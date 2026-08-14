Nacieron en Salta. Se llevan 2 años de diferencia. Hace un tiempo se radicaron en Mendoza, donde vivían de pensión en pensión. Se dedicaban comprar elementos en la feria para revenderlos en la calle. Pero una pelea entre ambos cambió todo. Uno de los hermanos terminó apuñalado. El otro, detenido. Ahora, la Justicia definirá si le otorga un beneficio que lo deje en libertad.
"¿Vos sos enfermito?": la pelea entre hermanos que terminó con uno apuñalado en Maipú
La Justicia analiza condenar con una calificación menor al joven de 24 años acusado de apuñalar a su hermano menor en una discusión mientras se mudaban
El 5 de julio pasado, los hermanos Guzmán se estaban mudando de una pensión hacia otra que habían alquilado en el barrio 25 de Mayo, en Rodeo del Medio, Maipú. Cerca de las 19.30, comenzó una discusión que terminó de la peor manera. Gastón (22) le pegó una cachetada en la cara a Franco (24) -conocido como Chapo-. Este último tomó un cuchillo de 15 centímetros que tenía a mano y le produjo un corte en la sien, en el cuello y en la nuca.
Ambos continuaron forcejeando hasta la vereda, donde la propietaria de un negocio cercano intervino. Cuando llegó la Policía, el joven apuñalado estaba en el lugar, mientras que su primogénito había escapado caminando. Fue atrapado a los pocos metros y quedó imputado por tentativa de homicidio simple. Pero ahora parece que la Justicia jugará a su favor.
El giro en la causa por el hermano apuñalado en Maipú
La investigación del fiscal de Homicidios Oscar Malla logro reconstruir lo que ocurrió en el interior de la pensión, en gran parte gracias a la declaración de los propios hermanos. Y esto colaboró para un cambio en la imputación que favoreció a Franco Guzmán.
La discusión comenzó porque Gastón le pidió a su hermano mayor que se apurara con la mudanza que estaban realizando ya que tenía las cosas a medio hacer. Franco le contestó con un ataque verbal: "¿Vos sos enfermito?". Gastón, que pesa 30 kilos más que su hermano mayor, le pegó una cachetada en la cara y amenazó con matarlo "a piñas". Franco tomó un cuchillo y su hermano menor retrucó: "¿Qué hacés con eso? Si no me matás, te lo meto por el culo".
En base a esta reconstrucción, para el fiscal hubo un exceso de legítima defensa. Teniendo en cuenta que la primera agresión física fue del joven que terminó apuñalado y que el autor de las heridas de arma blanca tenía una importante desventaja física en relación a su hermano.
La Fiscalía y el abogado defensor Martín De Olano decidieron resolver el caso en un juicio abreviado donde Chapo Guzmán será condenado a 3 años de prisión en suspenso con esa nueva calificación. Sin embargo, hace unos días el acuerdo no fue avalado por el juez Leonardo Camacho quien consideró que no está claro si se dieron los requisitos de la legítima defensa.
El miércoles pasado, las partes volvieron a plantear el juicio abreviado ante el juez Sebastián Sarmiento, quien se tomó un cuarto intermedio para resolver en los próximos días. Si da el visto bueno, el joven que apuñaló a su hermano menor será condenado y recuperará la libertad.
En pocas palabras
- Pelea de hermanos: una discusión en Maipú terminó con un joven apuñalado por su propio hermano.
- Giro judicial: la Justicia analiza si hubo exceso de legítima defensa en la agresión con arma blanca.
- Condena en suspenso: se busca un juicio abreviado para que el agresor reciba 3 años de prisión en suspenso y recupere la libertad.