Los escalofriantes detalles que reveló la autopsia del femicidio de la mujer asesinada frente a sus tres hijos

Femicidio en Buenos Aires: los resultados de la autopsia

El resultado preliminar de la autopsia realizada al cuerpo de Daneila Natalia Armoa, confirmó que recibió 35 lesiones de arma blanca.

La necropsia indica que la mamá de tres niños recibió 35 lesiones compatibles con arma blanca, de las cuales 10 fueron cortopunzantes penetrantes.

Además, se conoció que las lesiones le provocaron una fractura de cráneo y daños en varios órganos internos. También se reveló que la mujer oriunda de Misiones, murió como consecuencia de una falla multiorgánica y un shock hipovolémico.

Qué pasó con los hijos de la víctima de femicidio

La víctima de femicidio era madre de tres chicos, de 12, 10 y 5 años, quienes se encontraban en la casa donde ocurrió el crimen y trataron de socorrer a su madre. Los niños permanecen alojados en un hogar de la niñez y adolescencia de Luján.

El caso quedó en manos del fiscal Germán Pettoello, quien dispuso diversas medidas contra el principal acusado.

Cómo fue el ataque que terminó en femicidio

El femicidio sucedió el viernes 7 de agosto, en horas de la siesta (alrededor de las 14.30), en una vivienda de la calle El Progreso al 1600.

Daniela fue atacada con un arma blanca tipo cuchilla frente a sus tres hijos. Aunque no se habían registrado denuncias judiciales previas, el entorno familiar de la joven indicó que existían antecedentes de violencia de género.

El presunto agresor, identificado como Emanuel César Quiroz (30), de oficio carnicero, escapó del lugar tras el crimen. Fue localizado y detenido por efectivos de la Comisaría Primera de Luján en la casa de su madre, donde se había refugiado. Al momento de su captura, Quiroz presentaba una herida en el cuero cabelludo y manchas de sangre en su ropa.