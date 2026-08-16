Una nueva tragedia se suma a los accidentes ocurridos en la ruta nacional 19 en el punto que une la provincia de Santa Fe con la provincia de Córdoba.
Ruta mortal: dos choques fatales ocurrieron en el mismo punto con menos de 10 horas de diferencia
En la Ruta 19, una mujer murió trágicamente en el lugar donde 9 horas antes había fallecido un joven que volvía del velorio de su hermana
En la madrugada del viernes, una mujer falleció trágicamente luego de que la camioneta en que viajaba impactara con la parte trasera de un camión. El choque ocurrió a las 2 de la madrugada a la altura del kilómetro 122.
El accidente se produjo con apenas 9 horas de diferencia y en el mismo punto de la ruta donde había ocurrido otra tragedia en que falleció un joven que volvía del velorio de su hermana. Otro registro de choque fatal en una misma ruta.
Ruta fatal: ¿cómo fue el accidente?
La mujer viajaba por la ruta como acompañante en una Chevrolet S10 junto a cuatro personas más. Los motivos del viaje aún son investigados.
La camioneta chocó contra la parte trasera de un camión que llevaba cereales y, como consecuencia del impacto, la mujer falleció en el lugar. Los demás ocupantes resultaron sin heridas.
El choque ocurrió muy cerca del punto en que pocas horas antes, en la tarde del jueves, había fallecido un joven en otro accidente trágico.
Al tratarse de una misma ruta y con tan solo 4 kilómetros de distancia entre ambos choques y de una cercanía temporal de pocas horas, los accidentes generaron especial preocupación.
El accidente del jueves tuvo como víctima fatal a un joven de 29 años que volvía de Córdoba con su padre y su hermano después de haber asistido al velorio de su hermana en Santa Fe.
El joven viajaba en un Citroën Basalt que impactó contra un camión que trasladaba garrafas de gas. El choque ocurrió en la autopista a Córdoba, cerca del límite provincial.
Su padre, tras el choque, sufrió heridas y fue trasladado al Hospital San Francisco, mientras que su hermano resultó ileso. El joven de 29 años murió en el lugar.
Dos accidentes en la ruta 19 con características similares
Ambos accidentes comparten algunas similitudes. Tanto el choque de la madrugada del viernes como el accidente de la tarde del jueves ocurrieron en la misma zona, con 9 horas de diferencia, y el impacto en ambos se produjo contra un camión.
Las víctimas murieron en el lugar del choque y ambas eran acompañantes de los vehículos en que viajaban.
El foco está puesto sobre la ruta nacional 19 para determinar las circunstancias en las que se produjeron ambos accidentes y el escenario de dos tragedias con pocas horas de diferencia. Las autoridades trabajan en establecer las causas y factores comunes relacionados con el estado de la ruta.
En pocas palabras
- Ruta 19: Dos trágicos choques fatales ocurrieron en el mismo punto en menos de 10 horas.
- Víctimas: Fallecieron una mujer y un joven en impactos contra camiones.
- Investigación: Se analizan las causas y factores comunes de los accidentes en la zona.