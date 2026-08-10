Desgarradora escena para los hijos de la víctima de femicidio: a los gritos intentaron frenar la agresión

A los gritos por el ataque, los vecinos se dieron cuenta que algo sucedía, pero a era tarde para actuar, ya que la víctima, oriunda de la localidad de Eldorado, Misiones, poco y nada pudo hacer para aguantar las puñaladas efectuadas por su pareja.

Al escuchar los gritos de los hijos e la víctima de femicidio, fueron los vecinos los que avisaron a las autoridades.

Femicidio en Luján: varias escenas desgarradoras

El terrible caso de femicidio en Luján dejó varias escenas desgarradoras, según comentan testigos del crimen, pero ninguna como el dramático momento que tuvieron que pasar los hijos de Daniela Armoa.

Los pequeños comenzaron a gritar y se aferraron al sospechoso que está detenido, la ex pareja de la mujer, mientras vecinos de la zona salían de sus casas para asistir a la víctima.

En ese momento, el hombre habría escapado a pie con un arma blanca en la mano y manchas de sangre en su ropa.

Las tareas investigativas llevadas a cabo por los agentes del Grupo Táctico de Operaciones (GTO) de la Comisaría Primera de Luján permitieron establecer que el sospechoso se habría refugiado en la casa de su madre, ubicada en la zona de Doctor Lupi y La Paz, en el mismo barrio.

No resistió las puñaladas: brutal femicidio en Luján

Daniela Natalia Armoa fue trasladada de urgencia al Hospital Zonal General Nuestra Señora de Luján tras el ataque.

Previamente en la casa donde se había producido la desgarradoras escenas, los efectivos encontraron a la mujer con varias heridas cortopunzantes. Debido a la gravedad de las lesiones, personal de Bomberos de Luján ingresó a la vivienda y trasladó de urgencia a Daniela Armoa al hospital local, donde murió poco después de ingresar a la guardia.

La investigación quedó a cargo de la fiscal Daiana Silvetti, quien caratuló el expediente como femicidio y ordenó un allanamiento en la vivienda del sospechoso. Allí no fue encontrada el arma utilizada en el ataque, aunque los investigadores secuestraron dos teléfonos celulares y material orgánico y genético que será analizado.

Mientras avanza la causa, los tres hijos de Daniela permanecen alojados en un Hogar de la Niñez y Adolescencia de Luján.