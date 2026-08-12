En un hecho de asesinato que sorprendió a los investigadores, la policía de la provincia de Neuquén confirmó este martes que el cadáver encontrado la semana pasada en la localidad de Senillosa, una ciudad ubicada a unos 35 kilómetros de esta capital, pertenece a Mario Andrés Forquera, quien se encontraba desaparecido desde inicios del pasado mes de julio.
Quién es el hombre desaparecido y víctima de asesinato que fue hallado en un criadero de chanchos
Tres sospechosos fueron detenidos tras el hallazgo del cuerpo del hombre, desaparecido desde julio. La autopsia dice que fue víctima de asesinato
Tras una intensa búsqueda de su paradero, finalmente hubo noticias. el hallazgo se produjo en una fábrica donde la especialidad era la cría de cerdos y estaba ubicada en Senillosa.
El hallazgo derivó en la detención de tres sujetos, de 38, 39 y 45 años, quienes serían imputados en las próximas horas.
Asesinato en Neuquén tras estar desaparecido: que dice la autopsia
La autopsia realizada al cuerpo encontrado, reveló que hay rasgos de criminalidad en Mario Andrés Forquera, lo que descarta cualquier hipótesis en torno a un presunto hecho accidental.
En ese sentido y debido al avanzado estado de descomposición del cuerpo, Mario Adrés Forquera finalmente pudo ser identificado mediante sus huellas dactilares.
Personal que estaba abocada a la búsqueda, antes de que se produjera el hallazgo del hombre desaparecido, había podido encontrar ropa del Forquera. En el momento que lo encontraron, la persona fallecida estaba desnuda.
Luego de confirmarse que se trató de un asesinato, la fiscalía -a cargo de María Guadalupe Inaudi- dio la orden de que se produjeran una serie de allanamientos, tanto en la ciudad de Neuquén como en Senillosa, durante los cuales fueron apresados tres hombres, quienes deben presentarse ante el juez este miércoles durante la formulación de cargos.
Desaparecido y encontrado en una chanchería
El hombre había sido visto por última vez el 5 de julio y el aviso a las autoridades por parte de la familia se realizó tres días después.
Desde entonces la Policía del Neuquén y organismos judiciales iniciaron rastrillajes y distintas diligencias para reconstruir sus últimos movimientos. Su imagen fue difundida en redes sociales y entre la comunidad de Senillosa durante semanas, sin que surgieran pistas concretas sobre su paradero.
Los primeros días de agosto, los investigadores del caso pudieron dar con la ropa del hombre desaparecido en una zona donde hay un criadero de chanchos.
En pocas palabras
- Hallazgo de cadáver: El cuerpo de Mario Andrés Forquera, desaparecido desde julio, fue encontrado en Senillosa, Neuquén.
- Investigación criminal: La autopsia confirmó que Forquera fue víctima de asesinato, descartando causas accidentales.
- Detenidos por el caso: Tres sospechosos fueron arrestados y se espera su formulación de cargos.