La emboscó al salir de la escuela, la atropelló y la ejecutó a puñaladas pese a tener perimetral

Aprovechando la invalidez de Lucrecia tras el impacto, el hombre descendió del vehículo con un arma blanca y le asestó múltiples puñaladas.

Consumado el femicidio, el atacante escapó hacia una vivienda abandonada a pocos metros del lugar, donde se provocó severas lesiones cortantes en el cuello en un intento de suicidio.

Lucrecia fue trasladada de urgencia por el Sistema para la Atención Médica de la Comunidad (SAMCo) local, pero falleció a los pocos minutos debido a la gravedad de las heridas. Por su parte, el agresor fue derivado bajo estricta custodia policial al SAMCo de El Trébol, donde permanece hospitalizado en estado grave.

La perimetral que no alcanzó y las denuncias previas

La pareja se había separado meses atrás y tenía tres hijos en común. Ante los continuos episodios de violencia machista y amedrentamiento, la víctima había acudido a la Justicia y contaba con una orden de restricción perimetral vigente al momento del hecho.

La causa quedó bajo la instrucción del fiscal Carlos Zoppegni, quien trabaja en la recolección de testimonios, relevamiento de cámaras y peritajes sobre el vehículo y la escena para reconstruir el minuto a minuto de la tragedia.

Conmoción en la comunidad y el contundente reclamo de ATE

El crimen generó un profundo dolor e indignación en Piamonte. Al tratarse de una figura muy querida en la comunidad educativa y gremial, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Seccional Santa Fe emitió un pronunciamiento público exigiendo justicia y remarcando la desprotección estatal: