Un accidente vial sacudió la madrugada en Mar del Plata luego de que un choque entre dos vehículos terminara con una camioneta volcada sobre la vereda y destruyendo por completo el frente de un almacén. El saldo del trágico episodio fue de una persona fallecida y al menos cinco heridos.
"La ambulancia tardó un rato": quién era el joven que murió en el trágico accidente en Mar del Plata
Las autoridades todavía intentan entender la mecánica del accidente. El fallecido se encontraba en Mar del Plata trabajando y era oriundo de Corrientes
El hecho se registró pasadas las 2:30 de la madrugada, cuando un Volkswagen Gol Trend impactó de lleno contra la parte trasera de una camioneta Toyota RAV4. A raíz del fuerte impacto, el conductor de la camioneta perdió totalmente el control, lo que provocó que el rodado volcara sobre uno de sus laterales y arrasara con todo a su paso.
Quién era el joven que perdió la vida en el trágico accidente
En ese preciso instante, varias personas que se encontraban en la vereda fueron embestidas de manera sorpresiva. Entre ellas se hallaba la víctima fatal, un hombre de 36 años que conversaba con un amigo y no tuvo tiempo de eludir el vehículo descontrolado.
Tras el despliegue del operativo de emergencia, los heridos fueron asistidos y derivados de urgencia. Se confirmó horas más tarde el deceso de una de las víctimas en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) como consecuencia de la gravedad del cuadro.
La Policía marplatense logró identificar al fallecido como Maximiliano Nahuel Vandecaveye, de 36 años y oriundo de Corrientes, quien había llegado a la ciudad costera con la expectativa de conseguir empleo en el sector pesquero.
La autopsia preliminar determinó que su muerte se produjo a causa de una hemorragia interna generada por el aplastamiento contra una pared.
En tanto, de los otros cinco involucrados que sufrieron heridas, tres ya recibieron el alta médica y otra persona debió ser operada por una fractura de cadera.
Test de alcoholemia negativos
Por otro lado hay que decir también que los conductores de ambos automóviles involucrados, ambos de 21 años, fueron sometidos a los correspondientes test de alcoholemia, los cuales arrojaron resultados negativos. Al no presentar lesiones físicas, no requirieron traslado.
Vecinos de la zona indicaron que la ambulancia arribó tarde al lugar, y que lo que sí lograron escuchar es que "la camioneta venía a 100 kilómetros por hora".
Personal de la Policía Científica continúa ejecutando peritajes en el lugar para esclarecer la mecánica exacta del accidente, registrado por las cámaras de seguridad de la zona.
En pocas palabras
- Un joven fallecido: un hombre de 36 años murió en un trágico accidente vial en Mar del Plata.
- Choque y vuelco: un Volkswagen Gol Trend chocó contra una camioneta Toyota RAV4, que volcó y embistió a peatones.
- Test negativos: los conductores de ambos vehículos, de 21 años, arrojaron resultados negativos en los test de alcoholemia.