Un lamentable hecho de femicidio sacudió el barrio porteño de Villa Devoto, este jueves bien temprano. Por el hecho, un hombre fue detenido y es acusado de haber asesinado a su esposa e intentar darse a la fuga. El llamado al servicio de emergencia lo hizo uno de los hijos de la víctima.
Quién es la mujer que murió por femicidio luego de que su esposo la apuñalara
El lamentable caso de femicidio sucedió en la madrugada de este jueves y el caso ya tiene a una persona detenida
El caso de femicidio sucedió este jueves a la madrugada, en una casa ubicada en el cruce de las calles Pedro Moran y Alta Gracia, en Villa Devoto, donde efectivos policiales arribaron tras un llamado de emergencia.
Conforme al parte, a las 06:50hs. ingresó un llamado al 911 donde un joven explicó que su padre habría asesinado a su madre, para luego escaparse de la casa donde vivían.
El joven, hijo de la víctima de femicidio, señaló en la llamada por teléfono con la Policía que dormía cuando su hermana lo despertó y le informó lo que había pasado.
Médicos del SAME y de la Policía arribaron inmediatamente al lugar del hecho. Y según se explicó, los médicos constataron la muerte de la mujer.
Femicidio en Villa Devoto: quién es la mujer asesinada
Se conoció que la víctima de femicidio es Romina y tenía 40 años. Su pareja, Walter, tiene 56. Además, se conoció que la hija que le comunicó a su hermano que dormía lo que había pasado con sus padres, tenía 8 años.
Qué pasó con el autor del femicidio
Cuando la Policía arribó a la casa tras el llamado, se constató que el presunto agresor no se encontraba dentro de la vivienda, por lo que rápidamente se realizó un operativo cerrojo, logrando detenerlo a 200 metros del lugar.
El hombre presentaba una herida cortante en su cuello, por lo que fue trasladado al Hospital Vélez Sarsfield para ser atendido y ser interrogado como parte del inicio de las tareas periciales.
En pocas palabras
- Femicidio en Villa Devoto: Un hombre fue detenido tras apuñalar a su esposa.
- Llamado de emergencia: El hijo de la víctima alertó a la Policía sobre el ataque.
- Detención del agresor: El hombre fue capturado a pocos metros de la vivienda.