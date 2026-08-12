Mató a la mujer con la que tenía una relación de 2 semanas y preparó el peor escenario para el hijo

Al tomar intervención la Comisaría 6ta. Urbana, la causa quedó a cargo del fiscal Jorge Antonio Casarotto, titular de la Unidad Fiscal de Recepción de Casos (UFIC N°9) de Corrientes. Las pericias iniciales en la escena revelaron datos de relevancia para el expediente:

Inexistencia de robo: La propiedad no presentaba faltantes de dinero ni de objetos de valor, descartando un móvil delictivo por parte de terceros.

La propiedad no presentaba faltantes de dinero ni de objetos de valor, descartando un móvil delictivo por parte de terceros. Desorden en el inmueble: Los peritos hallaron cajones revueltos en la habitación, lo que sugiere que habría existido una fuerte discusión previa entre la pareja antes del desenlace fatal.

Los peritos hallaron cajones revueltos en la habitación, lo que sugiere que habría existido una fuerte discusión previa entre la pareja antes del desenlace fatal. Línea de tiempo estimada: La fiscalía sospecha que el ataque se produjo durante la noche del sábado pasado, coincidiendo con el último día en que los familiares del agresor tuvieron contacto con él.

Dos semanas de noviazgo y un intento de expulsión

De acuerdo con los datos incorporados al expediente judicial, Sánchez y Segovia mantenían una relación sentimental de apenas dos semanas de evolución. Ambos se habían conocido en el ámbito de un grupo de apoyo de una iglesia local dedicado a la contención de personas con consumos problemáticos de sustancias.

Según señalaron fuentes cercanas a la víctima, días antes del femicidio la mujer había descubierto que Sánchez continuaba consumiendo estupefacientes, motivo por el cual tomó la determinación de expulsarlo de su domicilio y finalizar el vínculo. Los investigadores presumen que esta decisión provocó la violenta reacción del agresor.

Quién era Marina Rosalía Segovia: creadora de contenidos y madre de cuatro hijos

La muerte de Marina Rosalía Segovia generó una profunda indignación y múltiples muestras de dolor en las redes sociales. A sus 46 años, la mujer se desempeñaba como manicura, brindaba charlas motivacionales sobre estética y bienestar emocional, y creaba contenidos bajo la premisa de "inspirar, conectar y transformar".

Marina era madre de cuatro hijos: dos jóvenes mayores de edad y dos nenas pequeñas, quienes al momento del crimen se encontraban al cuidado de sus abuelos maternos.

La causa continúa abierta a la espera de las conclusiones definitivas de la autopsia forense, la cual precisará la mecánica exacta del estrangulamiento y la data precisa de la muerte de ambas personas.