada en la zona de Coquimbito, Maipú. El siniestro requirió un intenso operativo desplegado por Bomberos del Cuartel Central y dotaciones voluntarias para evitar la propagación del fuego a predios colindantes.
Un incendio de gran magnitud destruye una fábrica de chizitos en Coquimbito, Maipú
Bomberos del Cuartel Central y voluntarios sofocaron las llamas en Coquimbito. El fuego destruyó un galpón, la cocina y varias oficinas
El hecho se registró cerca de las 0.46 en la intersección de calle Roca y canal Pescara, lugar donde se emplaza el establecimiento productivo. Tras un llamado al 911 efectuado por personas que advirtieron las llamas, el Centro Estratégico de Operaciones (CEO) movilizó a personal policial y de bomberos hasta la zona.
Operativo conjunto y pérdidas totales
Al arribar al predio, los efectivos constataron que el foco ígneo presentaba un estado avanzado en el interior del galpón principal. Dada la magnitud del fuego, los bomberos solicitaron el apoyo inmediato de brigadas de Bomberos Voluntarios y del servicio de emergencias de la empresa Edemsa para proceder al corte del suministro eléctrico en la zona.
Tras intensos minutos de combate contra las llamas, los equipos lograron sofocar el siniestro e iniciaron las correspondientes tareas de enfriamiento. A pesar del despliegue, la afectación fue total sobre la estructura principal del galpón, además de alcanzar sectores destinados a cocina y oficinas administrativas.
Pericias para determinar las causas
En el lugar se encontraban el propietario de la firma y el sereno del predio, quienes resultaron ilesos tras la llegada de las dotaciones.
Por disposición de la Oficina Fiscal actuante, se ordenó la realización pericial a cargo del cuerpo especializado de Bomberos. Los informes técnicos buscarán determinar con precisión si el origen del fuego obedeció a un desperfecto eléctrico o a un factor desencadenante externo.
En pocas palabras
- Incendio en Maipú: un galpón, cocina y oficinas de una fábrica de chizitos fueron destruidos por un voraz incendio en Coquimbito.
- Operativo de Bomberos: Bomberos del Cuartel Central y voluntarios trabajaron intensamente para sofocar las llamas y evitar la propagación.
- Pericias en curso: se investigan las causas del siniestro para determinar si se debió a un desperfecto eléctrico o un factor externo.