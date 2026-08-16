Pasadas las 2:30 del sábado, un desafortunado accidente entre dos autos desencadenó una secuencia de descontrol que terminó de la peor manera posible. El hecho ocurrió en Mar del Plata y el saldo fatal fue el de una persona fallecida.
Impactante accidente: chocó, volcó y destruyó un almacén atropellando a varios peatones
Una persona murió a causa de las lesiones provocadas por el terrible accidente. Los test de alcoholemia a los conductores dieron negativo
De acuerdo a las primeras actuaciones, un Volkswagen Gol Trend colisionó contra la parte trasera de una camioneta Toyota RAV4. Ese primer choque provocó que el rodado de mayor porte perdiera la estabilidad, volcara sobre uno de sus laterales y terminara su trayectoria arrasando con el frente de un almacén ubicado sobre la vereda.
Accidente devastador en Mar del Plata: una persona fallecida
En ese preciso instante, varias personas que se encontraban en un almacén de la zona fueron embestidas de manera sorpresiva por la camioneta.
El accidente dejó un saldo devastador. Tras el operativo de emergencia, se confirmó que una de las víctimas, que había sido trasladada de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), falleció debido a la gravedad de las lesiones.
Las autoridades informaron que otras cinco personas, que quedaron involucradas en el hecho, resultaron heridas y permancen bajo observación médica.
Por otro lado hay que decir también que, los dos conductores involucrados, ambos de 21 años, fueron sometidos a los controles de alcoholemia, los cuales arrojaron resultados negativos.
La Policía Científica continúa realizando las pericias correspondientes en la zona para determinar la mecánica exacta del accidente, que quedó registrado en las cámaras de seguridad del lugar.
Quién era el joven que murió en el trágico accidente
Horas después del siniestro, la Policía marplatense logró determinar a la víctima fatal: Maximiliano Nahuel Vandecaveye, un hombre de 36 años oriundo de Corrientes, quien según el diario La Capital había llegado a la ciudad costera hace un tiempo en busca de trabajos relacionados con la pesca.
Según los datos preliminares que arrojó la autopsia, el hombre murió a causa de una hemorragia interna que se generó por el aplastamiento contra una pared tras el accidente.
En pocas palabras
- Accidente fatal: dos autos chocaron en Mar del Plata, provocando la muerte de una persona y cinco heridos.
- Consecuencias: la camioneta involucrada volcó y destruyó el frente de un almacén, arrollando a peatones.
- Controles: los test de alcoholemia a los conductores de ambos vehículos arrojaron resultados negativos.