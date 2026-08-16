Un reconocido periodista cordobés y de una amplia trayectoria murió este sábado luego de ser atropellado por un colectivo mientras caminaba por la coidad de Córdoba.
Quién era el reconocido periodista que murió atropellado por un colectivo
Un reconocido periodista de larga trayectoria murió atropellado por un colectivo. Tenía 71 años y ocurrió en la ciudad de Córdoba
El comunicador y referente de la colectividad judía en Córdoba, Salomón “Lalo” Wainberg, murió en el Hospital de Urgencias tras ser embestido por un colectivo del transporte urbano mientras caminaba por el centro de la ciudad. El choque ocurrió sobre la intersección del bulevar Chacabuco y la avenida Arturo Illia, cuando la víctima de 71 años cruzaba la calzada por la senda peatonal.
Cómo fue el accidente del periodista
De acuerdo al informe policial, Wainberg avanzaba a pie con prioridad de paso cuando fue arrollado por una unidad de la línea 28 perteneciente a la empresa Tamse, la cual giró en el bulevar en dirección hacia el Patio Olmos.
Una mujer que presenció la secuencia brindó un testimonio clave para reconstruir la mecánica del hecho:
“Vi que venía el colectivo, dobló bastante abierto y lo llevó puesto como venía. Yo no daba crédito a lo que vi”, declaró la testigo ante las cámaras de El Doce, señalando además que la unidad circulaba por el carril derecho de la mano izquierda y no detuvo su marcha a tiempo.
Con la confirmación del deceso del peatón y las pruebas recabadas en el lugar, la fiscalía agravó la situación del conductor del ómnibus, modificando la imputación de "lesiones culposas" a homicidio culposo.
Quién era Salomón "Lalo" Wainberg: tres décadas al frente de "Kol Hashalom"
Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Nacional de Córdoba y locutor nacional, Wainberg consolidó una carrera de más de 30 años en los medios de comunicación de la provincia. Su labor estuvo estrechamente vinculada al ciclo radial Kol Hashalom (La Voz de la Paz), programa que conducía cada domingo junto a Ana Nélida “Lita” Sued a través de LV2 AM.
Desde ese espacio, el periodista impulsó ejes de trabajo que dejaron una marca en la radiodifusión local:
- Difusión cultural: Espacio dedicado al análisis de la actualidad, la historia y las costumbres del pueblo judío, así como el contexto de Medio Oriente e Israel.
- Lucha contra la discriminación: Postura activa en la erradicación del antisemitismo, el racismo y toda forma de intolerancia.
- Derechos humanos: Plataforma orientada a la promoción de la convivencia pacífica, la memoria y la libertad de pensamiento.
En pocas palabras
- Fallecimiento: Murió el periodista Salomón “Lalo” Wainberg, de 71 años, tras ser atropellado por un colectivo en Córdoba.
- Accidente fatal: El hecho ocurrió en la intersección de bulevar Chacabuco y avenida Arturo Illia mientras Wainberg cruzaba por la senda peatonal.
- Trayectoria: Wainberg, licenciado en Ciencias de la Información, condujo el ciclo radial Kol Hashalom durante más de 30 años.