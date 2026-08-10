Quién era la asistente escolar tan querida que fue asesinada de manera brutal por su ex esposo

Madre de tres hijos, la mujer buscaba salir adelante tras haber decidido separarse meses atrás de su exesposo, Ricardo Ellena (64), debido a un historial de agresiones y hostigamiento que no cesaba.

La brutal emboscada a la salida de la escuela

El atardecer del viernes prometía ser el inicio de un fin de semana tranquilo. Lucrecia concluyó su jornada laboral en la Escuela Nº 278, se subió a su bicicleta y emprendió el camino habitual rumbo a su hogar. Sin embargo, no llegó a destino.

A mitad de camino, su exesposo la estaba esperando oculto a bordo de su Peugeot 208. Sin darle tiempo a reaccionar ni defenderse, Ellena aceleró y la embistió de lleno, haciendo que saliera despedida y quedara tendida sobre el asfalto.

Aprovechando la indefensión de Lucrecia tras el impacto, el hombre descendió del vehículo empuñando un arma blanca y la atacó salvajemente a puñaladas.

Tras perpetrar el crimen, el agresor corrió hacia una vivienda abandonada a pocos metros y se provocó profundos cortes en el cuello en un intento de quitarse la vida. Mientras la asistente escolar fallecía minutos después en el centro de salud local debido a la gravedad de las heridas, el femicida fue trasladado de urgencia bajo custodia policial al SAMCo de El Trébol, donde permanece internado en estado crítico.

El hombre se encuentra internado tras intentar autolesionarse

Una orden de restricción que no bastó para salvarla

La tragedia de Lucrecia expone, una vez más, la vulnerabilidad de las víctimas frente a los agresores que deciden desobedecer la ley. La mujer había radicado denuncias previas por violencia de género y contaba con una orden de restricción perimetral vigente expedida por la Justicia.

Desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) emitieron un desgarrador comunicado exigiendo justicia por su compañera y señalando las fallas del sistema: