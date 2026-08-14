"¿Vos sos enfermito?": la pelea entre hermanos que terminó con uno apuñalado en Maipú

Chapo Guzmán fue detenido minutos después de haber apuñalado a su hermano.

El giro en la causa por el hermano apuñalado en Maipú

La investigación del fiscal de Homicidios Oscar Malla logro reconstruir lo que ocurrió en el interior de la pensión, en gran parte gracias a la declaración de los propios hermanos. Y esto colaboró para un cambio en la imputación que favoreció a Franco Guzmán.

La discusión comenzó porque Gastón le pidió a su hermano mayor que se apurara con la mudanza que estaban realizando ya que tenía las cosas a medio hacer. Franco le contestó con un ataque verbal: "¿Vos sos enfermito?". Gastón, que pesa 30 kilos más que su hermano mayor, le pegó una cachetada en la cara y amenazó con matarlo "a piñas". Franco tomó un cuchillo y su hermano menor retrucó: "¿Qué hacés con eso? Si no me matás, te lo meto por el culo".

En base a esta reconstrucción, para el fiscal hubo un exceso de legítima defensa. Teniendo en cuenta que la primera agresión física fue del joven que terminó apuñalado y que el autor de las heridas de arma blanca tenía una importante desventaja física en relación a su hermano.

La Fiscalía y el abogado defensor Martín De Olano decidieron resolver el caso en un juicio abreviado donde Chapo Guzmán será condenado a 3 años de prisión en suspenso con esa nueva calificación. Sin embargo, hace unos días el acuerdo no fue avalado por el juez Leonardo Camacho quien consideró que no está claro si se dieron los requisitos de la legítima defensa.

El miércoles pasado, las partes volvieron a plantear el juicio abreviado ante el juez Sebastián Sarmiento, quien se tomó un cuarto intermedio para resolver en los próximos días. Si da el visto bueno, el joven que apuñaló a su hermano menor será condenado y recuperará la libertad.