Quién es la mujer que murió por femicidio luego de que su esposo la apuñalara

El joven, hijo de la víctima de femicidio, señaló en la llamada por teléfono con la Policía que dormía cuando su hermana lo despertó y le informó lo que había pasado.

Médicos del SAME y de la Policía arribaron inmediatamente al lugar del hecho. Y según se explicó, los médicos constataron la muerte de la mujer.

Foto: gentileza La Nación.

Femicidio en Villa Devoto: quién es la mujer asesinada

Se conoció que la víctima de femicidio es Romina y tenía 40 años. Su pareja, Walter, tiene 56. Además, se conoció que la hija que le comunicó a su hermano que dormía lo que había pasado con sus padres, tenía 8 años.

Qué pasó con el autor del femicidio

Cuando la Policía arribó a la casa tras el llamado, se constató que el presunto agresor no se encontraba dentro de la vivienda, por lo que rápidamente se realizó un operativo cerrojo, logrando detenerlo a 200 metros del lugar.

El hombre presentaba una herida cortante en su cuello, por lo que fue trasladado al Hospital Vélez Sarsfield para ser atendido y ser interrogado como parte del inicio de las tareas periciales.