Quién era el reconocido periodista que murió atropellado por un colectivo

Una mujer que presenció la secuencia brindó un testimonio clave para reconstruir la mecánica del hecho:

“Vi que venía el colectivo, dobló bastante abierto y lo llevó puesto como venía. Yo no daba crédito a lo que vi”, declaró la testigo ante las cámaras de El Doce, señalando además que la unidad circulaba por el carril derecho de la mano izquierda y no detuvo su marcha a tiempo.

Con la confirmación del deceso del peatón y las pruebas recabadas en el lugar, la fiscalía agravó la situación del conductor del ómnibus, modificando la imputación de "lesiones culposas" a homicidio culposo.

Quién era Salomón "Lalo" Wainberg: tres décadas al frente de "Kol Hashalom"

Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Nacional de Córdoba y locutor nacional, Wainberg consolidó una carrera de más de 30 años en los medios de comunicación de la provincia. Su labor estuvo estrechamente vinculada al ciclo radial Kol Hashalom (La Voz de la Paz), programa que conducía cada domingo junto a Ana Nélida “Lita” Sued a través de LV2 AM.

Desde ese espacio, el periodista impulsó ejes de trabajo que dejaron una marca en la radiodifusión local: