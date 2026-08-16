Ruta mortal: dos choques fatales ocurrieron en el mismo punto con menos de 10 horas de diferencia

Ruta fatal: ¿cómo fue el accidente?

La mujer viajaba por la ruta como acompañante en una Chevrolet S10 junto a cuatro personas más. Los motivos del viaje aún son investigados.

La camioneta chocó contra la parte trasera de un camión que llevaba cereales y, como consecuencia del impacto, la mujer falleció en el lugar. Los demás ocupantes resultaron sin heridas.

La mujer viajaba como acompañante y falleció en el lugar del accidente.

El choque ocurrió muy cerca del punto en que pocas horas antes, en la tarde del jueves, había fallecido un joven en otro accidente trágico.

Al tratarse de una misma ruta y con tan solo 4 kilómetros de distancia entre ambos choques y de una cercanía temporal de pocas horas, los accidentes generaron especial preocupación.

El accidente del jueves tuvo como víctima fatal a un joven de 29 años que volvía de Córdoba con su padre y su hermano después de haber asistido al velorio de su hermana en Santa Fe.

El joven viajaba en un Citroën Basalt que impactó contra un camión que trasladaba garrafas de gas. El choque ocurrió en la autopista a Córdoba, cerca del límite provincial.

Su padre, tras el choque, sufrió heridas y fue trasladado al Hospital San Francisco, mientras que su hermano resultó ileso. El joven de 29 años murió en el lugar.

Dos accidentes en la ruta 19 con características similares

Ambos accidentes comparten algunas similitudes. Tanto el choque de la madrugada del viernes como el accidente de la tarde del jueves ocurrieron en la misma zona, con 9 horas de diferencia, y el impacto en ambos se produjo contra un camión.

Investigan similitudes entre ambos accidentes.

Las víctimas murieron en el lugar del choque y ambas eran acompañantes de los vehículos en que viajaban.

El foco está puesto sobre la ruta nacional 19 para determinar las circunstancias en las que se produjeron ambos accidentes y el escenario de dos tragedias con pocas horas de diferencia. Las autoridades trabajan en establecer las causas y factores comunes relacionados con el estado de la ruta.