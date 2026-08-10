Una atroz cacería conmociona a la comuna de Piamonte, una pequeña localidad de poco más de 3.500 habitantes en el departamento San Martín, provincia de Santa Fe. Lucrecia Edit Zarmati (56), trabajadora escolar y militante gremial, fue víctima de un feroz femicidio perpetrado por su exesposo, Ricardo Ellena (64), quien violó la restricción perimetral que pesaba en su contra para ejecutar el crimen.
La emboscó al salir de la escuela, la atropelló y la ejecutó a puñaladas pese a tener perimetral
La tranquilidad del pueblo de Piamonte en Santa Fe se quebró tras un ataque fríamente calculado. Lucrecia Edit Zarmati (56) regresaba en bicicleta a su casa tras trabajar en una escuela cuando su exesposo la embistió con el auto y la atacó con un arma blanca en el suelo
El hecho ocurrió al atardecer del viernes, cuando la víctima terminaba su jornada laboral como portera en la Escuela Fiscal Manuel Belgrano Nº 278 y se disponía a regresar a su domicilio a bordo de su bicicleta.
La brutal mecánica de un ataque planificado
De acuerdo con la reconstrucción de los investigadores, Ellena aguardaba a la víctima escondido a bordo de un Peugeot 208. Sin darle oportunidad de defenderse o huir, la embistió de lleno en la vía pública, provocando que la mujer saliera despedida y quedara tendida e indefensa sobre el asfalto.
Aprovechando la invalidez de Lucrecia tras el impacto, el hombre descendió del vehículo con un arma blanca y le asestó múltiples puñaladas.
Consumado el femicidio, el atacante escapó hacia una vivienda abandonada a pocos metros del lugar, donde se provocó severas lesiones cortantes en el cuello en un intento de suicidio.
Lucrecia fue trasladada de urgencia por el Sistema para la Atención Médica de la Comunidad (SAMCo) local, pero falleció a los pocos minutos debido a la gravedad de las heridas. Por su parte, el agresor fue derivado bajo estricta custodia policial al SAMCo de El Trébol, donde permanece hospitalizado en estado grave.
La perimetral que no alcanzó y las denuncias previas
La pareja se había separado meses atrás y tenía tres hijos en común. Ante los continuos episodios de violencia machista y amedrentamiento, la víctima había acudido a la Justicia y contaba con una orden de restricción perimetral vigente al momento del hecho.
La causa quedó bajo la instrucción del fiscal Carlos Zoppegni, quien trabaja en la recolección de testimonios, relevamiento de cámaras y peritajes sobre el vehículo y la escena para reconstruir el minuto a minuto de la tragedia.
Conmoción en la comunidad y el contundente reclamo de ATE
El crimen generó un profundo dolor e indignación en Piamonte. Al tratarse de una figura muy querida en la comunidad educativa y gremial, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Seccional Santa Fe emitió un pronunciamiento público exigiendo justicia y remarcando la desprotección estatal:
- Falla en los controles: Desde el gremio señalaron que las denuncias previas y la perimetral otorgada resultaron dramáticamente insuficientes para resguardar la vida de la trabajadora.
- Exigencia de máxima pena: Reclamaron que la investigación se tramite con estricta perspectiva de género y se le aplique al responsable el máximo rigor de la ley.
- Acompañamiento: Expresaron sus condolencias y apoyo institucional a los tres hijos de la víctima, a sus compañeros de la Escuela N° 278 y a todo el pueblo de Piamonte.
En pocas palabras
- Femicidio en Piamonte: Exesposo atropelló y apuñaló a Lucrecia Edit Zarmati tras violar una perimetral.
- Violencia y Denuncias Previas: La víctima ya había denunciado al agresor, Ricardo Ellena, quien contaba con una orden de restricción vigente.
- Conmoción y Reclamo Gremial: El crimen en Santa Fe generó dolor en la comunidad y exigencias de justicia por fallas en los controles estatales.