Quién es el hombre desaparecido y víctima de asesinato que fue hallado en un criadero de chanchos

Asesinato en Neuquén tras estar desaparecido: que dice la autopsia

La autopsia realizada al cuerpo encontrado, reveló que hay rasgos de criminalidad en Mario Andrés Forquera, lo que descarta cualquier hipótesis en torno a un presunto hecho accidental.

En ese sentido y debido al avanzado estado de descomposición del cuerpo, Mario Adrés Forquera finalmente pudo ser identificado mediante sus huellas dactilares.

Personal que estaba abocada a la búsqueda, antes de que se produjera el hallazgo del hombre desaparecido, había podido encontrar ropa del Forquera. En el momento que lo encontraron, la persona fallecida estaba desnuda.

Luego de confirmarse que se trató de un asesinato, la fiscalía -a cargo de María Guadalupe Inaudi- dio la orden de que se produjeran una serie de allanamientos, tanto en la ciudad de Neuquén como en Senillosa, durante los cuales fueron apresados tres hombres, quienes deben presentarse ante el juez este miércoles durante la formulación de cargos.

Desaparecido y encontrado en una chanchería

El hombre había sido visto por última vez el 5 de julio y el aviso a las autoridades por parte de la familia se realizó tres días después.

Desde entonces la Policía del Neuquén y organismos judiciales iniciaron rastrillajes y distintas diligencias para reconstruir sus últimos movimientos. Su imagen fue difundida en redes sociales y entre la comunidad de Senillosa durante semanas, sin que surgieran pistas concretas sobre su paradero.

Los primeros días de agosto, los investigadores del caso pudieron dar con la ropa del hombre desaparecido en una zona donde hay un criadero de chanchos.