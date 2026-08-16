Impactante accidente: chocó, volcó y destruyó un almacén atropellando a varios peatones

El accidente dejó un saldo devastador. Tras el operativo de emergencia, se confirmó que una de las víctimas, que había sido trasladada de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), falleció debido a la gravedad de las lesiones.

Las autoridades informaron que otras cinco personas, que quedaron involucradas en el hecho, resultaron heridas y permancen bajo observación médica.

El test de alcoholemia a los conductores dio negativo.

Por otro lado hay que decir también que, los dos conductores involucrados, ambos de 21 años, fueron sometidos a los controles de alcoholemia, los cuales arrojaron resultados negativos.

La Policía Científica continúa realizando las pericias correspondientes en la zona para determinar la mecánica exacta del accidente, que quedó registrado en las cámaras de seguridad del lugar.

Quién era el joven que murió en el trágico accidente

Horas después del siniestro, la Policía marplatense logró determinar a la víctima fatal: Maximiliano Nahuel Vandecaveye, un hombre de 36 años oriundo de Corrientes, quien según el diario La Capital había llegado a la ciudad costera hace un tiempo en busca de trabajos relacionados con la pesca.

Según los datos preliminares que arrojó la autopsia, el hombre murió a causa de una hemorragia interna que se generó por el aplastamiento contra una pared tras el accidente.