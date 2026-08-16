"La ambulancia tardó un rato": quién era el joven que murió en el trágico accidente en Mar del Plata

Tras el despliegue del operativo de emergencia, los heridos fueron asistidos y derivados de urgencia. Se confirmó horas más tarde el deceso de una de las víctimas en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) como consecuencia de la gravedad del cuadro.

Las autoridades investigan las causas del accidente.

La Policía marplatense logró identificar al fallecido como Maximiliano Nahuel Vandecaveye, de 36 años y oriundo de Corrientes, quien había llegado a la ciudad costera con la expectativa de conseguir empleo en el sector pesquero.

La autopsia preliminar determinó que su muerte se produjo a causa de una hemorragia interna generada por el aplastamiento contra una pared.

En tanto, de los otros cinco involucrados que sufrieron heridas, tres ya recibieron el alta médica y otra persona debió ser operada por una fractura de cadera.

Test de alcoholemia negativos

Por otro lado hay que decir también que los conductores de ambos automóviles involucrados, ambos de 21 años, fueron sometidos a los correspondientes test de alcoholemia, los cuales arrojaron resultados negativos. Al no presentar lesiones físicas, no requirieron traslado.

Vecinos de la zona indicaron que la ambulancia arribó tarde al lugar, y que lo que sí lograron escuchar es que "la camioneta venía a 100 kilómetros por hora".

Personal de la Policía Científica continúa ejecutando peritajes en el lugar para esclarecer la mecánica exacta del accidente, registrado por las cámaras de seguridad de la zona.