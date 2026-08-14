"Lo arrojaron al chiquero para que muriera ahí": los macabros detalles del crimen de un hombre que estuvo un mes sin aparecer

Según detallaron en la audiencia la fiscal Guadalupe Inaudi y la asistente letrada Agustina Jarry, la víctima se encontraba consumiendo alcohol y drogas junto a los tres imputados (de 38, 39 y 45 años) y un quinto testigo presencial. La reunión derivó en violencia cuando el dueño de casa acusó a Forquera de haberle robado un taladro.

A partir de ese reclamo, comenzó una secuencia de tortura sistemática en la que hubo amenazas. Incluso, los agresores redujeron a Forquera, le quitaron el celular, lo desnudaron por completo y le encañonaron la boca con una escopeta para amedrentarlo. Luego lo torturaron hiriéndolo con cuchillos y finalmente, ya gravemente herido, lo ataron de los pies y lo llevaron a los corrales.

El lugar en el que ocurrieron los hechos. Fuente Google Maps

La agonía entre los cerdos y la huida desesperada

El punto culminante del ataque ocurrió cuando los acusados —identificados con las iniciales R.J.C., D.A.Z. y D.E.D.L.— decidieron deshacerse del hombre arrojándolo a los corrales.

“Lo arrojaron dentro del primer chiquero para que muriera en ese lugar”, sostuvo de forma contundente la fiscal Inaudi durante la formulación de cargos, remarcando que los agresores le impidieron a la quinta persona presente intervenir para prestarle auxilio a la víctima.

Pese a la gravedad de las heridas y al estado de indefensión, los peritajes determinaron que Forquera logró escalar o arrastrarse fuera de los corrales en un intento desesperado por salvar su vida. Su cuerpo sin vida fue localizado recién el 3 de agosto, a unos 340 metros de las casillas principales, oculto entre la vegetación del predio. Dados los 26 días transcurridos, la identificación debió ratificarse mediante cotejos dactiloscópicos.

Prisión preventiva para los tres imputados

La familia de Forquera había radicado la denuncia por desaparición el 8 de julio. El hallazgo fortuito de sus prendas de vestir en las inmediaciones del criadero orientó los rastrillajes hasta dar con los restos y activar las órdenes de detención emitidas por el Ministerio Público Fiscal (MPF).

En la audiencia de formulación de cargos, el juez de garantías Luciano Hermosilla avaló la teoría del caso presentada por la fiscalía e impuso las siguientes medidas: