La pequeña comuna de Piamonte, en Santa Fe, no sale de la conmoción. Con poco más de 3.500 habitantes, donde todos se conocen y comparten la vida cotidiana, la noticia del femicidio de Lucrecia Edit Zarmati (56) caló hondo en el corazón de los vecinos. No se trataba de una víctima más en las estadísticas de violencia machista: era la querida portera de la escuela del pueblo, una madre presente y una referente sindical comprometida con la defensa de sus compañeros de trabajo.
Quién era la asistente escolar tan querida que fue asesinada de manera brutal por su ex esposo
Lucrecia Edit Zarmati tenía 56 años, tres hijos y un profundo compromiso con la comunidad educativa de Piamonte, Santa Fe. Su vocación, su militancia en el gremio ATE y su calidez humana marcaron a todo un pueblo
Una vida dedicada a la educación y a la militancia en ATE
Durante años, Lucrecia prestó servicio como asistente escolar en la Escuela Fiscal Manuel Belgrano Nº 278. Para los alumnos, docentes y directivos del establecimiento, era una figura entrañable, siempre dispuesta a colaborar con una sonrisa y una palabra de aliento.
Su vocación de servicio no se limitaba a las paredes del colegio. Lucrecia era una activa militante de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Seccional Santa Fe, donde participaba en la defensa de los derechos de los asistentes escolares de la región. Quienes caminaron a su lado la recuerdan como una mujer luchadora, firme en sus convicciones y con un sentido de la solidaridad intacto.
Madre de tres hijos, la mujer buscaba salir adelante tras haber decidido separarse meses atrás de su exesposo, Ricardo Ellena (64), debido a un historial de agresiones y hostigamiento que no cesaba.
La brutal emboscada a la salida de la escuela
El atardecer del viernes prometía ser el inicio de un fin de semana tranquilo. Lucrecia concluyó su jornada laboral en la Escuela Nº 278, se subió a su bicicleta y emprendió el camino habitual rumbo a su hogar. Sin embargo, no llegó a destino.
A mitad de camino, su exesposo la estaba esperando oculto a bordo de su Peugeot 208. Sin darle tiempo a reaccionar ni defenderse, Ellena aceleró y la embistió de lleno, haciendo que saliera despedida y quedara tendida sobre el asfalto.
Aprovechando la indefensión de Lucrecia tras el impacto, el hombre descendió del vehículo empuñando un arma blanca y la atacó salvajemente a puñaladas.
Tras perpetrar el crimen, el agresor corrió hacia una vivienda abandonada a pocos metros y se provocó profundos cortes en el cuello en un intento de quitarse la vida. Mientras la asistente escolar fallecía minutos después en el centro de salud local debido a la gravedad de las heridas, el femicida fue trasladado de urgencia bajo custodia policial al SAMCo de El Trébol, donde permanece internado en estado crítico.
Una orden de restricción que no bastó para salvarla
La tragedia de Lucrecia expone, una vez más, la vulnerabilidad de las víctimas frente a los agresores que deciden desobedecer la ley. La mujer había radicado denuncias previas por violencia de género y contaba con una orden de restricción perimetral vigente expedida por la Justicia.
Desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) emitieron un desgarrador comunicado exigiendo justicia por su compañera y señalando las fallas del sistema:
- Insuficiencia estatal: Remarcaron que los mecanismos judiciales y las medidas cautelares no alcanzaron para resguardar la integridad de Lucrecia.
- Perspectiva de género: Exigieron que el fiscal a cargo de la causa, Carlos Zoppegni, investigue el hecho como un femicidio agravado y aplique el máximo rigor de la ley al responsable.
- Acompañamiento a la familia: Reiteraron su apoyo incondicional a los tres hijos de la víctima, a sus compañeros de trabajo y a toda la comunidad educativa de Piamonte que hoy despide a una mujer inolvidable.
En pocas palabras
- Femicidio en Piamonte: Lucrecia Edit Zarmati fue asesinada por su exesposo.
- Contexto de violencia: La víctima tenía una orden de restricción vigente contra su agresor.
- Reclamo de justicia: ATE denuncia fallas estatales en la protección de la víctima.