Tras semanas de incertidumbre por la desaparición de Mario Andrés Forquera (46), la investigación judicial dio un giro definitivo con la imputación de tres hombres acusados de golpearlo, apuñalarlo, amenazarlo con una escopeta dentro de la boca y abandonarlo atado dentro del corral de cerdos de un predio industrial para que fuera devorado o muriera en el lugar.
"Lo arrojaron al chiquero para que muriera ahí": los macabros detalles del crimen de un hombre que estuvo un mes sin aparecer
Mario Andrés Forquera (46) permaneció desaparecido durante casi un mes hasta que su cuerpo fue hallado desnudo y en avanzado estado de descomposición en un predio de Neuquén
La causa, caratulada como homicidio agravado por alevosía y ensañamiento, avanzó en la Ciudad Judicial de Neuquén tras el hallazgo del cadáver y la realización de siete allanamientos simultáneos.
Un taladro desaparecido y una noche de salvajismo
Los hechos ocurrieron entre la noche del 4 y la madrugada del 5 de julio de 2026 en un predio ubicado en el Parque Industrial de la localidad de Senillosa, propiedad de uno de los sospechosos, identificado como R.J.C.
Según detallaron en la audiencia la fiscal Guadalupe Inaudi y la asistente letrada Agustina Jarry, la víctima se encontraba consumiendo alcohol y drogas junto a los tres imputados (de 38, 39 y 45 años) y un quinto testigo presencial. La reunión derivó en violencia cuando el dueño de casa acusó a Forquera de haberle robado un taladro.
A partir de ese reclamo, comenzó una secuencia de tortura sistemática en la que hubo amenazas. Incluso, los agresores redujeron a Forquera, le quitaron el celular, lo desnudaron por completo y le encañonaron la boca con una escopeta para amedrentarlo. Luego lo torturaron hiriéndolo con cuchillos y finalmente, ya gravemente herido, lo ataron de los pies y lo llevaron a los corrales.
La agonía entre los cerdos y la huida desesperada
El punto culminante del ataque ocurrió cuando los acusados —identificados con las iniciales R.J.C., D.A.Z. y D.E.D.L.— decidieron deshacerse del hombre arrojándolo a los corrales.
“Lo arrojaron dentro del primer chiquero para que muriera en ese lugar”, sostuvo de forma contundente la fiscal Inaudi durante la formulación de cargos, remarcando que los agresores le impidieron a la quinta persona presente intervenir para prestarle auxilio a la víctima.
Pese a la gravedad de las heridas y al estado de indefensión, los peritajes determinaron que Forquera logró escalar o arrastrarse fuera de los corrales en un intento desesperado por salvar su vida. Su cuerpo sin vida fue localizado recién el 3 de agosto, a unos 340 metros de las casillas principales, oculto entre la vegetación del predio. Dados los 26 días transcurridos, la identificación debió ratificarse mediante cotejos dactiloscópicos.
Prisión preventiva para los tres imputados
La familia de Forquera había radicado la denuncia por desaparición el 8 de julio. El hallazgo fortuito de sus prendas de vestir en las inmediaciones del criadero orientó los rastrillajes hasta dar con los restos y activar las órdenes de detención emitidas por el Ministerio Público Fiscal (MPF).
En la audiencia de formulación de cargos, el juez de garantías Luciano Hermosilla avaló la teoría del caso presentada por la fiscalía e impuso las siguientes medidas:
- Prisión preventiva: Dispuso cuatro meses de prisión preventiva para los tres imputados ante el riesgo de fuga y entorpecimiento probatorio.
- Plazo de investigación: Fijó un lapso de cuatro meses para la producción de pericias complementarias y el análisis de comunicaciones telefónicas.
- Protección de testigos: Se estableció una prohibición estricta para que los acusados no amedrenten ni contacten a los testigos de la causa por ningún medio.
En pocas palabras
- Hallazgo del cuerpo: El cadáver de Mario Andrés Forquera fue encontrado desnudo y en avanzado estado de descomposición en un predio de Neuquén.
- Crimen macabro: Tres hombres están imputados por torturar, apuñalar y arrojar a Forquera a un chiquero, donde permaneció hasta su muerte.
- Prisión preventiva: Los tres acusados recibieron cuatro meses de prisión preventiva mientras avanza la investigación judicial.