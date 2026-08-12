Un horroroso episodio de violencia de género conmociona a la ciudad de Corrientes. Un hombre de 36 años, identificado como Sergio Hugo Sánchez, estranguló hasta la muerte a su pareja, Marina Rosalía Segovia (46), utilizando un cable tipo USB. Tras perpetrar el femicidio en una de las habitaciones de la finca, el agresor permaneció durante varias horas junto al cuerpo sin vida de la mujer y posteriormente se ahorcó en la sala de estar con el cable de un televisor.
Mató a la mujer con la que tenía una relación de 2 semanas y preparó el peor escenario para el hijo
Tras cometer el crimen, el agresor permaneció junto al cadáver durante horas. El hecho fue descubierto por uno de los hijos de la víctima.
El macabro hallazgo ocurrió en una vivienda ubicada sobre el Pasaje Dante al 300, entre Pasaje El Cartero y la calle Rolón, en el barrio Bañado Norte, cuando uno de los hijos mayores de la víctima ingresó a la propiedad al no recibir noticias de su madre desde el fin de semana.
El macabro hallazgo en el barrio Bañado Norte
Preocupado por la falta de contacto, el joven acudió al domicilio durante el mediodía del lunes y, al constatar que todas las aberturas se encontraban trancadas desde el interior, forzó el acceso a la vivienda. Dentro de la casa se topó con una escena dantesca: su madre yacía sin vida junto a su cama con marcas de estrangulamiento, mientras que Sánchez se encontraba ahorcado en una silla en el sector del living.
Al tomar intervención la Comisaría 6ta. Urbana, la causa quedó a cargo del fiscal Jorge Antonio Casarotto, titular de la Unidad Fiscal de Recepción de Casos (UFIC N°9) de Corrientes. Las pericias iniciales en la escena revelaron datos de relevancia para el expediente:
- Inexistencia de robo: La propiedad no presentaba faltantes de dinero ni de objetos de valor, descartando un móvil delictivo por parte de terceros.
- Desorden en el inmueble: Los peritos hallaron cajones revueltos en la habitación, lo que sugiere que habría existido una fuerte discusión previa entre la pareja antes del desenlace fatal.
- Línea de tiempo estimada: La fiscalía sospecha que el ataque se produjo durante la noche del sábado pasado, coincidiendo con el último día en que los familiares del agresor tuvieron contacto con él.
Dos semanas de noviazgo y un intento de expulsión
De acuerdo con los datos incorporados al expediente judicial, Sánchez y Segovia mantenían una relación sentimental de apenas dos semanas de evolución. Ambos se habían conocido en el ámbito de un grupo de apoyo de una iglesia local dedicado a la contención de personas con consumos problemáticos de sustancias.
Según señalaron fuentes cercanas a la víctima, días antes del femicidio la mujer había descubierto que Sánchez continuaba consumiendo estupefacientes, motivo por el cual tomó la determinación de expulsarlo de su domicilio y finalizar el vínculo. Los investigadores presumen que esta decisión provocó la violenta reacción del agresor.
Quién era Marina Rosalía Segovia: creadora de contenidos y madre de cuatro hijos
La muerte de Marina Rosalía Segovia generó una profunda indignación y múltiples muestras de dolor en las redes sociales. A sus 46 años, la mujer se desempeñaba como manicura, brindaba charlas motivacionales sobre estética y bienestar emocional, y creaba contenidos bajo la premisa de "inspirar, conectar y transformar".
Marina era madre de cuatro hijos: dos jóvenes mayores de edad y dos nenas pequeñas, quienes al momento del crimen se encontraban al cuidado de sus abuelos maternos.
La causa continúa abierta a la espera de las conclusiones definitivas de la autopsia forense, la cual precisará la mecánica exacta del estrangulamiento y la data precisa de la muerte de ambas personas.
En pocas palabras
- Femicidio y suicidio: Hombre estrangula a su pareja de dos semanas y luego se ahorca.
- Hallazgo macabro: Hijo de la víctima descubre los cuerpos y da aviso a la policía.
- Contexto: La relación se inició en un grupo de apoyo, pero terminó abruptamente.