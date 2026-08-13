"Hice todo por tener una familia y no se pudo": la carta que dejó el femicida que mató de manera brutal a su esposa

“Hoy domingo. Quiero decir lo que siento. Estoy muy cansado de toda esta injusticia que estoy pasando con esta Romina, que no la aguanto más. Porque me recagó siempre con todo. Trabajé tanto por ella, mis hijos, y ahora como tiene esos contactos nuevos... Y me quiere fuera de la casa”, comenzó escribiendo el agresor.

A lo largo del texto, Verón insistió en disputas vinculadas a la venta de propiedades y comercios compartidos:

“Todo plata, plata y después no vi un peso. La puso toda y más en Devoto. Y luego se vendió Tablada y tampoco vi ni usé un dólar (...) Se está pagando un poco las deudas que ella las generó y un poco alquilo el local. Toda la puse yo con la venta de Tablada y ahora quiere vivir la vida sin mí”, agregó antes de insultar a la mujer.

Hacia el cierre del escrito, Verón dedicó sus últimas líneas a los dos hijos de la pareja: “Lo lamento. Los amo hasta siempre. Papá. Hice todo por tener una familia y no se pudo”.

Pity la numerologa está nombrada en el expediente judicial

La mención a "Pity, la numeróloga" en la causa judicial

Un detalle que llamó la atención de los investigadores en el manuscrito es la mención explícita a una mujer bajo el apodo de "Pity", a quien Verón responsabiliza por los cambios de actitud de su esposa: “Esa Pity le cambió toda su personalidad”, dejó asentado el femicida.

Fuentes judiciales confirmaron que la persona mencionada es la conocida celebridad Verónica Asad, alias "Pity, la numeróloga". La Justicia analizará este vínculo en el marco del expediente para determinar qué tipo de relación o influencia mantenía con la víctima o la familia.

Según registros previsionales, la pareja compartía la explotación comercial del rubro avícola y ganadero, dedicándose a la venta minorista de carnes rojas y chacinados en locales de la zona.

La alerta de una nena de 8 años y el cuadro con el que se encontró el SAME

El episodio se desencadenó cerca de las 06:50 en una propiedad ubicada en la calle Pedro Morán al 5200, cerca del cruce con Alta Gracia. La agresión fue advertida en primera instancia por la hija menor del matrimonio, una niña de 8 años, quien escuchó los gritos de auxilio de su madre y corrió a despertar a su hermano mayor, de 21 años.

Al percatarse del ataque y notar que su padre había escapado de la casa, el joven llamó de inmediato al 911. Al arribar la ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), los médicos constataron el fallecimiento de Romina Calvo, quien presentaba al menos una herida profunda cortopunzante en la zona del cuello.

Minutos más tarde, la Policía de la Ciudad encontró a Verón tendido en la calle con múltiples cortes autoinfligidos. El titular del SAME, Alberto Crescenti, precisó que el hombre registraba lesiones de arma blanca en el cuello, el abdomen y el fémur.

El agresor fue derivado bajo estricta custodia policial al Hospital Vélez Sarsfield, donde permanece internado en estado crítico. En la escena del crimen, los peritos secuestraron un cuchillo de carnicero, señalada como el arma empleada en el femicidio. La causa quedó radicada en el Juzgado N° 62, a cargo del juez Darío Bonanno, bajo la carátula de femicidio seguido de tentativa de suicidio.