La autopsia realizada al cuerpo de Daniela Natalia Armoa, la chica que fue asesinada frente a sus pequeños tres hijos y se transformó en una nueva víctima de femicidio, arrojó detalles escalofriantes. La joven de 26 años fue atacada con mucha violencia y el caso causó mucha conmoción entre los vecinos del lugar donde vivía, en la provincia de Buenos Aires.
Los escalofriantes detalles que reveló la autopsia del femicidio de la mujer asesinada frente a sus tres hijos
Se conocieron los resultados de la autopsia realizada al cuerpo de Daniela Armoa, la chica víctima de femicidio,
La investigación del caso de asesinato se encuentra en manos de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 10 Descentralizada de Luján, del Departamento Judicial Mercedes, a cargo del fiscal Germán Pettoello, quien investiga el caso como femicidio.
Por el aberrante caso de femicidio que sucedió en la ciudad de Luján de Buenos Aires, está detenido Emanuel César Quiroz (30), ex pareja de la víctima, que trabaja como carnicero.
Femicidio en Buenos Aires: los resultados de la autopsia
El resultado preliminar de la autopsia realizada al cuerpo de Daneila Natalia Armoa, confirmó que recibió 35 lesiones de arma blanca.
La necropsia indica que la mamá de tres niños recibió 35 lesiones compatibles con arma blanca, de las cuales 10 fueron cortopunzantes penetrantes.
Además, se conoció que las lesiones le provocaron una fractura de cráneo y daños en varios órganos internos. También se reveló que la mujer oriunda de Misiones, murió como consecuencia de una falla multiorgánica y un shock hipovolémico.
Qué pasó con los hijos de la víctima de femicidio
La víctima de femicidio era madre de tres chicos, de 12, 10 y 5 años, quienes se encontraban en la casa donde ocurrió el crimen y trataron de socorrer a su madre. Los niños permanecen alojados en un hogar de la niñez y adolescencia de Luján.
El caso quedó en manos del fiscal Germán Pettoello, quien dispuso diversas medidas contra el principal acusado.
Cómo fue el ataque que terminó en femicidio
El femicidio sucedió el viernes 7 de agosto, en horas de la siesta (alrededor de las 14.30), en una vivienda de la calle El Progreso al 1600.
Daniela fue atacada con un arma blanca tipo cuchilla frente a sus tres hijos. Aunque no se habían registrado denuncias judiciales previas, el entorno familiar de la joven indicó que existían antecedentes de violencia de género.
El presunto agresor, identificado como Emanuel César Quiroz (30), de oficio carnicero, escapó del lugar tras el crimen. Fue localizado y detenido por efectivos de la Comisaría Primera de Luján en la casa de su madre, donde se había refugiado. Al momento de su captura, Quiroz presentaba una herida en el cuero cabelludo y manchas de sangre en su ropa.
En pocas palabras
- Autopsia revela detalles: El informe forense sobre Daniela Natalia Armoa detalla 35 lesiones de arma blanca, incluyendo 10 penetrantes.
- Crimen frente a sus hijos: La víctima fue atacada brutalmente ante la presencia de sus tres hijos, de 12, 10 y 5 años.
- Detenido: Emanuel César Quiroz, ex pareja de la víctima y carnicero, fue arrestado y se investiga como femicidio.