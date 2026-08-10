Mucha conmoción y tristeza ha generado el crimen de una mujer de 26 años llamada Daniela Natalia Armoa, quien fue asesinada por un sujeto a puñaladas. El asesinato sucedió el pasado viernes pasado en una casa en Luján, provincia de Buenos Aires. Los hijos de la víctima, a los gritos, intentaron evitar el femicidio, pero nada pudieron hacer.
Desgarradora escena para los hijos de la víctima de femicidio: a los gritos intentaron frenar la agresión
El terrible caso de femicidio, en donde una mujer de 26 años perdió la vida, dejó a tres hijos devastados al presenciar el crimen
Luego del crimen, los investigadores manejan una hipótesis y todos los cañones apuntan a su pareja, César Q., quien sería el responsable de los ataques perpetrados contra su pareja luego de una fuerte discusión.
Femicidio del horror: los hijos presenciaron el crimen
El femicidio ocurrió frente a los tres hijos de la mujer asesinada a puñaladas. Los pequeños, de 12, 10 y 5 años, hicieron de todo para evitar que su madre fuera asesinada ante el brutal ataque.
A los gritos por el ataque, los vecinos se dieron cuenta que algo sucedía, pero a era tarde para actuar, ya que la víctima, oriunda de la localidad de Eldorado, Misiones, poco y nada pudo hacer para aguantar las puñaladas efectuadas por su pareja.
Al escuchar los gritos de los hijos e la víctima de femicidio, fueron los vecinos los que avisaron a las autoridades.
Femicidio en Luján: varias escenas desgarradoras
El terrible caso de femicidio en Luján dejó varias escenas desgarradoras, según comentan testigos del crimen, pero ninguna como el dramático momento que tuvieron que pasar los hijos de Daniela Armoa.
Los pequeños comenzaron a gritar y se aferraron al sospechoso que está detenido, la ex pareja de la mujer, mientras vecinos de la zona salían de sus casas para asistir a la víctima.
En ese momento, el hombre habría escapado a pie con un arma blanca en la mano y manchas de sangre en su ropa.
Las tareas investigativas llevadas a cabo por los agentes del Grupo Táctico de Operaciones (GTO) de la Comisaría Primera de Luján permitieron establecer que el sospechoso se habría refugiado en la casa de su madre, ubicada en la zona de Doctor Lupi y La Paz, en el mismo barrio.
No resistió las puñaladas: brutal femicidio en Luján
Daniela Natalia Armoa fue trasladada de urgencia al Hospital Zonal General Nuestra Señora de Luján tras el ataque.
Previamente en la casa donde se había producido la desgarradoras escenas, los efectivos encontraron a la mujer con varias heridas cortopunzantes. Debido a la gravedad de las lesiones, personal de Bomberos de Luján ingresó a la vivienda y trasladó de urgencia a Daniela Armoa al hospital local, donde murió poco después de ingresar a la guardia.
La investigación quedó a cargo de la fiscal Daiana Silvetti, quien caratuló el expediente como femicidio y ordenó un allanamiento en la vivienda del sospechoso. Allí no fue encontrada el arma utilizada en el ataque, aunque los investigadores secuestraron dos teléfonos celulares y material orgánico y genético que será analizado.
Mientras avanza la causa, los tres hijos de Daniela permanecen alojados en un Hogar de la Niñez y Adolescencia de Luján.
En pocas palabras
- Femicidio en Luján: Una mujer de 26 años fue asesinada a puñaladas por su pareja frente a sus tres hijos.
- Testimonio infantil: Los hijos de la víctima intentaron protegerla de la agresión, pero no pudieron evitar el desenlace fatal.
- Investigación en curso: La policía detuvo a la expareja de la víctima, principal sospechoso del crimen, mientras se analizan pruebas en la escena.